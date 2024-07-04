В Хорватии сильный ветер унес чехов на матрасе в открытое море
7 июля 2024
15:00
976
Группу чехов и поляков унесло сильным ветром на матрасе в море с хорватского курорта Пакостане на соседний остров Пасман. В ситуацию пришлось вмешаться спасателям, которые прибыли за туристами на лодке из порта Задара. К счастью, никто из них не пострадал. Об этом сообщает хорватская газета Dnevnik.
«Боюсь, они не знали о силе шторма», — сказал Ален Рукавина, капитан спасательного судна, которое должно было выйти из порта Задара к чехам и полякам. По данным хорватской газеты, такая спасательная операция стоит около 700 евро (примерно 17 600 крон).
Но Рукавина говорит, что туристам все равно. «Вероятно, придя в себя, они продолжили заниматься этим опасным видом спорта», — сказал капитан, отметив, что туристам достаточно учитывать прогноз погоды, когда они выходят в море на своем матрасе.
«Если вы видите, что ветрено, не выходите. Это будет спокойный день для всех», — заключил он.
Недавно хорватским спасателям пришлось столкнуться с подобным инцидентом у острова Ластово, когда парусник с 11 поляками сел на мель. К счастью, как сообщает Dnevnik, никто не пострадал.
«Это было непросто, но все прошло хорошо. Мы всех спасли», — сказал Дамиан Дундович из Национального центра координации поиска и спасения на море. Другой инцидент произошел возле острова Голи-оток, где спасателям пришлось спасать пятерых венгерских каякеров.
По словам Дундовича, особенно часто в неприятности на лодке попадают неопытные люди. «Мы называем их капитанами выходного дня. Это люди, которые арендуют лодку и отправляются в плавание независимо от погоды. Именно так происходит большинство несчастных случаев. Часто у них даже нет с собой телефона, так что они не могут позвать на помощь», — объясняет он.
Но Рукавина говорит, что туристам все равно. «Вероятно, придя в себя, они продолжили заниматься этим опасным видом спорта», — сказал капитан, отметив, что туристам достаточно учитывать прогноз погоды, когда они выходят в море на своем матрасе.
«Если вы видите, что ветрено, не выходите. Это будет спокойный день для всех», — заключил он.
Недавно хорватским спасателям пришлось столкнуться с подобным инцидентом у острова Ластово, когда парусник с 11 поляками сел на мель. К счастью, как сообщает Dnevnik, никто не пострадал.
«Это было непросто, но все прошло хорошо. Мы всех спасли», — сказал Дамиан Дундович из Национального центра координации поиска и спасения на море. Другой инцидент произошел возле острова Голи-оток, где спасателям пришлось спасать пятерых венгерских каякеров.
По словам Дундовича, особенно часто в неприятности на лодке попадают неопытные люди. «Мы называем их капитанами выходного дня. Это люди, которые арендуют лодку и отправляются в плавание независимо от погоды. Именно так происходит большинство несчастных случаев. Часто у них даже нет с собой телефона, так что они не могут позвать на помощь», — объясняет он.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
17:00
7 ИЮЛЯ 2024
429
Чешские депутаты Иржи Карбол и Элишка Ольшакова утверждают, что оплатили покупку квартир из своих сбережений. Однако ни один из них не указал в своих обязательных декларациях об имуществе, что у...
11:00
7 ИЮЛЯ 2024
584
Министр финансов Чехии Збынек Станюра (ODS) хочет договориться со своими партнерами по коалиции об отмене так называемого налога на прибыль. В интервью Чешскому телевидению он заявил, что доходы...
09:30
7 ИЮЛЯ 2024
537
Дерево упало на двух человек на улице У Кемпинку в пражском районе Браник. Мужчина в возрасте 30 лет получил множественные травмы, в том числе серьезную травму головы. Мужчине пришлось проводить...
15:30
6 ИЮЛЯ 2024
903
Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) в субботу продлил предупреждение, выпущенное в связи с высокими температурами и грозами. Грозы могут быть очень сильными на юге Чехии и в Высокогорье,...
14:00
6 ИЮЛЯ 2024
814
Тенденция к снижению потребления газа и электричества закончилась во втором квартале, считает аналитик Amper Meteo Камиль Райдл, основываясь на данных о потреблении электричества и газа. С...
12:00
6 ИЮЛЯ 2024
937
Бюджет на выплату гуманитарного пособия беженцам из охваченной войной Украины в этом году увеличится на 3,5 миллиарда крон. Такое решение приняло правительство. Общая сумма может вырасти до 7,8...
10:30
6 ИЮЛЯ 2024
2673
Президент России Владимир Путин в пятницу во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вновь заявил, что единственным путем к миру на Украине является вывод украинских войск из...
14:10
5 ИЮЛЯ 2024
1009
Всего через три дня после визита в Киев премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья страна в настоящее время председательствует в Совете Европейского союза, прибыл в Кремль. Он обменялся сердечными...
11:00
5 ИЮЛЯ 2024
580
За последние годы опыт общения чехов с поставщиками электроэнергии улучшился, однако большинство бытовых потребителей по-прежнему относятся к ним с недоверием. Наиболее распространенными проблемами...
09:00
5 ИЮЛЯ 2024
756
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с президентом России Владимиром Путиным в Москве в пятницу, 5 июля. Об этом сообщила сегодня венгерская служба Радио Свободная Европа / Радио Свобода...
21:00
4 ИЮЛЯ 2024
1124
Два иностранца на мотоцикле устроили переполох на пражской Národní třída в среду вечером. Они слетели с дороги и оказались на тротуаре среди людей. По первоначальной информации, был сбит пешеход,...
16:30
4 ИЮЛЯ 2024
1949
МИРНЫЕ ПЛАНЫ СЫПЛЯТСЯ СО ВСЕХ СТОРОН. НО РОССИЯ И УКРАИНА НЕ СОГЛАСНЫ НИ НА ЧТО, КОММЕНТИРУЮТ В ЧЕХИИ
На этой неделе Россия представила мирный план США, президент Турции Реджеп Эрдоган представил свой план Владимиру Путину, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан представил еще один вариант...
12:20
4 ИЮЛЯ 2024
591
С начала войны в феврале 2022 года и до конца мая этого года Чехия предоставила Украине военную помощь на сумму 6,75 миллиарда крон. Все материалы, передаваемые со складов чешской армии, всегда...
11:20
4 ИЮЛЯ 2024
733
Израиль и террористическая организация ХАМАС, похоже, находятся в одном шаге от заключения рамочного соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, сообщает телеканал CNN со ссылкой на...
09:30
4 ИЮЛЯ 2024
11978
В конце июня истек срок, когда производители напитков должны были придумать способ крепления крышек к пластиковым бутылкам. Поэтому в ближайшее время потребители будут покупать только бутылки с...