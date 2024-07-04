Депутаты в Чехии купили квартиры, но не признались, где взяли деньги

Депутат Иржи Карбол (KDU-ČSL) и депутат Элишка Ольшакова (hnutí Starostové) в прошлом году расширили свой портфель недвижимости. Оба они купили новую квартиру, как они указали в своих обязательных декларациях о собственности, с которыми удалось ознакомиться изданию Seznam Zprávy.



Карбол и его жена купили квартиру во Фрыдек-Мистеке, и, согласно договору купли-продажи, она обошлась им в 3,45 миллиона крон. Ольшакова вместе с мужем заплатила за квартиру в Валашских Клобуцах на 50 000 крон больше, то есть 3,5 миллиона.



И Карбол, и Ольшакова говорят, что использовали свои сбережения для этих сделок с недвижимостью.



«Карбол объяснил, как он заплатил за квартиру, поскольку бывший сенатор не указал в своей декларации об имуществе ни ипотеку, ни кредит.



«Я заплатила половину, мой муж — половину. У меня было триста тысяч из облигаций, а потом я финансировала ее из своего обычного ежемесячного дохода», — сказала Ольшакова.



Однако сбережения, о которых говорят оба депутата, не фигурировали в их декларациях об имуществе за последние семь лет. Обычно депутаты каждый год включают в свои декларации об имуществе информацию о своих сбережениях — сколько они сберегли или сколько у них на банковских счетах.



Например, депутат Йозеф Коган в своей новой декларации указал, что в прошлом году у него было 570 000 чешских крон сбережений, а Павел Свобода (TOP 09) указал 900 000 чешских крон.



Закон о конфликте интересов гласит, что политик должен задекларировать сбережения, превышающие 500 000 чешских крон. Если он этого не сделает, его могут оштрафовать.



Ольшакова призналась, что за последние два года у нее были и другие доходы, помимо зарплаты депутата. В 2022 и 2023 годах Ассоциация местных властей переводила ей по 102 000 чешских крон ежегодно. Компания Vodárna Zlín, в правление которой она входила, выплатила ей 92 500 и 220 500 чешских крон в те же годы. Однако в 2022 году депутат также приобрела государственные облигации на сумму 2,5 млн крон.



Затем Иржи Карбол указал в своих декларациях, что в 2017 году он получил 107 000 от медицинской страховой компании. В период с 2018 по 2020 год он признал зарплату от Моравского края в размере 766 тысяч.