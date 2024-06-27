Сильные грозы с градом завершат жаркие выходные в Чехии, потом заметно похолодает
29 июня 2024
19:00
225
Сильные грозы с проливными дождями завершат чрезвычайно теплые выходные. Местами возможен мелкий град и сильный ветер. В воскресенье температура все еще будет выше 30 °C, а с понедельника начнется заметное похолодание.
В субботу на большей части территории до раннего вечера температура будет находиться в диапазоне от 31 до 34 °C. Согласно предупреждению, метеорологи ожидают такую же погоду и в воскресенье.
Однако уже в полдень воскресенья могут начаться сильные грозы. Предупреждение о высоком уровне опасности действует на всей территории Моравии, Силезии и восточной Чехии с 12 часов дня до вечера понедельника.
"Сильные и очень сильные грозы могут возникнуть на большей части территории в воскресенье из-за прохождения холодного фронта с запада", - предупреждают метеорологи.
В Чехии грозы будут наблюдаться в воскресенье днем и вечером, в Моравии и Силезии - с позднего вечера до раннего утра понедельника.
В то время как на западе Чехии ожидаются более слабые грозы, на востоке страны они будут сопровождаться проливными дождями и крупным градом. По оценкам метеорологов, его размер составит около трех сантиметров. К этому добавятся сильные порывы ветра, и местами может выпасть до 70 мм осадков.
"Проливной дождь может вызвать быстрый сток воды с сельской местности, локальные наводнения, особенно в низинах, и быстрое обводнение небольших ручьев или даже пересохших русел рек, особенно в районах с повышенной насыщенностью почвы после бурь предыдущих дней", - предупреждает Чешское гидрологическое управление.
В понедельник похолодает примерно на 10 градусов. Температура будет колебаться между 20 и 24 градусами. Грозы утихнут утром только в восточной Моравии. Согласно прогнозу, будет отчасти облачно до облачности с редкими дождями.
Однако уже в полдень воскресенья могут начаться сильные грозы. Предупреждение о высоком уровне опасности действует на всей территории Моравии, Силезии и восточной Чехии с 12 часов дня до вечера понедельника.
"Сильные и очень сильные грозы могут возникнуть на большей части территории в воскресенье из-за прохождения холодного фронта с запада", - предупреждают метеорологи.
В Чехии грозы будут наблюдаться в воскресенье днем и вечером, в Моравии и Силезии - с позднего вечера до раннего утра понедельника.
В то время как на западе Чехии ожидаются более слабые грозы, на востоке страны они будут сопровождаться проливными дождями и крупным градом. По оценкам метеорологов, его размер составит около трех сантиметров. К этому добавятся сильные порывы ветра, и местами может выпасть до 70 мм осадков.
"Проливной дождь может вызвать быстрый сток воды с сельской местности, локальные наводнения, особенно в низинах, и быстрое обводнение небольших ручьев или даже пересохших русел рек, особенно в районах с повышенной насыщенностью почвы после бурь предыдущих дней", - предупреждает Чешское гидрологическое управление.
В понедельник похолодает примерно на 10 градусов. Температура будет колебаться между 20 и 24 градусами. Грозы утихнут утром только в восточной Моравии. Согласно прогнозу, будет отчасти облачно до облачности с редкими дождями.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
29 ИЮНЯ 2024
387
Люди смогут выдавать доверенности в электронном виде. Это станет возможным благодаря поправке к Закону об основных регистрах, которая вступит в силу 1 июля. Бумажная форма доверенности не исчезнет,...
13:00
29 ИЮНЯ 2024
1253
Впереди у немецкой экономики худшие времена. Ей грозит отдаление от Китая и, возможно, даже возвращение к АЭС, говорит экономист Яна Матесова. Чешская Республика также почувствует это, поскольку мы...
09:40
29 ИЮНЯ 2024
1075
Часть потолка на станции метро Hlavní nádraží упала на платформу в субботу утром. Людям пришлось покинуть станцию, так как метро проходит через нее только в одном направлении. На месте происшествия...
21:00
28 ИЮНЯ 2024
1714
«БЕЖЕНЦЫ — ОБУЗА». ГДЕ НАИМЕНЬШАЯ ПОДДЕРЖКА ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В ЕС СРЕДИ СТРАН ВЫШЕГРАДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ
Из анализа, проведенного неправительственным Институтом общественных проблем (IVO) из Братиславы на основе опросов в конце прошлого года, следует, что быстрое вступление Украины в Европейский союз...
19:30
28 ИЮНЯ 2024
751
Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) продлил предупреждение. Метеорологи расширили его на субботу в связи с сильными грозами и высокими температурами в пятницу. Жара ожидается во всех...
18:00
28 ИЮНЯ 2024
630
Туск сказал, что необходимо определить, как продолжать поддерживать Украину, не ослабляя Польшу.
15:00
28 ИЮНЯ 2024
1112
Большинство украинских беженцев старше 60 лет вынуждены полагаться на поддержку своих родственников в Чехии. Помимо бедности, они часто сталкиваются с социальной изоляцией. По мнению Международной...
11:30
28 ИЮНЯ 2024
2387
ДОХОДЫ ЧЕШСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПАНИЙ ДОСТИГАЮТ ПОЛУТОРА ТРИЛЛИОНОВ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ТАКЖЕ РАСТЕТ
Автомобильная промышленность в Чехии продолжает развиваться. Компании процветают, их продажи превышают 1,47 триллиона, а сотрудники получают зарплату выше среднего, согласно статистике AutoSAP.
09:30
28 ИЮНЯ 2024
870
Анаболики, кокаин и другие наркотики на миллионы крон предположительно продавались бандой из 14 человек в тренажерных залах по всей Чехии. По данным полиции, среди обвиняемых — врач. Об этом...
21:00
27 ИЮНЯ 2024
1341
«ПРОТИВ МИГРАНТОВ И ЗЕЛЕНОЙ ПОЛИТИКИ». БАБИШ, ОРБАН И ФИЦО, ВОЗМОЖНО, СОЗДАДУТ СОБСТВЕННУЮ ФРАКЦИЮ В ЕП
Глава оппозиционного движения ANO подтвердил многодневные предположения. Ожидается, что семь его евродепутатов войдут в состав новой фракции в Европарламенте.
19:30
27 ИЮНЯ 2024
1929
Скоростной поезд, следовавший из Праги в Будапешт, столкнулся с автобусом недалеко от Нове-Замки на юге Словакии. Спасатели сообщают, что на месте происшествия есть погибшие и пострадавшие.
18:00
27 ИЮНЯ 2024
1041
Депутат от оппозиции Кристина Драпалова рассказала о преследовании со стороны бывшего полицейского, неэффективных чиновниках и нелегальных постройках на тротуарах в центре Праги.
15:00
27 ИЮНЯ 2024
616
Правление Чешского национального банка (ЧНБ) 27 июня снизило базовую процентную ставку на полпроцента, до 4,75%. Об этом сообщил Якуб Холас, директор департамента коммуникаций ЧНБ. Ставка достигла...
14:06
27 ИЮНЯ 2024
993
Чешские полицейские проводят обыск в квартире депутата от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Петра Быстроня в Старом городе Праги по запросу немецких коллег. Политик чешского происхождения...
13:00
27 ИЮНЯ 2024
728
С окончанием учебного года и началом каникул полиция усилит контроль за безопасностью дорожного движения и транспортными потоками в Чехии. С пятницы по воскресенье более 1 800 полицейских патрулей...