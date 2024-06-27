Пожаров из-за фотоэлектрических установок все больше. Что происходит?
30 июня 2024
17:00
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В воскресенье крыша многоквартирного дома в Млада-Болеславе загорелась из-за кабелей, ведущих к фотоэлектрической станции. Во вторник загорелись панели на крыше офисного здания брецлавской компании Alcadrain. А в Шонове, недалеко от Нове-Место-над-Метуйи, произошел взрыв в доме одной семьи, вероятной причиной которого, по мнению пожарных, стала техническая неисправность фотоэлектрической системы.
До 2021 года, по данным Главного управления пожарно-спасательной службы, пожарные выезжали примерно на 10 пожаров в зданиях с фотовольтаикой в год, но в прошлом году их было уже 55, а в этом году до мая еще 20.
По данным Чешской палаты уполномоченных инженеров и техников, занятых в строительстве (ČKAIT), основными причинами являются некачественные компоненты, недооценка пожарного риска при планировании установки и ошибки во время монтажа или эксплуатации.
По данным ČKAIT, чехи часто устанавливают фотоэлектрические станции самостоятельно, поэтому пожары в основном являются результатом непрофессионального монтажа. Инструкции производителей компонентов не соблюдаются, и люди размещают технику в неподходящих местах, которые могут быть легковоспламеняющимися, непроветриваемыми или иным образом опасными.
«Наиболее частой причиной пожаров в фотоэлектрических установках является неисправная проводка и непрофессиональная установка. Ее должен выполнять профессионал, а самостоятельной установки следует избегать. Также необходимо помнить, что оборудование нагревается, и размещать его в подходящих местах с достаточной вентиляцией», — сказал Збынек Тучек, председатель Гильдии пожарной охраны и уполномоченный инженер по пожарной безопасности в зданиях.
Он рекомендует регулярно проводить проверки с участием инженера-ревизора, а также время от времени визуально осматривать установку, что может выявить, например, поврежденный кабель или неплотное соединение. Также следует проверять температуру. Вы можете проверить температуру батареи или инвертора на своем мобильном телефоне, чтобы узнать, не перегревается ли он. Если это так, рекомендуется обратиться к специалисту.
По словам Матьяша Феруса из компании Woltair, неисправные компоненты и непрофессиональная установка являются причиной до трех четвертей проблем с фотоэлектрическими системами.
«Они могут привести к короткому замыканию, повреждению техники или даже к повреждению домашней установки и подключенного к ней оборудования. Вот почему стоит доверить установку специалистам, которые провели множество инсталляций и имеют все профессиональные разрешения», — сказал Ферус в интервью Novinky.
Сами панели не горят
По словам Палаты, один из распространенных мифов заключается в том, что сами фотоэлектрические панели подвержены риску возгорания. По мнению ČKAIT, учитывая их состав, это невозможно, но неправильный монтаж может привести к возгоранию деревянных конструкций крыши, пленок или кабелей. С них огонь часто распространяется на другие части здания.
«Стандартное реагирование может оказаться невозможным для фотоэлектрических установок. Прибывшие на место пожарные часто не имеют информации от владельца здания о мощности электростанции, напряжении или проводке. Среди распространенных ошибок — невозможность отключения всей фотоэлектрической системы от сети или от панелей или других частей установки, что представляет огромный риск для пожарных», — говорит Ладислав Буковски из компании ČKAIT. По его словам, пожарный может использовать воду для систем с напряжением до 400 вольт. При превышении этого значения ручные огнетушители с пеной, CO2 или порошком используются в ограниченном объеме.
Основными рисками пожаров в силовой части фотоэлектрических установок являются короткие замыкания в инверторе постоянного тока или возгорания кабелей. Однако случаются и возгорания аккумуляторов, при которых существует риск взрыва из-за термической деградации или накопления энергии и связанный с этим риск ожогов.
По словам управляющего директора Acetex Рене Милота, правильная установка фотоэлектрической станции с точки зрения пожарной безопасности требует нескольких этапов. Прежде всего она должна выполняться уполномоченным лицом, имеющим квалификацию и действующий сертификат. В то же время установка должна быть выполнена в соответствии с действующими стандартами и законами, включая противопожарные нормы. Это включает в себя проведение инспекции и проверку безопасности установки. Также важно использовать сертифицированные распределительные щиты с температурными и эксплуатационными испытаниями и надлежащей документацией.
