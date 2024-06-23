Медработник чешского детского лагеря фотографировал и трогал спящих обнаженных детей
25 июня 2024
19:30
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В течение нескольких лет Йиржи Ш. (65) из города Пльзень ездил в лагеря в качестве медработника. В понедельник в окружном суде Пршибрама он признался, что делал обнаженные фотографии школьников во сне и даже трогал некоторых из них для сексуального удовлетворения. Прокурор потребовал 2,5 года тюрьмы для этого человека, который, по мнению экспертов, является педофилом и представляет опасность для общества.
Судебный сенат во главе с его председателем Милославом Будником не отправил Йиржи Ш. за решетку. За сексуализированное насилие и изготовление и иное распоряжение детской порнографией суд принял решение о вынесении условного приговора на 36 месяцев с испытательным сроком в пять лет и надзором со стороны сотрудника службы исполнения наказаний. В то же время он назначил охранное сексологическое лечение на амбулаторной основе и десятилетний запрет на работу с детьми.
Согласно материалам дела, Йиржи Ш. фотографировал несовершеннолетних с 2017 года. Полиция обнаружила в его мобильном телефоне десятки фотографий, на которых были изображены дети с обнаженными ягодицами, которых он предварительно раздевал во сне. В двух случаях он трогал 11-летнего мальчика и девочку на год младше, которые в этот момент притворились спящими. Полиция арестовала мужчину в июле прошлого года, и в итоге он провел под стражей три месяца.
«Мне стыдно за то, что я сделал, и я ужасно сожалею. Я знаю, что злоупотребил доверием многих людей, и я прошу у всех прощения. Этого больше не повторится. Я уже добровольно прошел курс сексологического лечения и больше не буду участвовать в подобных вещах», — заявил одинокий мужчина, у которого нет своей семьи, он живет только со своей 85-летней матерью. Он также попросил суд о снисхождении. «Я знаю, что совершил ошибку. Я отправил письмо с извинениями родителям детей. Посещения сексолога помогают мне, я также осознал свои действия. Если вы посадите меня в тюрьму, мать не переживет», — сказал Йиржи Ш. в своей заключительной речи.
Его адвокат, Томаш Зараз, отметил, что маловероятно, что обвиняемый повторит свои действия в будущем. «Пребывание под стражей стало для него достаточной вехой, чтобы изменить свой взгляд на свое поведение. Я, конечно, не оправдываю то, что он сделал, но я защищаю человека, который совершил ошибки и имеет желание с ними бороться», — сказал Зараз.
Главный судья сказал, что суд принял во внимание ряд существенных смягчающих обстоятельств, которые в итоге заставили его не выносить безусловный приговор.
«Прежде всего необходимо принять во внимание снижение вменяемости подсудимого, который был не в состоянии полностью контролировать свое поведение в результате установленного отклонения. Хотя его пребывание на свободе опасно, назначенное лечение является лучшим вариантом, чем вынесение безусловного приговора в качестве защиты общества», — заявил Будник.
Далее судья отметил, что в прошлом подсудимый отличался хорошим характером. «Это человек преклонного возраста, у которого в прошлом никогда не было проблем с законом. Следует также принять во внимание, что его действия не имели значительных последствий для жертв. Он также смог набраться смелости и написать письма с извинениями родителям детей жертв и даже нашел в себе мужество после освобождения из-под стражи самостоятельно обратиться к сексологу, чтобы решить свою проблему с ним», — пояснил главный судья, почему, по его мнению, тюремное заключение было бы неоправданно суровым наказанием.
Вердикт не является окончательным. Прокурор намерен принять решение по поводу любой апелляции после получения письменного приговора.
Согласно материалам дела, Йиржи Ш. фотографировал несовершеннолетних с 2017 года. Полиция обнаружила в его мобильном телефоне десятки фотографий, на которых были изображены дети с обнаженными ягодицами, которых он предварительно раздевал во сне. В двух случаях он трогал 11-летнего мальчика и девочку на год младше, которые в этот момент притворились спящими. Полиция арестовала мужчину в июле прошлого года, и в итоге он провел под стражей три месяца.
«Мне стыдно за то, что я сделал, и я ужасно сожалею. Я знаю, что злоупотребил доверием многих людей, и я прошу у всех прощения. Этого больше не повторится. Я уже добровольно прошел курс сексологического лечения и больше не буду участвовать в подобных вещах», — заявил одинокий мужчина, у которого нет своей семьи, он живет только со своей 85-летней матерью. Он также попросил суд о снисхождении. «Я знаю, что совершил ошибку. Я отправил письмо с извинениями родителям детей. Посещения сексолога помогают мне, я также осознал свои действия. Если вы посадите меня в тюрьму, мать не переживет», — сказал Йиржи Ш. в своей заключительной речи.
Его адвокат, Томаш Зараз, отметил, что маловероятно, что обвиняемый повторит свои действия в будущем. «Пребывание под стражей стало для него достаточной вехой, чтобы изменить свой взгляд на свое поведение. Я, конечно, не оправдываю то, что он сделал, но я защищаю человека, который совершил ошибки и имеет желание с ними бороться», — сказал Зараз.
Главный судья сказал, что суд принял во внимание ряд существенных смягчающих обстоятельств, которые в итоге заставили его не выносить безусловный приговор.
«Прежде всего необходимо принять во внимание снижение вменяемости подсудимого, который был не в состоянии полностью контролировать свое поведение в результате установленного отклонения. Хотя его пребывание на свободе опасно, назначенное лечение является лучшим вариантом, чем вынесение безусловного приговора в качестве защиты общества», — заявил Будник.
Далее судья отметил, что в прошлом подсудимый отличался хорошим характером. «Это человек преклонного возраста, у которого в прошлом никогда не было проблем с законом. Следует также принять во внимание, что его действия не имели значительных последствий для жертв. Он также смог набраться смелости и написать письма с извинениями родителям детей жертв и даже нашел в себе мужество после освобождения из-под стражи самостоятельно обратиться к сексологу, чтобы решить свою проблему с ним», — пояснил главный судья, почему, по его мнению, тюремное заключение было бы неоправданно суровым наказанием.
Вердикт не является окончательным. Прокурор намерен принять решение по поводу любой апелляции после получения письменного приговора.
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