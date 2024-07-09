Чешский бизнесмен Радим Янчура решил продать RegioJet
11 июля 2024
13:00
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Бизнесмен Радим Янчура хочет продать компанию RegioJet, которая управляет желтыми поездами и автобусами. Он уже собирает предложения от инвесторов, хотя и не намерен продавать компанию немедленно. Об этом Янчура рассказал в интервью E15.
«Недавно я принял окончательное решение, что когда-нибудь продам компанию. Мне 52 года, я не буду здесь вечно. У меня есть дочь, она не учится на инженера, так что продажа — естественный выбор», — сказал Янчура. Однако он добавил, что не намерен продавать сразу, а не раньше чем через пять или десять лет.
Однако уже сейчас он начинает оценивать предложения, поступающие ему от инвесторов, а не от перевозчиков. При этом он не подтвердил информацию газеты о том, что интерес к покупке компании проявили австрийские или французские железные дороги, а также FlixBus.
В интервью он также повторил, что недавняя трагическая авария поезда в Пардубице, где машинист проехал на красный свет, стала для него огромным ударом.
Компания RegioJet была основана Янчурой в 2009 году как первый конкурент государственным Чешским железным дорогам. Желтым поездам и автобусам удалось прославиться благодаря небольшим инновациям, таким как стюарды, кофе или ежедневные газеты на борту.
Сегодня компания управляет более чем 200 вагонами поездов и 150 автобусами. Весной компания RegioJet сообщила в пресс-релизе, что ожидает рекордную прибыль до налогообложения в размере более 500 миллионов чешских крон за прошлый год. Общий доход компании RegioJet в прошлом году превысил 3,4 млрд чешских крон, что на 600 млн чешских крон больше, чем в предыдущем году. Желтые поезда и автобусы перевезли в прошлом году почти 12 миллионов пассажиров, что более чем на миллион больше, чем в прошлом году.
Янчура также является владельцем компании Student Agency, которая занимается продажей авиабилетов и туров. В последние годы Янчура инвестировал средства в покупку горных отелей в Австрии, куда он любит ездить зимой, чтобы контролировать работу и одновременно кататься на лыжах.
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