«Очень важно, чтобы в доме была соответствующая точка заземления, к которой правильно подключен фотоэлектрический прибор. Необходимо использовать соответствующую защиту от перенапряжения, как на стыке с крышей, так и с техникой, надлежащую защиту, сертифицированные распределительные щиты и, наконец, соответствующие кабели, которые должны быть проложены таким образом, чтобы избежать повреждений», — сказал Милота в интервью.
Инверторы и батареи, по его словам, должны быть размещены таким образом, чтобы они не перегревались и не находились в непосредственной близости от горючих материалов или в местах, где в них может попасть вода.
Основные средства управления
Как же можно предотвратить проблемы с фотоэлектрическими батареями? По словам Феруса, основные профилактические меры включают в себя регулярные осмотры.
«Фотоэлектрические системы должны проходить инспекцию каждые два-четыре года, но вы можете устраивать ее и чаще. Осмотрев панели и другие компоненты оптическим методом, техник легко обнаружит, если они недостаточно закреплены или повреждены, и заменит их до того, как возникнут угрожающие неисправности», — говорит Ферус. Основное внимание следует уделить проверке всех соединений, тепловизионных панелей, разъемов, щитов, а также техник должен проверить сетевые фильтры.
Также рекомендуется следить за выработкой электроэнергии. «Если вы будете время от времени просматривать статистику выработки электроэнергии вашей фотоэлектрической системой, вы сможете легко обнаружить, если она начнет вести себя ненормально. Тогда рекомендуется обратиться к специалисту по обслуживанию, который определит, а затем устранит причину», — объясняет Ферус.
И последнее, но не менее важное: фотоэлектрическая система должна быть застрахована. «Если вы правильно подключили фотоэлектрическую систему и она была должным образом проверена, то в случае аварии страховая компания покроет ущерб. Если у вас есть фотоэлектрическая система на главном здании, она автоматически покрывается вашей страховкой имущества», — говорит Ферус.
По словам Яна Марека, пресс-секретаря компании Generali Česká pojišt’ovna, с приобретением фотоэлектрических установок владельцам недвижимости следует адекватно увеличить страховую сумму по страхованию семейного дома.
По словам Марека, если у клиента, например, есть фотоэлектрические установки стоимостью 500 000 чешских крон, ежегодный взнос составит около 350 крон.
У людей также есть возможность добавить страховку на случай технической поломки машин и электронного оборудования или повреждения компонентов здания. «Это две типичные дополнительные страховки, которые мы бы рекомендовали рассмотреть владельцам фотоэлектрических установок в зависимости от параметров, технического дизайна и требований к установке их установок», — добавил он.
По данным Чешской палаты уполномоченных инженеров и техников, занятых в строительстве (ČKAIT), основными причинами являются некачественные компоненты, недооценка пожарного риска при планировании установки и ошибки во время монтажа или эксплуатации.
По данным ČKAIT, чехи часто устанавливают фотоэлектрические станции самостоятельно, поэтому пожары в основном являются результатом непрофессионального монтажа. Инструкции производителей компонентов не соблюдаются, и люди размещают технику в неподходящих местах, которые могут быть легковоспламеняющимися, непроветриваемыми или иным образом опасными.
«Наиболее частой причиной пожаров в фотоэлектрических установках является неисправная проводка и непрофессиональная установка. Ее должен выполнять профессионал, а самостоятельной установки следует избегать. Также необходимо помнить, что оборудование нагревается, и размещать его в подходящих местах с достаточной вентиляцией», — сказал Збынек Тучек, председатель Гильдии пожарной охраны и уполномоченный инженер по пожарной безопасности в зданиях.
Он рекомендует регулярно проводить проверки с участием инженера-ревизора, а также время от времени визуально осматривать установку, что может выявить, например, поврежденный кабель или неплотное соединение. Также следует проверять температуру. Вы можете проверить температуру батареи или инвертора на своем мобильном телефоне, чтобы узнать, не перегревается ли он. Если это так, рекомендуется обратиться к специалисту.
По словам Матьяша Феруса из компании Woltair, неисправные компоненты и непрофессиональная установка являются причиной до трех четвертей проблем с фотоэлектрическими системами.
«Они могут привести к короткому замыканию, повреждению техники или даже к повреждению домашней установки и подключенного к ней оборудования. Вот почему стоит доверить установку специалистам, которые провели множество инсталляций и имеют все профессиональные разрешения», — сказал Ферус в интервью Novinky.
