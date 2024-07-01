Уровень безработицы в ЕС остался на уровне 6%. Самый низкий показатель — в Чехии

Второй самый низкий уровень безработицы в ЕС в мае был зафиксирован в Польше, где он составил 3%, как и в апреле.



Напротив, самым высоким был уровень безработицы в Испании — 11,7 %. За Испанией следует Греция с 10,6%. Эти страны уже давно сталкиваются с высоким уровнем безработицы среди молодых людей в возрасте до 25 лет. В Испании этот показатель в мае составил 26,6%, что соответствует уровню месяцем ранее. В Греции он вырос до 23,8 с 22,8 % в апреле.



Евростат основывает свои расчеты на широко распространенном стандартном определении безработицы, принятом Международной организацией труда (ILO). Согласно этому определению, к безработным относятся те, кто активно искал работу в течение последних четырех недель и может приступить к работе в ближайшие две недели.



В случае с Чешской Республикой Евростат использует данные Чешского статистического управления (ČSÚ), которые основаны на собственном обследовании домохозяйств. Результат ČSÚ касается людей в возрасте от 15 до 64 лет и рассчитывается как отношение безработных к экономически активному населению. Евростат сравнивает уровень безработицы среди людей в возрасте от 15 до 74 лет.



Статистический опрос также позволяет охватить большую группу безработных, которые не ищут работу, потому что не верят, что смогут ее получить. Это отличается от практики центров занятости, которые учитывают в качестве безработных только тех, кто у них зарегистрирован. В возрастной категории 15-64 года уровень безработицы в мае составил 2,7%, согласно данным Чешского статистического управления, в то время как по методологии Чешского бюро труда он составил 3,6%.