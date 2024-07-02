Чехия уже направила Украине военную помощь почти на семь миллиардов крон

В число пожертвований входят восемь единиц авиационной техники, две из которых были получены в этом году. «В общей сложности было отправлено 94 860 патронов для пушек и гаубиц, в том числе 10 000 в этом году», — сказал представитель министерства Давид Полак. В список также вошли 62 танка, 131 боевая машина пехоты, 26 машин химической разведки, 16 укомплектованных специальных машин ПВО, 47 автомобилей, 13 гаубиц и 12 ракетных установок, добавил он.





Чехия также передала Украине 4 900 гранатометов, 645 противотанковых ракет, 8 022 бронетранспортера, 128 минометов, 17 400 минометов, 435 зенитных установок, 41 258 единиц огнестрельного оружия и более 4,2 миллиона боеприпасов, добавили в министерстве.





Чернохова напомнила, что Чехия с самого начала конфликта была на стороне Украины и одной из первых присоединилась к военной помощи. «С самого начала конфликта министерство обороны тщательно оценивало, что мы можем предоставить, чтобы обороноспособность Чехии не пострадала, — добавила она. По словам министра, в настоящее время на армейских складах осталось не так много ненужных материалов: «Наша помощь не прекращается, просто она примет другую форму».





Она также упомянула об инициативе «Чешские боеприпасы», в рамках которой Чешская Республика ищет артиллерийские боеприпасы для Украины в странах, не входящих в Европейский союз. Некоторое время назад в Украину прибыла первая партия из 50 000 единиц боеприпасов, а Чешская Республика внесла в эту инициативу почти 866 миллионов крон. В настоящее время целью является поставка полумиллиона боеприпасов на Украину до конца года, и, по словам Черноховой, Чешская Республика полностью выполнит эту задачу.