Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Хорватии сильный ветер унес чехов на матрасе в открытое море

Новости 420on
7 июля 2024
15:00
976
Группу чехов и поляков унесло сильным ветром на матрасе в море с хорватского курорта Пакостане на соседний остров Пасман. В ситуацию пришлось вмешаться спасателям, которые прибыли за туристами на лодке из порта Задара. К счастью, никто из них не пострадал. Об этом сообщает хорватская газета Dnevnik.
«Боюсь, они не знали о силе шторма», — сказал Ален Рукавина, капитан спасательного судна, которое должно было выйти из порта Задара к чехам и полякам. По данным хорватской газеты, такая спасательная операция стоит около 700 евро (примерно 17 600 крон).

Но Рукавина говорит, что туристам все равно. «Вероятно, придя в себя, они продолжили заниматься этим опасным видом спорта», — сказал капитан, отметив, что туристам достаточно учитывать прогноз погоды, когда они выходят в море на своем матрасе.

«Если вы видите, что ветрено, не выходите. Это будет спокойный день для всех», — заключил он.

Недавно хорватским спасателям пришлось столкнуться с подобным инцидентом у острова Ластово, когда парусник с 11 поляками сел на мель. К счастью, как сообщает Dnevnik, никто не пострадал.

«Это было непросто, но все прошло хорошо. Мы всех спасли», — сказал Дамиан Дундович из Национального центра координации поиска и спасения на море. Другой инцидент произошел возле острова Голи-оток, где спасателям пришлось спасать пятерых венгерских каякеров.

По словам Дундовича, особенно часто в неприятности на лодке попадают неопытные люди. «Мы называем их капитанами выходного дня. Это люди, которые арендуют лодку и отправляются в плавание независимо от погоды. Именно так происходит большинство несчастных случаев. Часто у них даже нет с собой телефона, так что они не могут позвать на помощь», — объясняет он.

