Земельный кадастр в Чехии под натиском роботов, собирающих персональные данные
2 июля 2024
14:00
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Чешское управление геодезии и кадастра ищет новые способы предотвратить «кражу» роботами персональных данных из кадастра. Это происходит в то время, когда в Чехии процветает бизнес с долями на недвижимость, основанный на кадастровых данных.
Земельный кадастр уже давно сталкивается с проблемой несанкционированного скачивания данных о владельцах недвижимости роботами. Это происходит в то время, когда в Чехии процветает бизнес по продаже долей в недвижимости. Спекулянты долями могут обращаться к совладельцам с предложением выкупить их в кратчайшие сроки после создания доли.
«Мы все еще боремся с извлечением данных из наших приложений. Но, к сожалению, у нас ограниченные возможности для защиты. Нелегко отличить, когда пользователь наших веб-приложений работает в соответствии с условиями эксплуатации и правовыми нормами, а когда нарушает их, то есть роботизированно извлекает данные о собственниках и участниках процесса», — говорит Карел Штенцель, председатель Чешского управления геодезии и кадастра.
Информация в кадастре является публичной, и люди имеют право с ней ознакомиться. Однако они должны соблюдать установленные правила и процедуры, а это не подразумевает массового сбора информации роботом, то есть программой, которая бродит по сетям и извлекает данные в больших масштабах.
Из-за роботизированного «грабежа» кадастра Чешское кадастровое управление планировало в 2021 году отключить анонимное консультирование по базе данных. Однако после давления общественности от этого плана отказались. Предотвратить перегрузку приложения решили введением теста Captcha, чтобы отличать роботов от людей.
«Масштабы эксплуатации снизились после введения Captcha, но постепенно снова возросли и в настоящее время в целом соответствуют эпохе до Captcha. Из этого следует простой вывод, что Captcha не является препятствием для роботизированных рабочих нагрузок», — отметил глава ČÚZK Штенцель.
Об этом свидетельствуют и данные, предоставленные ведомством. Пик роботизированной нагрузки на кадастр пришелся на 2021 г. Три года назад в мае кадастр столкнулся с рекордными 92 млн запросов. После введения теста Captcha количество запросов начало снижаться. Но с конца 2022 года нагрузка на кадастровое приложение снова растет. В марте этого года количество запросов достигло 77 миллионов. Пропускная способность кадастрового приложения составляет 70 миллионов в месяц.
ČÚZK пытается и дальше снижать нагрузку, создаваемую роботами. Например, недавно была внедрена более современная программа, которая должна распознавать, человек или робот изучает кадастр.
Роботы активизировались после 2020 года, когда спекулятивный бизнес с долями в недвижимости начал стремительно расти после отмены права преимущественной покупки сособственников. Без информации из кадастра компании, предлагающие купить доли, не смогли бы обойтись. Таким образом, робот просматривает за них огромное количество данных и ищет то, что им нужно, например, только тех людей, которые являются совладельцами недвижимости.
Редакция SZ Byznys обратилась ко всем значимым игрокам в этой сфере, чтобы узнать, в частности, как они получают данные из кадастра. Те, кто ответил, утверждают, что получают все кадастровые данные в соответствии со всеми правилами.
«Некоторые данные мы покупаем у кадастра. Другие данные мы покупаем у другой компании, которая их предоставляет. Это все легальные данные», — говорит, например, Пржемысл Кубань, владелец компании Viagem, занимающейся земельными паями.
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