«Другие тоже это делали». Чешского добровольца в Украине обвиняют в мародерстве
3 июля 2024
21:00
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Городской суд Праги сегодня приступил к рассмотрению дела мужчины, обвиняемого прокуратурой в незаконной службе в украинской армии и мародерстве на месте военных действий. За службу в иностранной армии суд может приговорить его максимум к пяти годам лишения свободы, но за мародерство ему грозит исключительное наказание. Основное судебное заседание запланировано на следующую неделю, а помимо этого на сегодня и четверг.
В конце марта 2022 года этот человек служил добровольцем в украинском добровольческом батальоне «Карпатская Сечь». Мужчина подтвердил свое участие в батальоне, признавшись, что он воровал из заброшенных домов, которые он и его подразделение должны были очищать от российских оккупационных войск. Он заявил, что выполнял указания своего командира, и сказал, что другие солдаты вели себя так же.
Согласно Уголовному кодексу, преступление, связанное со службой в иностранных вооруженных силах, совершается гражданином Чехии, который служит в армии или вооруженных силах другого государства в нарушение другого положения закона. Президент может дать разрешение чешским гражданам, желающим присоединиться к боевым действиям на стороне Украины. Однако, согласно предыдущей информации, у обвиняемого такого разрешения не было.
Согласно Уголовному кодексу, преступление, связанное со службой в иностранных вооруженных силах, совершается гражданином Чехии, который служит в армии или вооруженных силах другого государства в нарушение другого положения закона. Президент может дать разрешение чешским гражданам, желающим присоединиться к боевым действиям на стороне Украины. Однако, согласно предыдущей информации, у обвиняемого такого разрешения не было.
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