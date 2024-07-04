В Хорватии сильный ветер унес чехов на матрасе в открытое море

«Боюсь, они не знали о силе шторма», — сказал Ален Рукавина, капитан спасательного судна, которое должно было выйти из порта Задара к чехам и полякам. По данным хорватской газеты, такая спасательная операция стоит около 700 евро (примерно 17 600 крон).



Но Рукавина говорит, что туристам все равно. «Вероятно, придя в себя, они продолжили заниматься этим опасным видом спорта», — сказал капитан, отметив, что туристам достаточно учитывать прогноз погоды, когда они выходят в море на своем матрасе.



«Если вы видите, что ветрено, не выходите. Это будет спокойный день для всех», — заключил он.



Недавно хорватским спасателям пришлось столкнуться с подобным инцидентом у острова Ластово, когда парусник с 11 поляками сел на мель. К счастью, как сообщает Dnevnik, никто не пострадал.



«Это было непросто, но все прошло хорошо. Мы всех спасли», — сказал Дамиан Дундович из Национального центра координации поиска и спасения на море. Другой инцидент произошел возле острова Голи-оток, где спасателям пришлось спасать пятерых венгерских каякеров.



По словам Дундовича, особенно часто в неприятности на лодке попадают неопытные люди. «Мы называем их капитанами выходного дня. Это люди, которые арендуют лодку и отправляются в плавание независимо от погоды. Именно так происходит большинство несчастных случаев. Часто у них даже нет с собой телефона, так что они не могут позвать на помощь», — объясняет он.