Орбан в Кремле с Путиным обсуждает «пути решения конфликта в Украине»
5 июля 2024
14:10
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Всего через три дня после визита в Киев премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья страна в настоящее время также председательствует в Совете Европейского союза, прибыл в Кремль. Он обменялся сердечными приветствиями с человеком, развязавшим агрессивную войну в Украине.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву незадолго до полудня в пятницу, 3 июля. Он договорился о встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Он заранее сказал, что хочет «обсудить с ним пути решения конфликта на Украине», как сообщил журналистам пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваси.
Российское государственное информационное агентство ТАСС затем процитировало передачу венгерского радио Kossuth, которому Орбан дал интервью несколькими часами ранее. В нем он заявил, что его цель — убедить обе стороны конфликта — Москву и Киев — сотрудничать. «Пройти долгий путь, который может закончиться прекращением огня и мирными переговорами», — сказал он.
Пока президенты ведут переговоры, государственные СМИ опубликовали видеозапись вступительного тоста двух политиков. Они улыбаются, пожимают друг другу руки.
Прибыв в Москву, Орбан стал первым премьер-министром страны-члена ЕС, посетившим российскую столицу с апреля 2022 г. Тогда канцлер Австрии Карл Нехаммер безуспешно пытался прекратить войну, начавшуюся 24 февраля того же года.
Но, как напоминают российские СМИ, Москву и Будапешт связывают давние узы. А последняя реальная встреча Путина с Орбаном состоялась менее года назад. Это было в октябре 2023 года в Китае на бизнес-форуме, посвященном новому Шелковому пути.
Кремль находится под жесткими санкциями ЕС из-за агрессивной войны в Украине, в которую Россия вторглась без всяких на то оснований.
Разные условия
Венгерский премьер-министр прибыл в Москву всего через три дня после визита в Киев, где он предложил президенту Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность немедленного прекращения огня на текущей линии фронта, чтобы облегчить начало переговоров с Россией. Украинский президент не отреагировал на его предложение.
Позже, в интервью Bloomberg, Зеленский заявил, что нельзя «просто говорить о прекращении огня» и что предложения должны обсуждаться только «на понятной международной платформе с присутствием других стран». По его мнению, прекращение огня без четкого плана последующих действий будет означать замораживание, а не прекращение конфликта.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял, что не он блокирует мирные переговоры. Однако все его требования, чтобы переговоры вообще начались, в основном сводятся к сохранению украинских территорий, которые он незаконно аннексировал после начала войны. Их присоединение к России основано на результатах бывших псевдореферендумов.
Он также призывает к переговорам с легитимным руководством Украины, которому, по его словам, не соответствует нынешний президент Владимир Зеленский. В обоих случаях это требования, которые неоднократно опровергались или отвергались Украиной и ее западными союзниками.
По сути, Киев и другие страны считают, что прекращение огня на таких условиях будет означать для России лишь паузу и временную заморозку конфликта, которую военные могут использовать для перегруппировки войск и последующего ведения следующей фазы войны.
Путин и «мир»
Из Кремля неоднократно звучали заявления о том, что Россия готова к переговорам. Но она выдвигает условия, которые далеко не соответствуют позиции Украины. Более того, в прошлом она уже несколько раз нарушала свои договоренности.
2 июля Путин заявил, что Россия не будет объявлять о прекращении огня, которое будет использовано Украиной для улучшения своего положения. Но он готов рассмотреть мирные предложения от кандидата в президенты США Дональда Трампа, даже если не знает их содержания. Трамп неоднократно говорил о них, но ни разу публично не упомянул о том, что предусматривает его план.
Хотя Будапешт осудил российское вторжение на Украину, по меркам стран-членов Европейского союза и НАТО, он все время поддерживал теплые отношения с Москвой.
Оно утверждает, что поддержка Украины со стороны Запада способствует эскалации конфликта с Россией, и поэтому отказывается участвовать в военных поставках. Венгерское правительство также считает, что санкции ЕС против Москвы наносят больший ущерб экономике ЕС-27, чем российской.
«Не исключено, что Орбан предлагает Путину себя в качестве партнера по блокированию принятия решений ЕС и НАТО. В конце концов, он уже делал это до февраля 2022 г. Но я не совсем уверена, что это не преувеличение роли Венгрии в глазах России, даже если она действительно в чем-то помогла Путину», — сказала Павлина Янебова, директор по исследованиям Ассоциации международных отношений (АМО).
Венгрия лидирует в ЕС
Орбан уже заявил после своего визита в Киев, что намерен проинформировать лидеров ЕС о результатах своих переговоров с Зеленским.
Венгрия председательствует в ЕС с июля — на вторую половину этого года.
«У ротационного председательства ЕС нет мандата на ведение переговоров с Россией от имени ЕС», — предупредил глава Европейского совета Шарль Мишель. Он повторил, что Европейский совет считает Россию агрессором, а Украину — жертвой.
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