Сами панели не горят
По словам Палаты, один из распространенных мифов заключается в том, что сами фотоэлектрические панели подвержены риску возгорания. По мнению ČKAIT, учитывая их состав, это невозможно, но неправильный монтаж может привести к возгоранию деревянных конструкций крыши, пленок или кабелей. С них огонь часто распространяется на другие части здания.
«Стандартное реагирование может оказаться невозможным для фотоэлектрических установок. Прибывшие на место пожарные часто не имеют информации от владельца здания о мощности электростанции, напряжении или проводке. Среди распространенных ошибок — невозможность отключения всей фотоэлектрической системы от сети или от панелей или других частей установки, что представляет огромный риск для пожарных», — говорит Ладислав Буковски из компании ČKAIT. По его словам, пожарный может использовать воду для систем с напряжением до 400 вольт. При превышении этого значения ручные огнетушители с пеной, CO2 или порошком используются в ограниченном объеме.
Основными рисками пожаров в силовой части фотоэлектрических установок являются короткие замыкания в инверторе постоянного тока или возгорания кабелей. Однако случаются и возгорания аккумуляторов, при которых существует риск взрыва из-за термической деградации или накопления энергии и связанный с этим риск ожогов.
По словам управляющего директора Acetex Рене Милота, правильная установка фотоэлектрической станции с точки зрения пожарной безопасности требует нескольких этапов. Прежде всего она должна выполняться уполномоченным лицом, имеющим квалификацию и действующий сертификат. В то же время установка должна быть выполнена в соответствии с действующими стандартами и законами, включая противопожарные нормы. Это включает в себя проведение инспекции и проверку безопасности установки. Также важно использовать сертифицированные распределительные щиты с температурными и эксплуатационными испытаниями и надлежащей документацией.
«Очень важно, чтобы в доме была соответствующая точка заземления, к которой правильно подключен фотоэлектрический прибор. Необходимо использовать соответствующую защиту от перенапряжения, как на стыке с крышей, так и с техникой, надлежащую защиту, сертифицированные распределительные щиты и, наконец, соответствующие кабели, которые должны быть проложены таким образом, чтобы избежать повреждений», — сказал Милота в интервью.
Инверторы и батареи, по его словам, должны быть размещены таким образом, чтобы они не перегревались и не находились в непосредственной близости от горючих материалов или в местах, где в них может попасть вода.
Основные средства управления
Как же можно предотвратить проблемы с фотоэлектрическими батареями? По словам Феруса, основные профилактические меры включают в себя регулярные осмотры.
«Фотоэлектрические системы должны проходить инспекцию каждые два-четыре года, но вы можете устраивать ее и чаще. Осмотрев панели и другие компоненты оптическим методом, техник легко обнаружит, если они недостаточно закреплены или повреждены, и заменит их до того, как возникнут угрожающие неисправности», — говорит Ферус. Основное внимание следует уделить проверке всех соединений, тепловизионных панелей, разъемов, щитов, а также техник должен проверить сетевые фильтры.
Также рекомендуется следить за выработкой электроэнергии. «Если вы будете время от времени просматривать статистику выработки электроэнергии вашей фотоэлектрической системой, вы сможете легко обнаружить, если она начнет вести себя ненормально. Тогда рекомендуется обратиться к специалисту по обслуживанию, который определит, а затем устранит причину», — объясняет Ферус.
И последнее, но не менее важное: фотоэлектрическая система должна быть застрахована. «Если вы правильно подключили фотоэлектрическую систему и она была должным образом проверена, то в случае аварии страховая компания покроет ущерб. Если у вас есть фотоэлектрическая система на главном здании, она автоматически покрывается вашей страховкой имущества», — говорит Ферус.
По словам Яна Марека, пресс-секретаря компании Generali Česká pojišt’ovna, с приобретением фотоэлектрических установок владельцам недвижимости следует адекватно увеличить страховую сумму по страхованию семейного дома.
По словам Марека, если у клиента, например, есть фотоэлектрические установки стоимостью 500 000 чешских крон, ежегодный взнос составит около 350 крон.
У людей также есть возможность добавить страховку на случай технической поломки машин и электронного оборудования или повреждения компонентов здания. «Это две типичные дополнительные страховки, которые мы бы рекомендовали рассмотреть владельцам фотоэлектрических установок в зависимости от параметров, технического дизайна и требований к установке их установок», — добавил он.
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