15 человек пострадали во время грозы на фестивале Pohoda, трое из них — чехи
13 июля 2024
19:00
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На словацком фестивале Pohoda в пятницу во время сильной грозы пострадали трое чехов, сообщает Министерство иностранных дел Чехии. В общей сложности 15 человек получили в основном легкие ранения после обрушения большого шатра. Организаторы закрыли фестиваль в субботу вечером.
«По последним данным, среди пострадавших на фестивале Pohoda трое чехов. Они получили незначительные травмы, им была оказана помощь в больнице в Тренчине, но госпитализация не потребовалась. Никто из них не обращался за помощью в посольство», — сказал Даниэль Дрейк, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чехии.
Сильная гроза и ветер пришел в аэропорт Тренчина, где фестиваль проводится уже почти 30 лет, после восьми вечера в пятницу.
«Гроза приближалась, мы пошли укрыться в палатке чайного домика. Внезапно налетел сильный ветер и за секунду сдул палатку. К счастью, мы успели выбежать через заднюю дверь и спрятаться за фургоном. Люди из чайного домика, которым принадлежал фургон, впустили нас внутрь. Там мы переждали сильный ветер и дождь, который сносил все на своем пути. Это было похоже на апокалипсис», — рассказал один из посетителей.
Ураган повредил несколько больших палаток, под которыми укрывались люди. До сотни участников укрывались под тентом Словацкого сберегательного банка, когда он рухнул. В субботу вечером организаторы приняли решение закрыть фестиваль.
15 лет назад фестиваль также закончили досрочно, когда ветер сорвал палатку и завалил людей. Один человек погиб на месте, еще одна девушка позже скончалась в больнице, десятки людей получили травмы.
Как сообщает aktuality.sk, словацкая полиция возбудила уголовное дело по подозрению в создании опасности в связи с обрушением палатки.
Грозы на западе и юге Словакии также нанесли серьезный ущерб энергетической и транспортной инфраструктуре. Внутренние пассажирские поезда и скоростные электрички были заменены автобусами. В западной Словакии штормы нарушили электроснабжение около 135 000 потребителей, сообщает газета SME. По словам пресс-секретаря Западословацкой распределительной компании Михаэлы Добошовой, пока неясно, будет ли восстановлено электроснабжение в субботу.
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