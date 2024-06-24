Сегодня на Чехию обрушатся сильные грозы

По словам метеорологов, грозы могут принести около 30 миллиметров осадков, а в случае повторных гроз количество осадков может возрасти до 50 миллиметров. Не исключен град, но его размер не должен превышать двух сантиметров.



Предупреждение начнет действовать с 6 часов вечера в среду и продлится до 2 часов ночи в четверг. Оно будет действовать в Злинском крае и некоторых частях Моравско-Силезского, Оломоуцкого и Южноморавского краев.



В остальном, ожидается, что в среду максимальная температура задержится около отметки 30°C. «В течение дня облачность будет увеличиваться, добавятся локальные ливни и грозы, особенно на западе и востоке территории», — говорят метеорологи.



В ближайшие дни метеорологи ожидают высоких температур свыше 31°C, при этом в пятницу и воскресенье возможны более сильные грозы, для которых в дальнейшем будут выпущены предупреждения.