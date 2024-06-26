У половины пожилых украинцев в Чехии нет денег. Это неустойчивое положение, предупреждают эксперты
28 июня 2024
15:00
543
Большинство украинских беженцев старше 60 лет вынуждены полагаться на поддержку своих родственников в Чехии. Помимо бедности, они часто сталкиваются с социальной изоляцией. По мнению Международной организации по миграции, их нынешнее положение является неустойчивым.
Большое количество пожилых украинских беженцев борется с бедностью. Более половины из них, например, живут в семье, которая не может позволить себе оплатить непредвиденные расходы в размере двух с половиной тысяч крон.
Таковы данные недавнего масштабного исследования Международной организации по миграции (IOM), посвященного беженцам в Чехии в возрасте старше 60 лет.
«Финансово неустойчивый»
Способность покрыть непредвиденные расходы существенно различается в зависимости от пола, возрастной группы и состава семьи. Наиболее сложная ситуация складывается для женщин, людей старше 65 лет и людей, живущих в домохозяйстве, состоящем из одного человека.
Из них примерно треть респондентов живет как в последних случаях. Остальные — 67% — украинских пожилых людей ответили в ходе опроса, что они являются членами совместного домохозяйства. За большинством из них ухаживают их родственники, независимо от совместного проживания.
Между тем, 63% семей, в которых живут опрошенные пожилые украинцы, имеют ежемесячный доход менее 12 500 крон.
Украинские пенсии значительно ниже чешских. Более того, некоторые респонденты не имеют к ней доступа. Особенно это касается тех случаев, когда пенсия выплачивается через почтовое отделение по месту жительства в Украине, а не на банковский счет. Возможно, неудивительно, что те, кто не может получить пенсию, находятся в наихудшем экономическом положении.
Поэтому большинство беженцев совмещают несколько источников дохода. Наиболее часто упоминаются поддержка со стороны властей (74%), социальные пособия из Украины (55%) и помощь семьи (43%).
У большинства семей респондентов после оплаты аренды остается от 5 000 до 12 499 чешских крон (39%). У 33% остается менее 5 000 чешских крон.
Люди, оставшиеся без сопровождения семьи, особенно уязвимы. Однако даже те, у кого есть поддержка близких, не всегда выигрывают.
«Но их дети, будучи беженцами, также могут оказаться в сложной жизненной ситуации. С финансовой точки зрения это может оказаться просто непосильным, и необходимо найти другие решения для поддержки пожилых беженцев», — говорит Андреа Свободова (Andrea Svobodová) из аналитического отдела IOM.
Даже пожилые люди хотят работать
Опрос также показал, что многие респонденты хотели бы работать в Чехии, несмотря на свой пенсионный возраст. Основными причинами этого являются необходимость интегрироваться в общество, быть активным и потребность в финансовой независимости от государства или семьи.
«Мы склонны оценивать успех интеграции с точки зрения экономической самодостаточности. Это может быть трудно для пожилых людей. Но это не значит, что они не хотят быть социально вовлеченными и полезными, например, участвовать в общественной деятельности или ухаживать за внуками. Важно понимать и признавать это», — комментирует Свободова.
Тем не менее, исследование IOM показало, что только 12% опрошенных беженцев работают. Это объясняется тем, что беженцам старше 60 лет часто трудно найти подходящую работу — как на полный, так и на неполный рабочий день.
Те, кто не ищет работу, чаще всего ссылаются на языковой барьер или состояние здоровья.
Пожилые беженцы хотят вернуться домой
Опрос также был посвящен доступу к медицинскому обслуживанию. Данные показывают, что более четверти респондентов еще не зарегистрировались у врача общей практики.
Большинство — 71% — назвали языковой барьер основным препятствием для получения медицинской помощи. Качественная часть исследования также указала на то, что многим из них трудно ориентироваться в чешской системе здравоохранения, поскольку она отличается от украинской.
Еще одна проблема, часто упоминаемая украинскими пожилыми людьми в ходе опроса, — это социальная изоляция и чувство одиночества.
В исследовательском отчете эксперты IOM также отмечают, что пожилые беженцы, находящиеся в трудном финансовом положении, более подвержены мошенничеству и могут с большей вероятностью стать жертвами эксплуатации. Финансовая поддержка в виде государственных грантов или социальной помощи и услуг переводчика может помочь защитить наиболее уязвимых беженцев от социальной изоляции.
