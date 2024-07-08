Чехи пожертвовали миллионы крон на восстановление разрушенной детской больницы в Киеве
10 июля 2024
12:30
53
Тысячи людей в Чехии были потрясены новостью о нападении России на мирных жителей Украины, особенно на крупнейшую детскую больницу страны. В связи с этим поднялась волна солидарности. С понедельника, 8 июля, чехи пожертвовали несколько миллионов крон на ремонт больницы и других медицинских учреждений. Сто миллионов крон пожертвовал на помощь Украине Иво Лукачович, бизнесмен и владелец компании Seznam.
Около 430 жертвователей внесли 1,5 миллиона чешских крон, сказал Томаш Выгналек из организации «Люди в беде». Деньги, собранные в июле, будут направлены на ремонт разрушенных больниц и медицинских учреждений на Украине.
«К нам приезжает много жертвователей со всего мира. Сами украинцы за один день собрали миллионы долларов на ремонт детской больницы. Денег очень много, и мы решили использовать их не только для этой конкретной больницы, но и для поддержки системы здравоохранения в Украине», — пояснил он.
По данным украинского министерства здравоохранения, было разрушено около двухсот медицинских учреждений.
Владелец компании Seznam и бизнесмен Иво Лукачович направил самую большую сумму в фонд People in Need. Он пожертвовал 100 миллионов крон на сбор средств в поддержку Украины после массированной российской атаки на мирных жителей в понедельник.
«Русские уже давно, совершенно сознательно и целенаправленно бомбят гражданские объекты (и больницы) в Украине. Если вы тоже чувствуете ужасную беспомощность, когда русские бьют ракетой по детской больнице в Киеве, то сделайте пожертвование на счет SOS Украина в People in Need», — обратился Лукачович в социальной сети X.
Он подчеркнул, что любая сумма имеет значение. «Не бывает маленьких или незначительных пожертвований. Каждый в меру своих возможностей», — написал он.
Собранные средства будут направлены на ремонт и помощь другим разрушенным медицинским учреждениям.
Фонд «Украина», который стоит за проектом «Подарок для Путина», также объявил о скором сборе средств. Более 2200 жертвователей пообещали собрать около 4 миллионов крон.
«Мы оставим сбор средств открытым в течение 14 дней, а затем найдем способ перевести все собранные таким образом средства через соответствующий договор пожертвования в эту больницу в качестве быстрой помощи, чтобы помочь восстановить ущерб после этой коварной и бесчеловечной атаки», — заявили организаторы.
Чешская Республика также направит финансовую помощь в помощь детской больнице «Охматдыт» в украинской столице, которая была сильно повреждена в результате массированного ракетно-бомбового удара, нанесенного Россией по украинской территории. Рассматриваются и другие формы поддержки, такие как поставка медицинских материалов и оборудования или транспортировка раненых в Чехию для оказания помощи.
«Мы готовим гуманитарную помощь в виде финансовой помощи пострадавшей больнице», — сказал в интервью Novinky a Právo Томаш Копечны, уполномоченный правительства по вопросам восстановления Украины.
По его словам, в настоящее время рассматриваются и другие возможности оказания помощи. Например, предоставление медицинских материалов и оказание помощи непосредственно украинским детям в чешских больницах.
«Мы сделаем все возможное, чтобы помочь в ближайшие дни и недели», — добавил Копечны.
Детская больница в Киеве пострадала от массированного ракетно-бомбового удара, нанесенного россиянами по украинской территории в понедельник. По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляка, в момент атаки в здании находилось 600 пациентов и не менее такого же количества медицинского персонала. Подтверждена информация о по меньшей мере 40 жертвах, в том числе четырех детях.
