Сегодня на Чехию обрушатся сильные грозы
26 июня 2024
16:30
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По словам метеорологов, восток Чешской Республики окажется под угрозой мощных гроз в среду днем и в ночь на четверг. Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) предупредил, что они могут сопровождаться проливными дождями и градом.
По словам метеорологов, грозы могут принести около 30 миллиметров осадков, а в случае повторных гроз количество осадков может возрасти до 50 миллиметров. Не исключен град, но его размер не должен превышать двух сантиметров.
Предупреждение начнет действовать с 6 часов вечера в среду и продлится до 2 часов ночи в четверг. Оно будет действовать в Злинском крае и некоторых частях Моравско-Силезского, Оломоуцкого и Южноморавского краев.
В остальном, ожидается, что в среду максимальная температура задержится около отметки 30°C. «В течение дня облачность будет увеличиваться, добавятся локальные ливни и грозы, особенно на западе и востоке территории», — говорят метеорологи.
В ближайшие дни метеорологи ожидают высоких температур свыше 31°C, при этом в пятницу и воскресенье возможны более сильные грозы, для которых в дальнейшем будут выпущены предупреждения.
Предупреждение начнет действовать с 6 часов вечера в среду и продлится до 2 часов ночи в четверг. Оно будет действовать в Злинском крае и некоторых частях Моравско-Силезского, Оломоуцкого и Южноморавского краев.
В остальном, ожидается, что в среду максимальная температура задержится около отметки 30°C. «В течение дня облачность будет увеличиваться, добавятся локальные ливни и грозы, особенно на западе и востоке территории», — говорят метеорологи.
В ближайшие дни метеорологи ожидают высоких температур свыше 31°C, при этом в пятницу и воскресенье возможны более сильные грозы, для которых в дальнейшем будут выпущены предупреждения.
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