С августа хранение денег у нотариуса в Чехии станет безопаснее
8 июля 2024
08:00
447
Хранение денег у нотариуса, например при покупке недвижимости в Чехии, должно стать более безопасным и прозрачным, чем раньше. Нотариальная палата объявила, что с лета будет более строго следить за деньгами, находящимися на хранении. В связи с этим она запускает новую систему, предупреждающую о подозрительных сделках. В будущем ужесточения должны коснуться и адвокатских эскроу.
Нотариальная палата реагирует на недавнее дело адвоката Ганы Суковой. Она обманула 44 клиента, которые передали ей деньги на хранение, и причинила им ущерб на сумму более 153 миллионов крон.
Эскроу работает таким образом, что нотариус или адвокат кладет деньги покупателя на специальный счет. Они выплачиваются продавцу только после того, как право собственности на проданную вещь переходит к покупателю. В случае с недвижимостью это может занять месяц или больше.
Новая система Нотариальной палаты начнет работать с августа. Она будет отправлять текстовые сообщения, электронные письма и данные людям, которые внесли деньги в нотариальную контору, а также тем, кто должен их получить, при любых движениях на счете. Заинтересованные лица получат информацию, например, когда нотариус отправит платеж (после регистрации нового владельца недвижимости в земельном кадастре) со счета эскроу на счет продавца. До сих пор отдельные нотариусы вручную вводили движения по счетам эскроу.
«Новая система безопасности работает таким образом, что обо всех операциях по эскроу-счетам нотариусов банк в обязательном порядке уведомляет, а все эскроу-счета в обязательном порядке регистрируются в Нотариальной палате на основании прямой связи с банком. В случае движения по счету система отправит SMS, электронное письмо и сообщение с данными о счете, на который переводится сумма», — уточнил президент палаты Радим Нойбауэр.
«Если нотариус отправит деньги не туда, куда должен, палата немедленно получит информацию и начнет решать ситуацию», — говорится в пресс-релизе палаты.
Контроль за адвокатами также будет ужесточен
Адвокатская палата также принимает меры против возможных растрат. Адвокат заводит отдельный счет для денег каждого клиента и сообщает данные в электронный депозитарий. Контроль должен быть ужесточен и здесь.
В этом году Министерство юстиции совместно с Чешской ассоциацией адвокатов намерено закрепить в законе об адвокатуре обязанность банка выплачивать деньги только в том количестве, которое указано в договоре эскроу, создать гарантийный фонд для возможной компенсации или закрепить полномочия палаты по контролю за эскроу.
Однако министр юстиции Павел Блажек (ODS) в июне в эфире Чешского телевидения заявил, что хотел бы отложить утверждение изменений в законе до летних каникул. В принципе он согласен с тем, что банки должны иметь возможность проверять, отправляет ли поверенный средства не тому, кто их передал в эскроу. «Но это не всегда возможно», — сказал он, добавив, что иногда заранее неизвестно, кто в итоге получит деньги. Поэтому необходимо определить, какие именно сделки будут затронуты правилами.
Эскроу работает таким образом, что нотариус или адвокат кладет деньги покупателя на специальный счет. Они выплачиваются продавцу только после того, как право собственности на проданную вещь переходит к покупателю. В случае с недвижимостью это может занять месяц или больше.
Новая система Нотариальной палаты начнет работать с августа. Она будет отправлять текстовые сообщения, электронные письма и данные людям, которые внесли деньги в нотариальную контору, а также тем, кто должен их получить, при любых движениях на счете. Заинтересованные лица получат информацию, например, когда нотариус отправит платеж (после регистрации нового владельца недвижимости в земельном кадастре) со счета эскроу на счет продавца. До сих пор отдельные нотариусы вручную вводили движения по счетам эскроу.
«Новая система безопасности работает таким образом, что обо всех операциях по эскроу-счетам нотариусов банк в обязательном порядке уведомляет, а все эскроу-счета в обязательном порядке регистрируются в Нотариальной палате на основании прямой связи с банком. В случае движения по счету система отправит SMS, электронное письмо и сообщение с данными о счете, на который переводится сумма», — уточнил президент палаты Радим Нойбауэр.
«Если нотариус отправит деньги не туда, куда должен, палата немедленно получит информацию и начнет решать ситуацию», — говорится в пресс-релизе палаты.
Контроль за адвокатами также будет ужесточен
Адвокатская палата также принимает меры против возможных растрат. Адвокат заводит отдельный счет для денег каждого клиента и сообщает данные в электронный депозитарий. Контроль должен быть ужесточен и здесь.
