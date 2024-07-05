Во время грозы на фестивале в Чехии свыше 30 человек получили травмы, делом занялась полиция

Случай с людьми, пострадавшими на музыкальном фестивале в Йиглаве в ночь на воскресенье, расследуется полицией как халатность и создание общей угрозы здоровью, сообщила пресс-секретарь Дана Чирткова. Организаторы уверены, что все меры безопасности были соблюдены. По последним данным, в давке на выходе из большого надувного шатра, крыша которого начала прогибаться вскоре после полуночи во время грозы, пострадали 34 человека, которые были доставлены в больницу в Йиглаве. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.



По словам Чиртковой, жертв может быть больше, поскольку травмы, физические или психологические, могут проявиться только с течением времени. «Кто-то может начать чувствовать боль, у кого-то может быть стресс и так далее, это не исключено», — сказала Чирткова. Она также не исключила, что полиция обратится к участникам фестиваля, которые не были местными жителями и не были опрошены полицией, с просьбой дать свидетельские показания.



В воскресенье утром криминальная полиция и следственная служба территориального управления Йиглавы полностью обыскали территорию, где проходил фестиваль. Был проведен тщательный обыск, криминалисты также допросили пострадавших и других свидетелей события, сказала Чирткова.



«Я убежден, что все меры безопасности были соблюдены. Пожарные и спасательные подразделения находились на месте событий на протяжении всего фестиваля», — сказал Петр Бурьян, член совета директоров компании Yashica Events, организатора фестиваля Vysočina.



По его словам, во время шторма на некоторое время отключилось электричество. Вентиляторы надувного шатра работали от резервного источника питания. «К сожалению, в это время шел сильный ливень, который начал заливать слегка провисшую крышу. Ведущий попросил посетителей покинуть палатку. Возникла ненужная паника и травмы, которые, к счастью, оказались не смертельными. Мы очень сожалеем о случившемся, но, на мой взгляд, это было неудачное стечение обстоятельств», — добавил Бурьян.



Сообщение об инциденте поступило вскоре после полуночи в субботу. На место происшествия были направлены все компоненты интегрированной системы. Служба скорой помощи доставила семь человек в больницу в Йиглаве, остальные пострадавшие добрались до больницы самостоятельно. Три человека были госпитализированы в отделение интенсивной терапии. Один из них уже смог покинуть больницу.