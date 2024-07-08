Чехи пожертвовали миллионы крон на восстановление разрушенной детской больницы в Киеве

Около 430 жертвователей внесли 1,5 миллиона чешских крон, сказал Томаш Выгналек из организации «Люди в беде». Деньги, собранные в июле, будут направлены на ремонт разрушенных больниц и медицинских учреждений на Украине.





«К нам приезжает много жертвователей со всего мира. Сами украинцы за один день собрали миллионы долларов на ремонт детской больницы. Денег очень много, и мы решили использовать их не только для этой конкретной больницы, но и для поддержки системы здравоохранения в Украине», — пояснил он.





По данным украинского министерства здравоохранения, было разрушено около двухсот медицинских учреждений.





Владелец компании Seznam и бизнесмен Иво Лукачович направил самую большую сумму в фонд People in Need. Он пожертвовал 100 миллионов крон на сбор средств в поддержку Украины после массированной российской атаки на мирных жителей в понедельник.





«Русские уже давно, совершенно сознательно и целенаправленно бомбят гражданские объекты (и больницы) в Украине. Если вы тоже чувствуете ужасную беспомощность, когда русские бьют ракетой по детской больнице в Киеве, то сделайте пожертвование на счет SOS Украина в People in Need», — обратился Лукачович в социальной сети X.





Он подчеркнул, что любая сумма имеет значение. «Не бывает маленьких или незначительных пожертвований. Каждый в меру своих возможностей», — написал он.



Собранные средства будут направлены на ремонт и помощь другим разрушенным медицинским учреждениям.





Фонд «Украина», который стоит за проектом «Подарок для Путина», также объявил о скором сборе средств. Более 2200 жертвователей пообещали собрать около 4 миллионов крон.





«Мы оставим сбор средств открытым в течение 14 дней, а затем найдем способ перевести все собранные таким образом средства через соответствующий договор пожертвования в эту больницу в качестве быстрой помощи, чтобы помочь восстановить ущерб после этой коварной и бесчеловечной атаки», — заявили организаторы.



Чешская Республика также направит финансовую помощь в помощь детской больнице «Охматдыт» в украинской столице, которая была сильно повреждена в результате массированного ракетно-бомбового удара, нанесенного Россией по украинской территории. Рассматриваются и другие формы поддержки, такие как поставка медицинских материалов и оборудования или транспортировка раненых в Чехию для оказания помощи.





«Мы готовим гуманитарную помощь в виде финансовой помощи пострадавшей больнице», — сказал в интервью Novinky a Právo Томаш Копечны, уполномоченный правительства по вопросам восстановления Украины.

По его словам, в настоящее время рассматриваются и другие возможности оказания помощи. Например, предоставление медицинских материалов и оказание помощи непосредственно украинским детям в чешских больницах.





«Мы сделаем все возможное, чтобы помочь в ближайшие дни и недели», — добавил Копечны.





Детская больница в Киеве пострадала от массированного ракетно-бомбового удара, нанесенного россиянами по украинской территории в понедельник. По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляка, в момент атаки в здании находилось 600 пациентов и не менее такого же количества медицинского персонала. Подтверждена информация о по меньшей мере 40 жертвах, в том числе четырех детях.





В этом здании, помимо прочего, располагалось отделение токсикологии. В нем лечили пациентов, находящихся на диализе, и располагались лаборатории. Это крупнейшая детская больница Украины. Ежегодно здесь проводится около 10 тысяч хирургических операций и обслуживается около 20 тысяч пациентов в год.