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
17:00
7 ИЮЛЯ 2024
429
ОБЩЕСТВО
ДЕПУТАТЫ В ЧЕХИИ КУПИЛИ КВАРТИРЫ, НО НЕ ПРИЗНАЛИСЬ, ГДЕ ВЗЯЛИ ДЕНЬГИ
Чешские депутаты Иржи Карбол и Элишка Ольшакова утверждают, что оплатили покупку квартир из своих сбережений. Однако ни один из них не указал в своих обязательных декларациях об имуществе, что у...
11:00
7 ИЮЛЯ 2024
584
ЭКОНОМИКА
МИНФИН ЧЕХИИ ХОЧЕТ ОТМЕНИТЬ НАЛОГ НА СВЕРХПРИБЫЛЬ
Министр финансов Чехии Збынек Станюра (ODS) хочет договориться со своими партнерами по коалиции об отмене так называемого налога на прибыль. В интервью Чешскому телевидению он заявил, что доходы...
09:30
7 ИЮЛЯ 2024
537
ОБЩЕСТВО
ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ ДЕРЕВО УПАЛО НА ДВУХ ЧЕЛОВЕК В ПРАГЕ, МУЖЧИНА ПОЛУЧИЛ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ
Дерево упало на двух человек на улице У Кемпинку в пражском районе Браник. Мужчина в возрасте 30 лет получил множественные травмы, в том числе серьезную травму головы. Мужчине пришлось проводить...
15:30
6 ИЮЛЯ 2024
903
ОБЩЕСТВО
ГРОЗЫ В ЧЕХИИ В СУББОТУ БУДУТ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫМИ. МЕТЕОРОЛОГИ ВЫДАЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) в субботу продлил предупреждение, выпущенное в связи с высокими температурами и грозами. Грозы могут быть очень сильными на юге Чехии и в Высокогорье,...
14:00
6 ИЮЛЯ 2024
814
ЭКОНОМИКА
ТЕНДЕНЦИЯ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА И ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ЗАКОНЧИЛАСЬ
Тенденция к снижению потребления газа и электричества закончилась во втором квартале, считает аналитик Amper Meteo Камиль Райдл, основываясь на данных о потреблении электричества и газа. С...
12:00
6 ИЮЛЯ 2024
937
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ ДОБАВИТ 3,5 МИЛЛИАРДА КРОН НА ВЫПЛАТУ ПОСОБИЙ УКРАИНСКИМ БЕЖЕНЦАМ
Бюджет на выплату гуманитарного пособия беженцам из охваченной войной Украины в этом году увеличится на 3,5 миллиарда крон. Такое решение приняло правительство. Общая сумма может вырасти до 7,8...
10:30
6 ИЮЛЯ 2024
2673
ПОЛИТИКА
ОРБАН УСЛЫШАЛ ЭТО НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ ПУТИНА. РОССИЯ ХОЧЕТ ЗАБРАТЬ ЧАСТЬ УКРАИНЫ
Президент России Владимир Путин в пятницу во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вновь заявил, что единственным путем к миру на Украине является вывод украинских войск из...
14:10
5 ИЮЛЯ 2024
1009
ОБЩЕСТВО
ОРБАН В КРЕМЛЕ С ПУТИНЫМ ОБСУЖДАЕТ «ПУТИ РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА В УКРАИНЕ»
Всего через три дня после визита в Киев премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья страна в настоящее время председательствует в Совете Европейского союза, прибыл в Кремль. Он обменялся сердечными...
11:00
5 ИЮЛЯ 2024
580
ОБЩЕСТВО
ОПРОС: ОПЫТ ОБЩЕНИЯ ЧЕХОВ С ПОСТАВЩИКАМИ ЭНЕРГИИ УЛУЧШАЕТСЯ, НО СОМНЕНИЯ СОХРАНЯЮТСЯ
За последние годы опыт общения чехов с поставщиками электроэнергии улучшился, однако большинство бытовых потребителей по-прежнему относятся к ним с недоверием. Наиболее распространенными проблемами...
09:00
5 ИЮЛЯ 2024
756
ПОЛИТИКА
RFE: ОРБАН ВСТРЕТИТСЯ С ПУТИНЫМ В МОСКВЕ В ПЯТНИЦУ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с президентом России Владимиром Путиным в Москве в пятницу, 5 июля. Об этом сообщила сегодня венгерская служба Радио Свободная Европа / Радио Свобода...
21:00
4 ИЮЛЯ 2024
1124
ОБЩЕСТВО
ДВОЕ ИНОСТРАНЦЕВ НА МОТОЦИКЛЕ ПОПАЛИ В ДТП НА ТРОТУАРЕ У NÁRODNÍ TŘÍDA
Два иностранца на мотоцикле устроили переполох на пражской Národní třída в среду вечером. Они слетели с дороги и оказались на тротуаре среди людей. По первоначальной информации, был сбит пешеход,...
16:30
4 ИЮЛЯ 2024
1949
ПОЛИТИКА
МИРНЫЕ ПЛАНЫ СЫПЛЯТСЯ СО ВСЕХ СТОРОН. НО РОССИЯ И УКРАИНА НЕ СОГЛАСНЫ НИ НА ЧТО, КОММЕНТИРУЮТ В ЧЕХИИ
На этой неделе Россия представила мирный план США, президент Турции Реджеп Эрдоган представил свой план Владимиру Путину, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан представил еще один вариант...
12:20
4 ИЮЛЯ 2024
591
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ УЖЕ НАПРАВИЛА УКРАИНЕ ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ ПОЧТИ НА СЕМЬ МИЛЛИАРДОВ КРОН
С начала войны в феврале 2022 года и до конца мая этого года Чехия предоставила Украине военную помощь на сумму 6,75 миллиарда крон. Все материалы, передаваемые со складов чешской армии, всегда...
11:20
4 ИЮЛЯ 2024
733
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЕ СМИ: ИЗРАИЛЬ И ХАМАС В ОДНОМ ШАГЕ ОТ ПЕРЕМИРИЯ, ГОВОРЯТ ПЕРЕГОВОРЩИКИ
Израиль и террористическая организация ХАМАС, похоже, находятся в одном шаге от заключения рамочного соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, сообщает телеканал CNN со ссылкой на...
09:30
4 ИЮЛЯ 2024
11978
ОБЩЕСТВО
ВСЕ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ В ЧЕХИИ БУДУТ ИМЕТЬ ТОЛЬКО ПРИКРЕПЛЕННЫЕ КРЫШКИ
В конце июня истек срок, когда производители напитков должны были придумать способ крепления крышек к пластиковым бутылкам. Поэтому в ближайшее время потребители будут покупать только бутылки с...