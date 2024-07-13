Эксперт: Чехия может поучиться борьбе с жарой у Южной Европы

Волны жары, которые участились в последние годы, оказывают негативное воздействие на людей. «В 2022 году в Европе было зарегистрировано 60 000 смертей, связанных с жарой, причем наибольшее число жертв приходится на Испанию, Италию и Грецию», — говорит Свиткова. Уже в апреле этого года и Испания, и Португалия пострадали от экстремальной жары, которая была бы практически невозможна без изменения климата. В Греции была зафиксирована самая ранняя тепловая волна с температурой до 44,5 градуса Цельсия, которая унесла жизни нескольких туристов. «В Чехии ученые тоже собирают данные о смертях, связанных с жарой, и о вызовах служб экстренной помощи, которых мы регистрируем более 20 000 в год, причем более десятой части из них — в Праге», — добавила Свиткова.



Из-за застроенных территорий высокие температуры наиболее сложны для горожан, где такие поверхности, как бетон, нагреваются и не успевают достаточно остыть за ночь. «Основное решение — это адаптация, то есть работа с зеленью и водой. Хотя мы видим сдвиги в этой области, она часто отходит на второй план перед другими приоритетами. Климатом города начинают заниматься только в последний момент, когда наступают волны жары», — сказала Свиткова, добавив, что полезно брать пример с южных европейских городов, которые страдают от высоких температур в течение всего летнего сезона.



«Например, муниципалитет Барселоны провел обширный сбор данных. Он нанес на карту типы зданий, масштабы и наличие зеленых насаждений, а также данные о типах заведений и движении товаров. Полученный набор данных помогает городу своевременно планировать целевые меры каждый год», — объясняет Свиткова. Поскольку ожидается, что температурные рекорды будут побиты, Барселона и Мадрид уже активировали в мае свой так называемый план действий на случай летней жары, предусматривающий меры для всех типов общественных учреждений, таких как школы, больницы и офисы.



В дополнение к трехэтапному плану действий в Барселоне имеется более 200 климатических убежищ в общественных музеях, галереях, офисах и библиотеках. Они обеспечивают питьевую воду, кондиционирование воздуха и информационные услуги. «В городе также работает почти две тысячи общественных фонтанчиков с питьевой водой и затеняющих элементов. Они стараются как можно раньше информировать о волнах жары через различные каналы связи, в том числе через листовки», — добавила Свиткова.



Свиткова считает, что чешским муниципалитетам нужны планы действий, чтобы волны жары заставали их уже подготовленными. «Помимо текущих прогнозов и предупреждений, нам срочно нужны планы действий для городов и муниципалитетов. Однако для этого прежде всего необходим своевременный и систематический сбор данных об уязвимости городов, как, например, в Барселоне. Также необходимо провести инвентаризацию ключевых ресурсов и инфраструктуры для местного управления летней жарой в сотрудничестве с муниципалитетами и подразделениями интегрированной системы спасения», — сказала она.



Согласно последним данным ученых из World Weather Attribution, Европа — самый быстро нагревающийся континент в мире. Частота тепловых волн в Европе растет примерно в три раза быстрее, чем в среднем по миру. Последние три года были одними из самых жарких. В прошлом году на континенте также наблюдалось рекордное количество экстремально жарких дней. Тенденция к установлению температурных рекордов в каждом месяце сохраняется.