С августа хранение денег у нотариуса в Чехии станет безопаснее

Нотариальная палата реагирует на недавнее дело адвоката Ганы Суковой. Она обманула 44 клиента, которые передали ей деньги на хранение, и причинила им ущерб на сумму более 153 миллионов крон.



Эскроу работает таким образом, что нотариус или адвокат кладет деньги покупателя на специальный счет. Они выплачиваются продавцу только после того, как право собственности на проданную вещь переходит к покупателю. В случае с недвижимостью это может занять месяц или больше.



Новая система Нотариальной палаты начнет работать с августа. Она будет отправлять текстовые сообщения, электронные письма и данные людям, которые внесли деньги в нотариальную контору, а также тем, кто должен их получить, при любых движениях на счете. Заинтересованные лица получат информацию, например, когда нотариус отправит платеж (после регистрации нового владельца недвижимости в земельном кадастре) со счета эскроу на счет продавца. До сих пор отдельные нотариусы вручную вводили движения по счетам эскроу.



«Новая система безопасности работает таким образом, что обо всех операциях по эскроу-счетам нотариусов банк в обязательном порядке уведомляет, а все эскроу-счета в обязательном порядке регистрируются в Нотариальной палате на основании прямой связи с банком. В случае движения по счету система отправит SMS, электронное письмо и сообщение с данными о счете, на который переводится сумма», — уточнил президент палаты Радим Нойбауэр.



«Если нотариус отправит деньги не туда, куда должен, палата немедленно получит информацию и начнет решать ситуацию», — говорится в пресс-релизе палаты.



Контроль за адвокатами также будет ужесточен



Адвокатская палата также принимает меры против возможных растрат. Адвокат заводит отдельный счет для денег каждого клиента и сообщает данные в электронный депозитарий. Контроль должен быть ужесточен и здесь.



В этом году Министерство юстиции совместно с Чешской ассоциацией адвокатов намерено закрепить в законе об адвокатуре обязанность банка выплачивать деньги только в том количестве, которое указано в договоре эскроу, создать гарантийный фонд для возможной компенсации или закрепить полномочия палаты по контролю за эскроу.



Однако министр юстиции Павел Блажек (ODS) в июне в эфире Чешского телевидения заявил, что хотел бы отложить утверждение изменений в законе до летних каникул. В принципе он согласен с тем, что банки должны иметь возможность проверять, отправляет ли поверенный средства не тому, кто их передал в эскроу. «Но это не всегда возможно», — сказал он, добавив, что иногда заранее неизвестно, кто в итоге получит деньги. Поэтому необходимо определить, какие именно сделки будут затронуты правилами.