В этом здании, помимо прочего, располагалось отделение токсикологии. В нем лечили пациентов, находящихся на диализе, и располагались лаборатории. Это крупнейшая детская больница Украины. Ежегодно здесь проводится около 10 тысяч хирургических операций и обслуживается около 20 тысяч пациентов в год.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:30
10 ИЮЛЯ 2024
461
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА НА КРЫШЕ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА MÁJ В ПРАГЕ ЗАКРЫЛАСЬ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ: НЕ БЫЛО РАЗРЕШЕНИЯ
Красочная игровая площадка на пятом этаже торгового центра Máj в центре Праги, который открылся 24 июня после двухлетней реконструкции, недолго радовала детей. Застройщик построил ее без...
19:00
9 ИЮЛЯ 2024
1654
Посол России Александр Змеевский прибыл в МИД Чехии в пражском районе Градчаны во вторник днем. Министр иностранных дел Ян Липавский решил вызвать его к себе.
18:00
9 ИЮЛЯ 2024
1501
В аналитической статье для журнала Foreing Policy бывший правый премьер-министр и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт предупредил о том, что может произойти, если Запад потерпит неудачу и...
15:00
9 ИЮЛЯ 2024
883
В понедельник Беларусь и Китай начали совместные военные учения всего в нескольких километрах от границы Польши, страны — члена Организации Североатлантического договора. Учения начались накануне...
14:00
9 ИЮЛЯ 2024
784
Работа Пражского аэропорта пока продолжится без ограничений, а переговоры с профсоюзными активистами возобновятся в следующий вторник. Об этом сообщил журналистам Павел Выходский, член совета...
11:30
9 ИЮЛЯ 2024
1002
Четыре человека погибли и один получил ранения в результате столкновения с поездами в ночь на 9 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь железнодорожной администрации Чехии Павел Тесарж.
09:30
9 ИЮЛЯ 2024
2016
Вооруженный ножом мужчина был обезврежен полицией в Праге. По словам свидетелей, в парке он угрожал группе людей смертью. Ему не понравилась их национальность, среди них были и дети.
19:30
8 ИЮЛЯ 2024
1433
В результате очередного ракетного удара России по Украине вслед за детской больницей «Охматдыт» пострадал роддом в Киеве, пишут местные СМИ. Здание было сильно повреждено осколками сбитых ракет....
18:00
8 ИЮЛЯ 2024
637
Согласно нескольким недавним опросам, более половины чехов имеют опыт инвестирования. За последнее десятилетие их число примерно удвоилось. В основном они доверяют инвестициям в акции, облигации,...
16:30
8 ИЮЛЯ 2024
1009
Чешские издатели серьезно обеспокоены мнением Европейского совета по защите данных (EDPB), который не приемлет модель «соглашайся или плати» в контексте защиты данных. EDPB утверждает, что выбор...
15:45
8 ИЮЛЯ 2024
3488
В итоге ее рассудок помутился, а интеллектуальная зрелость упала до уровня 10-летнего ребенка. Так эксперт Гана Ортманнова рассказала в понедельник Региональному суду в Пльзене о 14-летней девочке,...
15:00
8 ИЮЛЯ 2024
2879
Временные работники не очень заинтересованы в ручном труде, но при более высокой зарплате их можно было бы найти, считают HR-специалисты. Они прокомментировали ситуацию, связанную с нехваткой...
14:00
8 ИЮЛЯ 2024
2121
Удар по детской больнице в Киеве и многих другим городам Украины является доказательством того, что Россия президента Владимира Путина не остановится ни перед чем. Об этом заявил президент Чехии...
11:35
8 ИЮЛЯ 2024
1776
В понедельник утром Россия нанесла массированный ракетно-бомбовый удар по Украине, в результате чего по всей стране прозвучали сигналы тревоги. Одна из ракет попала в здание детской больницы...
10:30
8 ИЮЛЯ 2024
1486
В Чехии ожидается рабочая неделя с тропическими температурами. В среду температура воздуха может достигать 36 градусов по Цельсию. Жара будет сопровождаться грозами. В выходные дни температура...