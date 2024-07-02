В конце марта 2022 года этот человек служил добровольцем в украинском добровольческом батальоне «Карпатская Сечь». Мужчина подтвердил свое участие в батальоне, признавшись, что он воровал из заброшенных домов, которые он и его подразделение должны были очищать от российских оккупационных войск. Он заявил, что выполнял указания своего командира, и сказал, что другие солдаты вели себя так же.



Согласно Уголовному кодексу, преступление, связанное со службой в иностранных вооруженных силах, совершается гражданином Чехии, который служит в армии или вооруженных силах другого государства в нарушение другого положения закона. Президент может дать разрешение чешским гражданам, желающим присоединиться к боевым действиям на стороне Украины. Однако, согласно предыдущей информации, у обвиняемого такого разрешения не было.