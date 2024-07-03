Грозы в Чехии в субботу будут очень сильными. Метеорологи выдали предупреждение
6 июля 2024
15:30
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Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) в субботу продлил предупреждение, выпущенное в связи с высокими температурами и грозами. Грозы могут быть очень сильными на юге Чехии и в Высокогорье, предупредили синоптики.
Текущее предупреждение говорит о высоких температурах в некоторых районах Богемии и южной Моравии с 12 до 7 часов дня. Температура поднимется выше 31 градуса.
«Самые высокие температуры превысят 31 градус, особенно в Полабье и южной Моравии. За холодным фронтом температура будет понижаться с запада. Во второй половине дня и вечером в Чехии повысится влажность, и в сочетании с высокими температурами будет ощущаться духота», — пишут метеорологи в социальных сетях.
В западной половине страны действует грозовое предупреждение. Сильные грозы угрожают с 16:00 в Центральной Чехии, Пльзени, Карловых Варах и Усти-над-Лабем. Постепенно предупреждение будет распространяться и на другие районы.
Самые сильные грозы ожидаются в Южночешском крае и некоторых районах Высочины, где предупреждение действует с 17:00 до 1:00.
«Ожидаются очень сильные грозы, сопровождаемые преимущественно градом около трех сантиметров, порывами ветра около 90 км/ч и ливневыми дождями около 40 мм/1 ч», — сообщили метеорологи.
«Самые высокие температуры превысят 31 градус, особенно в Полабье и южной Моравии. За холодным фронтом температура будет понижаться с запада. Во второй половине дня и вечером в Чехии повысится влажность, и в сочетании с высокими температурами будет ощущаться духота», — пишут метеорологи в социальных сетях.
В западной половине страны действует грозовое предупреждение. Сильные грозы угрожают с 16:00 в Центральной Чехии, Пльзени, Карловых Варах и Усти-над-Лабем. Постепенно предупреждение будет распространяться и на другие районы.
Самые сильные грозы ожидаются в Южночешском крае и некоторых районах Высочины, где предупреждение действует с 17:00 до 1:00.
«Ожидаются очень сильные грозы, сопровождаемые преимущественно градом около трех сантиметров, порывами ветра около 90 км/ч и ливневыми дождями около 40 мм/1 ч», — сообщили метеорологи.
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