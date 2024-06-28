Хакеры отключили сервисы Финансового управления Чехии

По данным Налогового управления, сервисы временно недоступны из-за массированной DDoS-атаки. При ней компьютеры, контролируемые хакерами, выводят из строя взломанный сервер, перегружая его большим количеством обращений или запросов. «Напоминаем, что закон помнит о таких ситуациях и налоговые декларации можно подавать без штрафов до вторника, 9 июля 2024 года», — говорится в сообщении Налогового управления.





Крайний срок подачи налоговых деклараций лично и в электронном виде истек весной, а сегодняшний крайний срок распространяется на подачу деклараций через налогового консультанта. У физических лиц и компаний, подавших декларации, остался последний день, чтобы оплатить свои налоговые обязательства, причем решающим моментом считается момент зачисления денег на счет Налогового управления.





По данным Налогового управления, к 23 июня налоговые декларации подали 2,76 миллиона человек и компаний. Это составило 98% от ожидаемого общего числа налоговых деклараций. В прошлом году налоговая служба получила рекордное количество деклараций — 2,89 миллиона.





Больше всего деклараций было подано физическими лицами — 2,29 миллиона. Компании прислали около 467 000. Уже второй год большинство деклараций подается в электронном виде — 71,7%. В прошлом году на электронные декларации приходилось две трети всех поданных деклараций.