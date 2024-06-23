Медработник чешского детского лагеря фотографировал и трогал спящих обнаженных детей

Судебный сенат во главе с его председателем Милославом Будником не отправил Йиржи Ш. за решетку. За сексуализированное насилие и изготовление и иное распоряжение детской порнографией суд принял решение о вынесении условного приговора на 36 месяцев с испытательным сроком в пять лет и надзором со стороны сотрудника службы исполнения наказаний. В то же время он назначил охранное сексологическое лечение на амбулаторной основе и десятилетний запрет на работу с детьми.



Согласно материалам дела, Йиржи Ш. фотографировал несовершеннолетних с 2017 года. Полиция обнаружила в его мобильном телефоне десятки фотографий, на которых были изображены дети с обнаженными ягодицами, которых он предварительно раздевал во сне. В двух случаях он трогал 11-летнего мальчика и девочку на год младше, которые в этот момент притворились спящими. Полиция арестовала мужчину в июле прошлого года, и в итоге он провел под стражей три месяца.



«Мне стыдно за то, что я сделал, и я ужасно сожалею. Я знаю, что злоупотребил доверием многих людей, и я прошу у всех прощения. Этого больше не повторится. Я уже добровольно прошел курс сексологического лечения и больше не буду участвовать в подобных вещах», — заявил одинокий мужчина, у которого нет своей семьи, он живет только со своей 85-летней матерью. Он также попросил суд о снисхождении. «Я знаю, что совершил ошибку. Я отправил письмо с извинениями родителям детей. Посещения сексолога помогают мне, я также осознал свои действия. Если вы посадите меня в тюрьму, мать не переживет», — сказал Йиржи Ш. в своей заключительной речи.



Его адвокат, Томаш Зараз, отметил, что маловероятно, что обвиняемый повторит свои действия в будущем. «Пребывание под стражей стало для него достаточной вехой, чтобы изменить свой взгляд на свое поведение. Я, конечно, не оправдываю то, что он сделал, но я защищаю человека, который совершил ошибки и имеет желание с ними бороться», — сказал Зараз.



Главный судья сказал, что суд принял во внимание ряд существенных смягчающих обстоятельств, которые в итоге заставили его не выносить безусловный приговор.



«Прежде всего необходимо принять во внимание снижение вменяемости подсудимого, который был не в состоянии полностью контролировать свое поведение в результате установленного отклонения. Хотя его пребывание на свободе опасно, назначенное лечение является лучшим вариантом, чем вынесение безусловного приговора в качестве защиты общества», — заявил Будник.



Далее судья отметил, что в прошлом подсудимый отличался хорошим характером. «Это человек преклонного возраста, у которого в прошлом никогда не было проблем с законом. Следует также принять во внимание, что его действия не имели значительных последствий для жертв. Он также смог набраться смелости и написать письма с извинениями родителям детей жертв и даже нашел в себе мужество после освобождения из-под стражи самостоятельно обратиться к сексологу, чтобы решить свою проблему с ним», — пояснил главный судья, почему, по его мнению, тюремное заключение было бы неоправданно суровым наказанием.



Вердикт не является окончательным. Прокурор намерен принять решение по поводу любой апелляции после получения письменного приговора.