В этом году Министерство юстиции совместно с Чешской ассоциацией адвокатов намерено закрепить в законе об адвокатуре обязанность банка выплачивать деньги только в том количестве, которое указано в договоре эскроу, создать гарантийный фонд для возможной компенсации или закрепить полномочия палаты по контролю за эскроу.
Однако министр юстиции Павел Блажек (ODS) в июне в эфире Чешского телевидения заявил, что хотел бы отложить утверждение изменений в законе до летних каникул. В принципе он согласен с тем, что банки должны иметь возможность проверять, отправляет ли поверенный средства не тому, кто их передал в эскроу. «Но это не всегда возможно», — сказал он, добавив, что иногда заранее неизвестно, кто в итоге получит деньги. Поэтому необходимо определить, какие именно сделки будут затронуты правилами.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
8 ИЮЛЯ 2024
94
Удар по детской больнице в Киеве и многих других городах Украины является доказательством того, что Россия президента Владимира Путина не остановится ни перед чем. Об этом заявил президент Чехии...
11:35
8 ИЮЛЯ 2024
877
В понедельник утром Россия нанесла массированный ракетно-бомбовый удар по Украине, в результате чего по всей стране прозвучали сигналы тревоги. Одна из ракет попала в здание детской больницы...
10:30
8 ИЮЛЯ 2024
393
В Чехии ожидается рабочая неделя с тропическими температурами. В среду температура воздуха может достигать 36 градусов по Цельсию. Жара будет сопровождаться грозами. В выходные дни температура...
09:30
8 ИЮЛЯ 2024
589
По меньшей мере 34 человека получили травмы на фестивале в Йиглаве в ночь на 7 июля 2024 года в давке у входа. Люди в панике покидали территорию, когда крыша надувного шатра начала провисать.
17:00
7 ИЮЛЯ 2024
1029
Чешские депутаты Йиржи Карбол и Элишка Ольшакова утверждают, что оплатили покупку квартир из своих сбережений. Однако ни один из них не указал в своих обязательных декларациях об имуществе, что у...
15:00
7 ИЮЛЯ 2024
1588
Группу чехов и поляков унесло сильным ветром на матрасе в море с хорватского курорта Пакостане на соседний остров Пасман. В ситуацию пришлось вмешаться спасателям, которые прибыли за туристами на...
11:00
7 ИЮЛЯ 2024
843
Министр финансов Чехии Збынек Станюра (ODS) хочет договориться со своими партнерами по коалиции об отмене так называемого налога на прибыль. В интервью Чешскому телевидению он заявил, что доходы...
09:30
7 ИЮЛЯ 2024
745
Дерево упало на двух человек на улице У Кемпинку в пражском районе Браник. Мужчина в возрасте 30 лет получил множественные травмы, в том числе серьезную травму головы. Ему пришлось проводить...
15:30
6 ИЮЛЯ 2024
954
Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) в субботу продлил предупреждение, выпущенное в связи с высокими температурами и грозами. Грозы могут быть очень сильными на юге Чехии и на Высочине,...
14:00
6 ИЮЛЯ 2024
957
Тенденция к снижению потребления газа и электричества закончилась во втором квартале, считает аналитик Amper Meteo Камиль Райдл, основываясь на данных о потреблении электричества и газа. С...
12:00
6 ИЮЛЯ 2024
1059
Бюджет на выплату гуманитарного пособия беженцам из охваченной войной Украины в этом году увеличится на 3,5 миллиарда крон. Такое решение приняло правительство. Общая сумма может вырасти до 7,8...
10:30
6 ИЮЛЯ 2024
2984
Президент России Владимир Путин в пятницу во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вновь заявил, что единственным путем к миру в Украине является вывод украинских войск из...
14:10
5 ИЮЛЯ 2024
1049
Всего через три дня после визита в Киев премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья страна в настоящее время председательствует в Совете Европейского союза, прибыл в Кремль. Он обменялся сердечными...
11:00
5 ИЮЛЯ 2024
614
За последние годы опыт общения чехов с поставщиками электроэнергии улучшился, однако большинство бытовых потребителей по-прежнему относятся к ним с недоверием. Наиболее распространенными проблемами...
09:00
5 ИЮЛЯ 2024
797
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с президентом России Владимиром Путиным в Москве в пятницу, 5 июля. Об этом сообщила сегодня венгерская служба Радио Свободная Европа / Радио Свобода...