Чешка погибла в результате оползня в Татрах, жертв может быть больше
12 июля 2024
10:30
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В четверг оползень в долине Монкова в Белянских Татрах возле деревни Ждиар завалил несколько человек. Две женщины погибли, одна из них — чешка, сообщило Министерство иностранных дел Чехии в пятницу вечером. Первоначально сообщалось, что погибли словачка и полька. Позднее в больнице скончался третий человек, сообщил в пятницу утром телеканал JOJ, но официально эта информация пока не подтверждена.
«В результате схода каменной лавины в Словакии, к сожалению, пострадали два человека. Одна из жертв — гражданка Чехии», — сообщила Анета Коваржова из отдела коммуникаций Министерства иностранных дел Чехии после трагедии. Информация о третьей жертве была опубликована только позже.
По данным телеканала JOJ, трое пострадавших, включая одного ребенка, получили травмы легкой и средней степени тяжести. 57-летний мужчина был доставлен в больницу в Попраде с ушибом ноги, 50-летний мужчина — с травмой груди, а несовершеннолетний — с травмой голени.
Все пострадавшие — из группы, которая укрывалась в убежище от грозы, потом это укрытие было снесено лавиной воды, грязи и камней.
«Среди пострадавших есть и граждане Чехии, но это незначительные травмы. Наше посольство в Братиславе находится на связи через консула и занимается ситуацией», — добавила она.
Павел Бекеш, мэр города Ждиар, сообщил телеканалу Markiza TV, что лавина из грязи и камней разрушила полностью укрытие, в котором находились туристы. «Тем, кто был на краю, повезло, а те, кто был в середине, поплатились за это травмами», — сказал мэр.
Горноспасательная служба сообщила, что два человека погибли, четверо ранены, а остальные спаслись без травм или с поверхностными повреждениями.
Оперативный центр службы экстренной медицинской помощи сообщил в Facebook, что до 16 человек были зажаты в этом месте. На место прибыли парамедики, сотрудники горноспасательной службы и спасательный вертолет.
По данным сайта tvnoviny.sk, 11 человек уже спасены. Трое туристов были доставлены на вертолете в ближайшую больницу.
Администрация Татранского национального парка (TANAP) предупредила в Facebook об оползне на маркированной туристической тропе в долине Монкова.
«Посетителей Татр предупреждают, что на пешеходной тропе через Монкову долину к Широкому седлу произошел оползень, и обозначенная тропа непроходима. Необходимо избегать указанного места и не планировать походы по этому участку даже на ближайшие дни», — говорится в сообщении TANAP.
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