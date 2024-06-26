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У половины пожилых украинцев в Чехии нет денег. Это неустойчивое положение, предупреждают эксперты

Анастасия Князева
28 июня 2024
15:00
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Большинство украинских беженцев старше 60 лет вынуждены полагаться на поддержку своих родственников в Чехии. Помимо бедности, они часто сталкиваются с социальной изоляцией. По мнению Международной организации по миграции, их нынешнее положение является неустойчивым.
Большое количество пожилых украинских беженцев борется с бедностью. Более половины из них, например, живут в семье, которая не может позволить себе оплатить непредвиденные расходы в размере двух с половиной тысяч крон.

Таковы данные недавнего масштабного исследования Международной организации по миграции (IOM), посвященного беженцам в Чехии в возрасте старше 60 лет.

«Финансово неустойчивый»
Способность покрыть непредвиденные расходы существенно различается в зависимости от пола, возрастной группы и состава семьи. Наиболее сложная ситуация складывается для женщин, людей старше 65 лет и людей, живущих в домохозяйстве, состоящем из одного человека.

Из них примерно треть респондентов живет как в последних случаях. Остальные — 67% — украинских пожилых людей ответили в ходе опроса, что они являются членами совместного домохозяйства. За большинством из них ухаживают их родственники, независимо от совместного проживания.

Между тем, 63% семей, в которых живут опрошенные пожилые украинцы, имеют ежемесячный доход менее 12 500 крон.

Украинские пенсии значительно ниже чешских. Более того, некоторые респонденты не имеют к ней доступа. Особенно это касается тех случаев, когда пенсия выплачивается через почтовое отделение по месту жительства в Украине, а не на банковский счет. Возможно, неудивительно, что те, кто не может получить пенсию, находятся в наихудшем экономическом положении.

Поэтому большинство беженцев совмещают несколько источников дохода. Наиболее часто упоминаются поддержка со стороны властей (74%), социальные пособия из Украины (55%) и помощь семьи (43%).

У большинства семей респондентов после оплаты аренды остается от 5 000 до 12 499 чешских крон (39%). У 33% остается менее 5 000 чешских крон.

Люди, оставшиеся без сопровождения семьи, особенно уязвимы. Однако даже те, у кого есть поддержка близких, не всегда выигрывают.

«Но их дети, будучи беженцами, также могут оказаться в сложной жизненной ситуации. С финансовой точки зрения это может оказаться просто непосильным, и необходимо найти другие решения для поддержки пожилых беженцев», — говорит Андреа Свободова (Andrea Svobodová) из аналитического отдела IOM.

Даже пожилые люди хотят работать
Опрос также показал, что многие респонденты хотели бы работать в Чехии, несмотря на свой пенсионный возраст. Основными причинами этого являются необходимость интегрироваться в общество, быть активным и потребность в финансовой независимости от государства или семьи.

«Мы склонны оценивать успех интеграции с точки зрения экономической самодостаточности. Это может быть трудно для пожилых людей. Но это не значит, что они не хотят быть социально вовлеченными и полезными, например, участвовать в общественной деятельности или ухаживать за внуками. Важно понимать и признавать это», — комментирует Свободова.

Тем не менее, исследование IOM показало, что только 12% опрошенных беженцев работают. Это объясняется тем, что беженцам старше 60 лет часто трудно найти подходящую работу — как на полный, так и на неполный рабочий день.

Те, кто не ищет работу, чаще всего ссылаются на языковой барьер или состояние здоровья.

Пожилые беженцы хотят вернуться домой
Опрос также был посвящен доступу к медицинскому обслуживанию. Данные показывают, что более четверти респондентов еще не зарегистрировались у врача общей практики.

Большинство — 71% — назвали языковой барьер основным препятствием для получения медицинской помощи. Качественная часть исследования также указала на то, что многим из них трудно ориентироваться в чешской системе здравоохранения, поскольку она отличается от украинской.

Еще одна проблема, часто упоминаемая украинскими пожилыми людьми в ходе опроса, — это социальная изоляция и чувство одиночества.

В исследовательском отчете эксперты IOM также отмечают, что пожилые беженцы, находящиеся в трудном финансовом положении, более подвержены мошенничеству и могут с большей вероятностью стать жертвами эксплуатации. Финансовая поддержка в виде государственных грантов или социальной помощи и услуг переводчика может помочь защитить наиболее уязвимых беженцев от социальной изоляции.

Однако подавляющее большинство украинских пожилых людей не хотят оставаться в Чехии. В будущем 79% хотят вернуться домой. Девять процентов планируют остаться в стране, а остальные 12% не уверены в ответе на этот вопрос.
украинцы Чехия беженцы иммиграция

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