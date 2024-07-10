В прошлом году полиция на 52% меньше мигрантов, чем в 2022 году. Почему?

По мнению министерства, на снижение числа беженцев в основном повлияли меры, введенные сербами на границе с Венгрией, контроль в Чехии и соседних странах, а также меры на германо-чешской границе. «Это в значительной степени помешало нелегальным мигрантам и контрабандистам использовать транзит через Чехию и изыскивать новые пути», — пишет министерство в своем годовом отчете.



В общей сложности полицейские задержали 13 898 иностранцев. Как и в предыдущем году, большинство из них были сирийцами. Их было 4225 человек, и они составили почти треть всех задержанных беженцев. Однако по сравнению с 2022 годом их число сократилось на 16 765 человек. Число задержанных турков, которые находятся на четвертом месте, также снизилось. С другой стороны, полиция задержала больше украинцев и выходцев из Молдовы по сравнению с предыдущим годом.



Полицейские также отказали во въезде в Чехию 407 иностранцам. «Самой распространенной причиной отказа во въезде в Чехию в 2023 году была запись в списке нежелательных иностранцев, которая также занимала первое место в предыдущем году», — говорится в сообщении министерства. Увеличилось число мигрантов, которым полиция отказала во въезде, поскольку они «считались угрозой общественному порядку, внутренней безопасности, здоровью населения или международным отношениям одного или нескольких государств-членов ЕС». Причиной роста стала мера по отказу во въезде гражданам России.



В прошлом году больше всего беженцев полицейские задержали в регионе Южная Моравия, за ним следуют Злинский регион и Прага.