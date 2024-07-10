Чешка погибла в результате оползня в Татрах, жертв может быть больше

«В результате схода каменной лавины в Словакии, к сожалению, пострадали два человека. Одна из жертв — гражданка Чехии», — сообщила Анета Коваржова из отдела коммуникаций Министерства иностранных дел Чехии после трагедии. Информация о третьей жертве была опубликована только позже.





По данным телеканала JOJ, трое пострадавших, включая одного ребенка, получили травмы легкой и средней степени тяжести. 57-летний мужчина был доставлен в больницу в Попраде с ушибом ноги, 50-летний мужчина — с травмой груди, а несовершеннолетний — с травмой голени.





Все пострадавшие — из группы, которая укрывалась в убежище от грозы, потом это укрытие было снесено лавиной воды, грязи и камней.





«Среди пострадавших есть и граждане Чехии, но это незначительные травмы. Наше посольство в Братиславе находится на связи через консула и занимается ситуацией», — добавила она.





Павел Бекеш, мэр города Ждиар, сообщил телеканалу Markiza TV, что лавина из грязи и камней разрушила полностью укрытие, в котором находились туристы. «Тем, кто был на краю, повезло, а те, кто был в середине, поплатились за это травмами», — сказал мэр.





Горноспасательная служба сообщила, что два человека погибли, четверо ранены, а остальные спаслись без травм или с поверхностными повреждениями.





Оперативный центр службы экстренной медицинской помощи сообщил в Facebook, что до 16 человек были зажаты в этом месте. На место прибыли парамедики, сотрудники горноспасательной службы и спасательный вертолет.





По данным сайта tvnoviny.sk, 11 человек уже спасены. Трое туристов были доставлены на вертолете в ближайшую больницу.





Администрация Татранского национального парка (TANAP) предупредила в Facebook об оползне на маркированной туристической тропе в долине Монкова.





«Посетителей Татр предупреждают, что на пешеходной тропе через Монкову долину к Широкому седлу произошел оползень, и обозначенная тропа непроходима. Необходимо избегать указанного места и не планировать походы по этому участку даже на ближайшие дни», — говорится в сообщении TANAP.