В прошлом году полиция на 52% меньше мигрантов, чем в 2022 году. Почему?
12 июля 2024
16:30
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В прошлом году сотрудники полиции выявили в Чехии около 14 000 мигрантов, которые находились в стране нелегально. По сравнению с 2022 годом их число сократилось более чем на 15 000, или на 52,4%. Снижение произошло в основном за счет уменьшения числа беженцев, пытающихся попасть в другие страны ЕС через Чехию. Об этом говорится в ежегодном отчете МВД о миграции и интеграции иностранцев. Согласно отчету, мигранты, задержанные во время транзитной миграции, составили лишь 34% от общего числа иностранцев, задержанных полицией. Годом ранее этот показатель составлял почти 75%.
По мнению министерства, на снижение числа беженцев в основном повлияли меры, введенные сербами на границе с Венгрией, контроль в Чехии и соседних странах, а также меры на германо-чешской границе. «Это в значительной степени помешало нелегальным мигрантам и контрабандистам использовать транзит через Чехию и изыскивать новые пути», — пишет министерство в своем годовом отчете.
В общей сложности полицейские задержали 13 898 иностранцев. Как и в предыдущем году, большинство из них были сирийцами. Их было 4225 человек, и они составили почти треть всех задержанных беженцев. Однако по сравнению с 2022 годом их число сократилось на 16 765 человек. Число задержанных турков, которые находятся на четвертом месте, также снизилось. С другой стороны, полиция задержала больше украинцев и выходцев из Молдовы по сравнению с предыдущим годом.
Полицейские также отказали во въезде в Чехию 407 иностранцам. «Самой распространенной причиной отказа во въезде в Чехию в 2023 году была запись в списке нежелательных иностранцев, которая также занимала первое место в предыдущем году», — говорится в сообщении министерства. Увеличилось число мигрантов, которым полиция отказала во въезде, поскольку они «считались угрозой общественному порядку, внутренней безопасности, здоровью населения или международным отношениям одного или нескольких государств-членов ЕС». Причиной роста стала мера по отказу во въезде гражданам России.
В прошлом году больше всего беженцев полицейские задержали в регионе Южная Моравия, за ним следуют Злинский регион и Прага.
В общей сложности полицейские задержали 13 898 иностранцев. Как и в предыдущем году, большинство из них были сирийцами. Их было 4225 человек, и они составили почти треть всех задержанных беженцев. Однако по сравнению с 2022 годом их число сократилось на 16 765 человек. Число задержанных турков, которые находятся на четвертом месте, также снизилось. С другой стороны, полиция задержала больше украинцев и выходцев из Молдовы по сравнению с предыдущим годом.
Полицейские также отказали во въезде в Чехию 407 иностранцам. «Самой распространенной причиной отказа во въезде в Чехию в 2023 году была запись в списке нежелательных иностранцев, которая также занимала первое место в предыдущем году», — говорится в сообщении министерства. Увеличилось число мигрантов, которым полиция отказала во въезде, поскольку они «считались угрозой общественному порядку, внутренней безопасности, здоровью населения или международным отношениям одного или нескольких государств-членов ЕС». Причиной роста стала мера по отказу во въезде гражданам России.
В прошлом году больше всего беженцев полицейские задержали в регионе Южная Моравия, за ним следуют Злинский регион и Прага.
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