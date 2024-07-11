Чехия и Украина будут и дальше укреплять сотрудничество, чешские компании будут участвовать в восстановлении страны
13 июля 2024
09:30
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Чешская Республика и Украина будут и дальше укреплять свое экономическое сотрудничество. Оно также предусматривает дальнейшее участие чешских компаний в украинском рынке, особенно в восстановлении ущерба в энергетическом секторе, транспортной инфраструктуре или машиностроении. Об этом в ходе вчерашней встречи договорились министр промышленности и торговли Йозеф Сикела (STAN) и первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Юлия Свириденкова. Они также хотят усилить международное финансирование совместных проектов.
Сикела провел переговоры с украинским вице-премьером в рамках Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Это было первое заседание комиссии, призванной содействовать дальнейшему росту взаимной торговли между двумя странами. Объем чешского экспорта в Украину в прошлом году вырос почти на 41% по сравнению с предыдущим годом и составил более 35 миллиардов крон. В этом году он продолжает расти, увеличившись за первые пять месяцев еще на 15% по сравнению с предыдущим годом.
По словам Сикелы, Чешская Республика хочет помочь компаниям в их дальнейшей деятельности на украинском рынке. Чешские компании могут быть привлечены, в частности, к восстановлению разрушений после российского вторжения в Украину. «Это такие сферы, как энергетика, возобновляемые ресурсы, транспортная инфраструктура, машиностроение и другие», — подчеркнул министр. В качестве приоритета Свириденкова также назвала восстановление энергетической сети.
В этом контексте Сикела упомянул, например, расширение сети представительств агентства CzechTrade в Украине, создание консалтингового института Business Club Ukraine и учреждение Фонда Украины, через который Корпорация экспортных гарантий и страхования страхует контракты чешских компаний на сумму до пяти миллионов евро (более 127 миллионов крон).
Оба политика также согласились с необходимостью более активного привлечения международного финансирования к проектам в Украине. По словам Сикелы, это также должно способствовать дальнейшему сближению Украины с внутренним рынком ЕС.
Свириденкова назвала поддержку Чехии неоценимой. «От предоставления убежища 600 000 беженцев до гуманитарной и военной помощи. Мы благодарны за поддержку в восстановлении нашей страны. Чехия одной из первых приняла национальную программу по восстановлению Украины, показав пример стратегии поддержки», — сказала она.
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