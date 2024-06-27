Сильные грозы с градом завершат жаркие выходные в Чехии, потом заметно похолодает

В субботу на большей части территории до раннего вечера температура будет находиться в диапазоне от 31 до 34 °C. Согласно предупреждению, метеорологи ожидают такую же погоду и в воскресенье.



Однако уже в полдень воскресенья могут начаться сильные грозы. Предупреждение о высоком уровне опасности действует на всей территории Моравии, Силезии и восточной Чехии с 12 часов дня до вечера понедельника.



"Сильные и очень сильные грозы могут возникнуть на большей части территории в воскресенье из-за прохождения холодного фронта с запада", - предупреждают метеорологи.



В Чехии грозы будут наблюдаться в воскресенье днем и вечером, в Моравии и Силезии - с позднего вечера до раннего утра понедельника.



В то время как на западе Чехии ожидаются более слабые грозы, на востоке страны они будут сопровождаться проливными дождями и крупным градом. По оценкам метеорологов, его размер составит около трех сантиметров. К этому добавятся сильные порывы ветра, и местами может выпасть до 70 мм осадков.



"Проливной дождь может вызвать быстрый сток воды с сельской местности, локальные наводнения, особенно в низинах, и быстрое обводнение небольших ручьев или даже пересохших русел рек, особенно в районах с повышенной насыщенностью почвы после бурь предыдущих дней", - предупреждает Чешское гидрологическое управление.



В понедельник похолодает примерно на 10 градусов. Температура будет колебаться между 20 и 24 градусами. Грозы утихнут утром только в восточной Моравии. Согласно прогнозу, будет отчасти облачно до облачности с редкими дождями.