В Чехии ожидается рабочая неделя с тропическими температурами и грозами

Таков еженедельный прогноз погоды, опубликованный сегодня Чешским гидрометеорологическим институтом (ČHMÚ).





В понедельник, 8 июля, температура воздуха будет составлять около 25 градусов Цельсия. «Однако уже в ночь на вторник начнется потепление, которое достигнет своего пика в среду, когда температура днем в низинах превысит тропические 30 градусов — не исключено достижение 35 градусов по Цельсию», — сообщили метеорологи в сети X.





Тропические температуры в среду еще больше усилятся из-за высокой влажности, и во второй половине дня будет некомфортно. «Холодный фронт также затронет наш регион в среду, и мы ожидаем более интенсивные грозы», — добавляется в прогнозе.





В четверг наступит небольшое похолодание, в основном на западе и северо-западе Чехии, где температура не превысит 30 градусов. Но в Моравии и Силезии может быть выше 30 градусов. В пятницу очередной холодный фронт принесет сильные грозы. В выходные температура постепенно понизится, столбик термометра покажет около 24 градусов.