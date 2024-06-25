Скорый поезд из Праги столкнулся с автобусом в Словакии. Семь человек погибли

Спасатели сообщили в Facebook, что четыре человека получили травмы, не угрожающие жизни, еще пять человек ранены.





«Оперативный центр спасательной медицинской службы направил на место происшествия пять машин скорой помощи и три вертолета», — сообщили они. Вертолеты вылетели из Братиславы, Нитры и Банской Быстрицы.





По данным сайта railpage.net, авария произошла на переезде в направлении Дворы-над-Зитавой, где поезд EC 279 Metropolitan столкнулся с автобусом Arriva.





«Автобус разорвало пополам», — сообщается на сайте. «После столкновения локомотив загорелся», — указано на сайте.





Авария произошла вскоре после 17:00 на охраняемом переезде со светофором, сообщает сайт Nový Čas. Очевидцы рассказали, что световые сигналы не работали после вчерашней грозы.





Катарина Молнарова, которая находилась на месте происшествия, заявила в Facebook, что сигнализация на переезде не работала уже два дня. Пресс-секретарь железной дороги Владимира Бахилова пока не прокомментировала информацию о том, что сигнализация или шлагбаум не работали.





Пострадавших доставляют в больницы Левице, Галанты, Комарно, Нитры и Братиславы. Больница в Нове-Замки не работает после прошедшей в среду грозы.





Один пострадавший в критическом состоянии был доставлен вертолетом в больницу в районе Крамары в Братиславе. Как сообщает tvnoviny.sk, у него серьезные травмы грудной клетки.





По данным словацких СМИ, локомотив принадлежал Чешским железным дорогам, а состав с персоналом — Словацким железным дорогам. Участок Нове-Замки — Дворы-над-Житавоу в настоящее время закрыт, как и дорога, с которой он пересекается.





«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить альтернативный автобусный транспорт на этом участке. В момент аварии в поезде находилось более 100 пассажиров, для которых мы организовали альтернативный транспорт до Штурово», — заявило руководство Словацких железных дорог.