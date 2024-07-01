Уровень безработицы в ЕС остался на уровне 6%. Самый низкий показатель — в Чехии
2 июля 2024
19:30
188
В мае уровень безработицы в Европейском союзе остался на уровне 6%. Самым маленьким он был в Чешской Республике, где он снизился до 2,7 с 2,8%. Об этом говорится в сегодняшнем отчете Евростата. В странах еврозоны уровень безработицы составил 6,4%, как и месяцем ранее.
Второй самый низкий уровень безработицы в ЕС в мае был зафиксирован в Польше, где он составил 3%, как и в апреле.
Напротив, самым высоким был уровень безработицы в Испании — 11,7 %. За Испанией следует Греция с 10,6%. Эти страны уже давно сталкиваются с высоким уровнем безработицы среди молодых людей в возрасте до 25 лет. В Испании этот показатель в мае составил 26,6%, что соответствует уровню месяцем ранее. В Греции он вырос до 23,8 с 22,8 % в апреле.
Евростат основывает свои расчеты на широко распространенном стандартном определении безработицы, принятом Международной организацией труда (ILO). Согласно этому определению, к безработным относятся те, кто активно искал работу в течение последних четырех недель и может приступить к работе в ближайшие две недели.
В случае с Чешской Республикой Евростат использует данные Чешского статистического управления (ČSÚ), которые основаны на собственном обследовании домохозяйств. Результат ČSÚ касается людей в возрасте от 15 до 64 лет и рассчитывается как отношение безработных к экономически активному населению. Евростат сравнивает уровень безработицы среди людей в возрасте от 15 до 74 лет.
Статистический опрос также позволяет охватить большую группу безработных, которые не ищут работу, потому что не верят, что смогут ее получить. Это отличается от практики центров занятости, которые учитывают в качестве безработных только тех, кто у них зарегистрирован. В возрастной категории 15-64 года уровень безработицы в мае составил 2,7%, согласно данным Чешского статистического управления, в то время как по методологии Чешского бюро труда он составил 3,6%.
Напротив, самым высоким был уровень безработицы в Испании — 11,7 %. За Испанией следует Греция с 10,6%. Эти страны уже давно сталкиваются с высоким уровнем безработицы среди молодых людей в возрасте до 25 лет. В Испании этот показатель в мае составил 26,6%, что соответствует уровню месяцем ранее. В Греции он вырос до 23,8 с 22,8 % в апреле.
Евростат основывает свои расчеты на широко распространенном стандартном определении безработицы, принятом Международной организацией труда (ILO). Согласно этому определению, к безработным относятся те, кто активно искал работу в течение последних четырех недель и может приступить к работе в ближайшие две недели.
В случае с Чешской Республикой Евростат использует данные Чешского статистического управления (ČSÚ), которые основаны на собственном обследовании домохозяйств. Результат ČSÚ касается людей в возрасте от 15 до 64 лет и рассчитывается как отношение безработных к экономически активному населению. Евростат сравнивает уровень безработицы среди людей в возрасте от 15 до 74 лет.
Статистический опрос также позволяет охватить большую группу безработных, которые не ищут работу, потому что не верят, что смогут ее получить. Это отличается от практики центров занятости, которые учитывают в качестве безработных только тех, кто у них зарегистрирован. В возрастной категории 15-64 года уровень безработицы в мае составил 2,7%, согласно данным Чешского статистического управления, в то время как по методологии Чешского бюро труда он составил 3,6%.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
2 ИЮЛЯ 2024
190
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан договорились о совместной работе над соглашением, которое устранит проблемы в отношениях между двумя странами. Политики...
18:00
2 ИЮЛЯ 2024
309
Новый посол Украины в Чехии Василий Зварыч официально начинает свою дипломатическую миссию в стране сегодня во вторник. Президент Петр Павел принимает его верительные грамоты, а также верительные...
16:30
2 ИЮЛЯ 2024
960
Субботний вечер в саксонском городке Габленц недалеко от чешской границы превратился в кошмар для 21-летней девушки. Около 6 часов вечера она попала в засаду группы сирийцев в возрасте от 15 до 23...
15:00
2 ИЮЛЯ 2024
701
ЧЕХИЯ НАПРАВИТ В МОСКВУ СВОЕГО ПОСЛА. КРЕМЛЬ МОЖЕТ ЭТИМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, ПРЕДУПРЕЖДАЕТ БЫВШИЙ МИНИСТР
Президент Чехии Петр Павел поддержал отправку нового чешского посла в Москву. Бывший министр иностранных дел Томаш Петршичек высоко оценил этот шаг, но предупредил, что Кремль может использовать...
14:00
2 ИЮЛЯ 2024
509
Чешское управление геодезии и кадастра ищет новые способы предотвратить «кражу» роботами персональных данных из кадастра. Это происходит в то время, когда в Чехии процветает бизнес с долями на...
13:00
2 ИЮЛЯ 2024
450
К 2030 году медведи исчезнут из замков и крепостей, находящихся в ведении Института национального наследия Чехии. В настоящее время медведи содержатся на территории четырех замков, и Национальный...
10:30
2 ИЮЛЯ 2024
459
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник прибыл в Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваси подтвердил эту информацию.
09:30
2 ИЮЛЯ 2024
1140
Гуманитарные пособия для беженцев из охваченной войной Украины будут увеличены с августа. Это связано с тем, что в сентябре заканчивается срок действия права многих беженцев на бесплатное временное...
22:00
1 ИЮЛЯ 2024
509
Участие чешских компаний в цепочке поставок французской компании EDF может принести чешской экономике до 40 миллиардов евро (1 триллион крон) в связи с ожидаемым строительством более двух десятков...
18:00
1 ИЮЛЯ 2024
835
На этой неделе польская полиция задержала гражданина Чехии на железнодорожном вокзале в Катовице и предъявила ему обвинение в нападении на гражданина Нигерии. Пожилой мужчина, находившийся в...
16:30
1 ИЮЛЯ 2024
648
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо будет иметь долгосрочные последствия после майского покушения, они связаны с опорно-двигательным аппаратом. Но вскоре он появится на публике. Заместитель...
15:00
1 ИЮЛЯ 2024
628
ЧЕШСКИЕ КОМПАНИИ ПОСТАВИЛИ УКРАИНЕ ДЕСЯТКИ ЕДИНИЦ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И ТЕПЛА
За последний год чешские компании поставили в Украину десятки единиц оборудования для производства электроэнергии и тепла.
14:00
1 ИЮЛЯ 2024
1323
Массированная интернет-атака сегодня сделала недоступным Налоговый портал и другие веб-сервисы Финансового управления. Об этом было объявлено в социальной сети X. В сообщении также говорится, что...
11:30
1 ИЮЛЯ 2024
953
Полиция 1 июля задержала подозреваемого в стрельбе на трассе D35 возле деревни Долни-Ровень. На автостраде произошел конфликт между двумя мужчинами, один из которых получил огнестрельные ранения.
09:30
1 ИЮЛЯ 2024
1575
Обширные разрушения, вызванные воскресными ливневыми паводками в восточной Моравии. Во Фриштаке в Злинском крае и близлежащем Рацкове вода затопила десятки домов и повредила дороги. Ущерб...