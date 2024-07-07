В Чехии за одну ночь пять человек попали под поезд, четверо погибли
9 июля 2024
11:30
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Четыре человека погибли и один получил ранения в результате столкновения с поездами в ночь на 9 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь железнодорожной администрации Чехии Павел Тесарж.
«В общей сложности мы имеем дело с пятью столкновениями поездов с людьми, четыре человека не выжили после столкновений, а один получил травмы», — сказал Павел Тесарж.
Первая авария произошла на линии Влашим — Поступице, где местный пассажирский поезд врезался в мужчину со строительной тележкой. По данным спасательной службы, в результате аварии он получил травмы таза и был доставлен в больницу в Бенешове.
«Вероятно, это связано с тем, что в этом районе поезда ходят с пониженной скоростью», — сказал Тесарж.
Еще одно столкновение поезда с человеком произошло на линии на участке от главного вокзала в Кутной Горе до Часлава. По данным информационной системы Управления железных дорог, авария произошла в понедельник около 20:30. В результате столкновения с поездом человек не выжил.
Еще два несчастных случая произошли в восточной части страны. Около 11 часов вечера на линии между Хропине и Койетином поезд сбил человека. По данным железнодорожной администрации, он скончался от полученных травм на месте происшествия. Еще одна авария со смертельным исходом, произошедшая во вторник вечером, осложнила движение на линии Острава — Тршебовице — Дегилов несколько часов спустя.
Последняя трагическая авария произошла поздно вечером во вторник на железнодорожной линии между Костомлаты-над-Лабем и Лиса-над-Лабем. Сбитый здесь мужчина также не выжил после аварии. На место происшествия прибыла бригада спасателей с врачом, и сбитый мужчина скончался от полученных травм на месте, сообщила Моника Новакова, представительница спасательной бригады.
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