Однако подавляющее большинство украинских пожилых людей не хотят оставаться в Чехии. В будущем 79% хотят вернуться домой. Девять процентов планируют остаться в стране, а остальные 12% не уверены в ответе на этот вопрос.
Таковы данные недавнего масштабного исследования Международной организации по миграции (IOM), посвященного беженцам в Чехии в возрасте старше 60 лет.
«Финансово неустойчивый»
Способность покрыть непредвиденные расходы существенно различается в зависимости от пола, возрастной группы и состава семьи. Наиболее сложная ситуация складывается для женщин, людей старше 65 лет и людей, живущих в домохозяйстве, состоящем из одного человека.
Из них примерно треть респондентов живет как в последних случаях. Остальные — 67% — украинских пожилых людей ответили в ходе опроса, что они являются членами совместного домохозяйства. За большинством из них ухаживают их родственники, независимо от совместного проживания.
Между тем, 63% семей, в которых живут опрошенные пожилые украинцы, имеют ежемесячный доход менее 12 500 крон.
Украинские пенсии значительно ниже чешских. Более того, некоторые респонденты не имеют к ней доступа. Особенно это касается тех случаев, когда пенсия выплачивается через почтовое отделение по месту жительства в Украине, а не на банковский счет. Возможно, неудивительно, что те, кто не может получить пенсию, находятся в наихудшем экономическом положении.
Поэтому большинство беженцев совмещают несколько источников дохода. Наиболее часто упоминаются поддержка со стороны властей (74%), социальные пособия из Украины (55%) и помощь семьи (43%).
У большинства семей респондентов после оплаты аренды остается от 5 000 до 12 499 чешских крон (39%). У 33% остается менее 5 000 чешских крон.
Люди, оставшиеся без сопровождения семьи, особенно уязвимы. Однако даже те, у кого есть поддержка близких, не всегда выигрывают.
«Но их дети, будучи беженцами, также могут оказаться в сложной жизненной ситуации. С финансовой точки зрения это может оказаться просто непосильным, и необходимо найти другие решения для поддержки пожилых беженцев», — говорит Андреа Свободова (Andrea Svobodová) из аналитического отдела IOM.
Даже пожилые люди хотят работать
Опрос также показал, что многие респонденты хотели бы работать в Чехии, несмотря на свой пенсионный возраст. Основными причинами этого являются необходимость интегрироваться в общество, быть активным и потребность в финансовой независимости от государства или семьи.
«Мы склонны оценивать успех интеграции с точки зрения экономической самодостаточности. Это может быть трудно для пожилых людей. Но это не значит, что они не хотят быть социально вовлеченными и полезными, например, участвовать в общественной деятельности или ухаживать за внуками. Важно понимать и признавать это», — комментирует Свободова.
Тем не менее, исследование IOM показало, что только 12% опрошенных беженцев работают. Это объясняется тем, что беженцам старше 60 лет часто трудно найти подходящую работу — как на полный, так и на неполный рабочий день.
Те, кто не ищет работу, чаще всего ссылаются на языковой барьер или состояние здоровья.
Пожилые беженцы хотят вернуться домой
Опрос также был посвящен доступу к медицинскому обслуживанию. Данные показывают, что более четверти респондентов еще не зарегистрировались у врача общей практики.
Большинство — 71% — назвали языковой барьер основным препятствием для получения медицинской помощи. Качественная часть исследования также указала на то, что многим из них трудно ориентироваться в чешской системе здравоохранения, поскольку она отличается от украинской.
Еще одна проблема, часто упоминаемая украинскими пожилыми людьми в ходе опроса, — это социальная изоляция и чувство одиночества.
В исследовательском отчете эксперты IOM также отмечают, что пожилые беженцы, находящиеся в трудном финансовом положении, более подвержены мошенничеству и могут с большей вероятностью стать жертвами эксплуатации. Финансовая поддержка в виде государственных грантов или социальной помощи и услуг переводчика может помочь защитить наиболее уязвимых беженцев от социальной изоляции.
