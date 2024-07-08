Посла Путина вызвали на ковер. Убийцы детей — отбросы человечества, услышал он

«Убийцы, нападающие на детей в больнице, — это отбросы человечества. Ему было поручено передать это Москве», — сказал Липавский, находившийся в то время в США, в интервью Seznam Zprávy — серверу, находящемуся в списке российских СМИ, подлежащих блокировке.





В понедельник чешское министерство назвало варварством массированный российский ракетный удар по Киеву и другим городам. 8 июля российские ракеты убили 40 человек в Украине, 27 из которых погибли в результате ударов по Киеву. Среди жертв есть и дети.





Масштабная российская атака





Российская или украинская ракета? Детальный анализ имеющихся доказательств и улик, связанных с атакой на детскую больницу в Киеве, позволяет предположить, что в медицинское учреждение попал неповрежденный высокоточный современный российский боеприпас.





Под удар попала и столичная детская больница, где лечат детей с онкологическими заболеваниями. Падение российской ракеты, по всей видимости, Ч-101, было снято на видео одним из очевидцев. По данным спецслужбы СБУ, тип ракеты был подтвержден фрагментом, найденным в обломках.





Москва отрицает ответственность за удар по больнице, возлагая вину на украинские средства ПВО и систему, поставленную Западом. Другие российские пропагандистские источники распространяют всевозможную ложную информацию, отрицающую вину Москвы.





Посол Змеевский вызывается в Чернинский дворец уже в третий раз за год. В феврале это было связано со смертью лидера российской оппозиции Алексея Навального в сибирской тюрьме.





В начале мая речь шла о кибератаках на чешские учреждения и критически важные объекты инфраструктуры. По мнению чешских властей, за атаками стояла подконтрольная России группа APT28, связанная с тамошней военной секретной службой ГРУ.





Российскую жестокость в связи с атакой в понедельник осудили президент США Джо Байден и другие западные лидеры, в том числе из Великобритании, Италии и Литвы. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал нападения особенно шокирующими.