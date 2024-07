Чехия предложила принять детей из разрушенной киевской больницы «Охматдит»

«Я могу подтвердить, что они (Петр Павел и Владимир Зеленский) обсуждали медицинскую помощь«, — сообщила пресс-секретарь администрации президента Чехии Эва Громадкова.



В понедельник российские ракеты нанесли масштабный удар по детской больнице «Охматдит», крупнейшей в стране. Одно здание было разрушено, четыре других получили повреждения. В ней проходили лечение более 600 детей, некоторые из которых страдали заболеваниями почек или раком.



Чехия предложила взять на себя заботу о некоторых пациентах. Президенты также затронули эту тему во время совместной встречи в Вашингтоне.



«Что касается перевода детей, то неотложные потребности подавляющего большинства из них были покрыты другими украинскими больницами. Несколько семей рассматривают такую возможность», — сказал Томаш Копечный, уполномоченный правительства по вопросам восстановления Украины.



Транспортировка пациентов в Чехию сопряжена с большими логистическими трудностями и обычно выбирается в тех случаях, когда адекватная помощь не может быть оказана в стране. Так, 18-месячная девочка из Львова с обширными ожогами на теле после начала российской агрессии в марте 2022 года попала под опеку пражских врачей, была спасена и в итоге выписана домой.



Волна солидарности



На первом этапе Чехия также предложила Украине финансовую гуманитарную помощь на ремонт разрушенного здания больницы и медикаменты.



«Власти выразили огромную благодарность за быстро предложенную помощь и сейчас уточняют, чем именно мы могли бы помочь», — добавил Копечный.



По словам представителей чешского Министерства здравоохранения, в настоящее время они ждут, когда украинские коллеги обобщат свои требования и уточнят, какие материалы, медикаменты или оборудование им нужны.



Министерство здравоохранения готово ответить на любые запросы украинской стороны и принять участие в предоставлении гуманитарной помощи, в том числе в связи с нападением на детскую больницу «Охматдит», заявил заместитель пресс-секретаря Ян Ржежабек.



Копечный сказал, что пока еще выясняются общие масштабы ущерба и то, как можно использовать гуманитарную помощь.



Люди со всего мира присылают огромные суммы денег на ремонт детской больницы. В Чехии тысячи людей пожертвовали около 10 миллионов крон в фонды People in Need и Foundation for Ukraine. Иво Лукачович, бизнесмен и владелец компании Seznam, отправил 100 миллионов крон на счет People in Need. Правительство Украины также выделило деньги.



Денег хватит на неотложные нужды в разрушенной детской больнице. В настоящее время решается вопрос о том, как использовать эти средства для помощи другим разрушенным клиникам и центрам.



По данным Министерства здравоохранения Украины, к концу мая 214 медицинских учреждений были полностью разрушены и более 1 600 повреждены. Неправительственные организации утверждают, что ущерб, нанесенный медицинским учреждениям по всей Украине, гораздо больше.