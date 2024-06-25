Полиция обыскивает квартиру немецкого депутата в Праге
27 июня 2024
14:06
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Чешские полицейские проводят обыск в квартире депутата от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Петра Быстроня в Старом городе Праги по запросу немецких коллег. Политик чешского происхождения подозревается в получении взятки от пророссийского сайта «Голос Европы». Быстронь отрицает, что нарушил закон.
«В общих чертах мы можем подтвердить, что принимаем меры на основании запросов иностранных коллег. Поскольку это не наше дело, а лишь просьба о помощи, мы не можем сообщить более подробную информацию», — сказал представитель полиции Йозеф Бокан. «Мы находимся на месте происшествия и проводим официальные мероприятия», — цитирует сайт слова представителя полиции Праги Яна Рыбанского.
Ранее полиция уже проводила обыски в Германии, в том числе в офисе одного из политиков чешского происхождения. Прокуратура Мюнхена в четверг подтвердила проведение обысков без дополнительных подробностей в рамках дела об отмывании денег и взяточничестве «с целью получения дополнительных доказательств».
Согласие на проведение обысков в Чехии было дано в четверг утром Бундестагом, где Быстронь заседает в качестве члена парламента, сообщает общественная телерадиокомпания ZDF. Телекомпания добавила, что такое разрешение было необходимо для проведения акции. Быстронь, очевидно, ожидал визита полиции. В среду он заявил, что не исключает проведения в Чехии обысков, аналогичных тем, которые ранее проводились полицией в Германии.
По сообщениям СМИ, 51-летний депутат тесно сотрудничал с пророссийским сервером «Голос Европы». Die Zeit недавно писала, что он планировал, как расширить влияние сервера в Европе, и обсуждал с оператором, что на нем должно быть опубликовано.
Кроме того, по данным СМИ, существует запись, на которой видно, как Быстронь получает 20 000 евро (494 000 крон) от российского пропагандиста Артема Марчевского. Немецкие следователи также считают подозрительной сделку, в ходе которой 20 марта 2023 года он положил 30 000 евро (740 000 крон) на счет своей практически бездействующей обувной компании и в тот же день снял всю сумму 200-евровыми купюрами.
В ближайшее время следователи будут вынуждены приостановить свою работу, поскольку Быстронь добился успеха на выборах в Европарламент и, следовательно, получит иммунитет. Мандат вновь избранных евродепутатов начнет действовать 16 июля. Окончательное снятие иммунитета может занять несколько месяцев.
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