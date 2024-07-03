Во время грозы дерево упало на двух человек в Праге, мужчина получил очень серьезные травмы

Сильная гроза в Праге, к сожалению, не обошлась без печального события. Мужчина, на которого 6 июля упало дерево в пражском районе Браник, получил множественные травмы, а также серьезную черепно-мозговую травму.



«Спасатели ввели его в состояние искусственного сна, оказали помощь и организовали транспортировку в травматологический центр», — пишут спасатели.



У пострадавшей женщины, которая получила незначительную травму лица, по словам спасателей, была острая стрессовая реакция.



«В Праге и в некоторых районах Центральной Чехии 6 июля прошли очень сильные грозы, где за полчаса выпало более 30 миллиметров осадков», — сообщил Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ).



Движение поездов было остановлено из-за упавшего на пути дерева между Жваховом и станцией Прага-Смихов. Канатная дорога в зоопарке прекратила работу на полчаса раньше обычного из-за сильного ветра около 18:30, сообщает ČTK.