Однако подавляющее большинство украинских пожилых людей не хотят оставаться в Чехии. В будущем 79% хотят вернуться домой. Девять процентов планируют остаться в стране, а остальные 12% не уверены в ответе на этот вопрос.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
28 ИЮНЯ 2024
95
Туск сказал, что необходимо определить, как продолжать поддерживать Украину, не ослабляя Польшу.
11:30
28 ИЮНЯ 2024
583
ДОХОДЫ ЧЕШСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПАНИЙ ДОСТИГАЮТ ПОЛУТОРА ТРИЛЛИОНОВ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ТАКЖЕ РАСТЕТ
Автомобильная промышленность в Чехии продолжает развиваться. Компании процветают, их продажи превышают 1,47 триллиона, а сотрудники получают зарплату выше среднего, согласно статистике AutoSAP.
09:30
28 ИЮНЯ 2024
607
Анаболики, кокаин и другие наркотики на миллионы крон предположительно продавались бандой из 14 человек в тренажерных залах по всей Чехии. По данным полиции, среди обвиняемых — врач. Об этом...
21:00
27 ИЮНЯ 2024
1086
«ПРОТИВ МИГРАНТОВ И ЗЕЛЕНОЙ ПОЛИТИКИ». БАБИШ, ОРБАН И ФИЦО, ВОЗМОЖНО, СОЗДАДУТ СОБСТВЕННУЮ ФРАКЦИЮ В ЕП
Глава оппозиционного движения ANO подтвердил многодневные предположения. Ожидается, что семь его евродепутатов войдут в состав новой фракции в Европарламенте.
19:30
27 ИЮНЯ 2024
1654
Скоростной поезд, следовавший из Праги в Будапешт, столкнулся с автобусом недалеко от Нове-Замки на юге Словакии. Спасатели сообщают, что на месте происшествия есть погибшие и пострадавшие.
18:00
27 ИЮНЯ 2024
883
Депутат от оппозиции Кристина Драпалова рассказала о преследовании со стороны бывшего полицейского, неэффективных чиновниках и нелегальных постройках на тротуарах в центре Праги.
15:00
27 ИЮНЯ 2024
548
Правление Чешского национального банка (ЧНБ) 27 июня снизило базовую процентную ставку на полпроцента, до 4,75%. Об этом сообщил Якуб Холас, директор департамента коммуникаций ЧНБ. Ставка достигла...
14:06
27 ИЮНЯ 2024
874
Чешские полицейские проводят обыск в квартире депутата от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Петра Быстроня в Старом городе Праги по запросу немецких коллег. Политик чешского происхождения...
13:00
27 ИЮНЯ 2024
605
С окончанием учебного года и началом каникул полиция усилит контроль за безопасностью дорожного движения и транспортными потоками в Чехии. С пятницы по воскресенье более 1 800 полицейских патрулей...
09:30
27 ИЮНЯ 2024
927
Причины взрыва в частном доме, произошедшего во вторник в Шонове близ Нове-Место-над-Метуйи в Находском районе, все еще расследуются. Однако после первоначальной проверки следователи склоняются к...
22:00
26 ИЮНЯ 2024
2636
Чешская Республика соответствует только одному из четырех критериев, необходимых для вступления в еврозону и введения евро. Об этом в среду сообщила Европейская комиссия (ЕК) в своем докладе о...
19:30
26 ИЮНЯ 2024
1075
Прага ранее отстаивала двухминутное ограничение по времени, говоря, что хочет избежать безбилетников, которые покупали билет только тогда, когда видели контролера.
18:00
26 ИЮНЯ 2024
1966
Почти все знают, что самое худшее — это вести войну на два фронта. Это означает разделение сил, размышления о том, куда кого направить. В результате всегда оказывается, что где-нибудь не хватает...
16:30
26 ИЮНЯ 2024
1686
По словам метеорологов, восток Чешской Республики окажется под угрозой мощных гроз в среду днем и в ночь на четверг. Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) предупредил, что они могут...
12:00
26 ИЮНЯ 2024
542
Президент Словакии Петер Пеллегрини прибыл в Пражский Град с первым зарубежным визитом в должности. Он обсудит текущую политическую ситуацию и двусторонние отношения со своим чешским коллегой...