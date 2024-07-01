В Чехии чрезмерно заботятся о собаках. Такая сильная опека вредна для всех животных

«Теперь мы рассматриваем домашних животных не только как членов семьи, но и приравниваем их к детям», — отмечает Джеймс Серпелл из Университета штата Пенсильвания в New York Times.



«Проблема в том, что собаки и кошки — это не дети, а хозяева становятся все более опекающими и ограничивающими. В результате животные не могут проявлять свою клыкастую и кошачью природу так свободно, как могли бы», — говорит он.





Но отношения наших животных с окружающей средой также меняются. Опасаясь хищных птиц, многие кошки теперь проводят всю свою жизнь в помещении. До конца 1970-х годов даже городские собаки проводили большую часть времени на улице, либо на заднем дворе, либо бродя без поводка по окрестностям. «Теперь собака, свободно гуляющая без поводка, считается чем-то, что противоречит естественному порядку вещей», — говорит Джессика Пирс, биоэтик из Колорадо, изучающая взаимоотношения животных и людей.



Один из самых быстрорастущих сегментов рынка — это так называемый сектор средств ограничения, который включает в себя ящики и закрытые загоны, а также шлейки и электронные ошейники. «Уровень ограничения свободы, с которым сталкиваются собаки, очень велик», — говорит Пирс. Она добавила, что хотя несколько десятилетий назад вероятность того, что собака попадет под машину, была выше, «эти риски компенсировались свободой восприятия и физической активностью».



Несмотря на то, что собак пускают во все большее количество человеческих пространств — рестораны, офисы, магазины, гостиницы, а также растущее число парков с выделенными площадками для собак, — их растущее присутствие не привело к большей независимости. Замкнутость и изоляция в свою очередь приводят к росту тревоги и агрессии животных, говорит Серпелл.



Количество животных в приютах растет

Около 60% собак и кошек в настоящее время имеют избыточный вес или страдают ожирением. И отчасти из-за тягот и расходов, связанных с современным содержанием домашних животных — оплата ветеринарных услуг, присмотр за питомцами, расходы на пансион — все больше людей оставляют животных в приютах, что приводит к увеличению числа случаев эвтаназии. По данным Shelter Animals Count, американской организации по защите животных, только в 2023 году в приютах США было подвергнуто эвтаназии более 359 000 собак, что является пятилетним максимумом.



«Мы переживаем странный момент одержимости домашними животными», — говорит Пирс. «Их слишком много, и мы слишком усердно их содержим. Это нехорошо ни для нас, ни для них», — сказала она, добавив, что больше проблем со здоровьем или поведением возникает у тех животных, к которым относятся как к людям.



«Наслаждайтесь обществом своей собаки. Но собаки — это не люди! Узнайте животное с его собственной точки зрения, вместо того чтобы заставлять его соответствовать вашей. Это позволит вам понять жизнь другого существа», — заключил Серпелл.