Эксперт: Чехия может поучиться борьбе с жарой у Южной Европы
15 июля 2024
18:00
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Чешские города могут заимствовать опыт борьбы с жарой у Южной Европы, например, у Барселоны, которая имеет эффективные планы и лучше приспособлена к высоким температурам. Например, в городе есть более 200 так называемых климатических убежищ в общедоступных музеях, галереях, офисах и библиотеках, которые обеспечивают питьевой водой, кондиционерами и информационными услугами. Об этом рассказала исследователь Катарина Свиткова из Института европейской политики. По ее словам, Чехия, напротив, не имеет планов действий и борется с жарой в последний момент. Тем не менее готовность к наступлению жарких дней важна для защиты населения, особенно пожилых людей и маленьких детей, для которых эти летние дни являются самыми сложными.
Волны жары, которые участились в последние годы, оказывают негативное воздействие на людей. «В 2022 году в Европе было зарегистрировано 60 000 смертей, связанных с жарой, причем наибольшее число жертв приходится на Испанию, Италию и Грецию», — говорит Свиткова. Уже в апреле этого года и Испания, и Португалия пострадали от экстремальной жары, которая была бы практически невозможна без изменения климата. В Греции была зафиксирована самая ранняя тепловая волна с температурой до 44,5 градуса Цельсия, которая унесла жизни нескольких туристов. «В Чехии ученые тоже собирают данные о смертях, связанных с жарой, и о вызовах служб экстренной помощи, которых мы регистрируем более 20 000 в год, причем более десятой части из них — в Праге», — добавила Свиткова.
Из-за застроенных территорий высокие температуры наиболее сложны для горожан, где такие поверхности, как бетон, нагреваются и не успевают достаточно остыть за ночь. «Основное решение — это адаптация, то есть работа с зеленью и водой. Хотя мы видим сдвиги в этой области, она часто отходит на второй план перед другими приоритетами. Климатом города начинают заниматься только в последний момент, когда наступают волны жары», — сказала Свиткова, добавив, что полезно брать пример с южных европейских городов, которые страдают от высоких температур в течение всего летнего сезона.
«Например, муниципалитет Барселоны провел обширный сбор данных. Он нанес на карту типы зданий, масштабы и наличие зеленых насаждений, а также данные о типах заведений и движении товаров. Полученный набор данных помогает городу своевременно планировать целевые меры каждый год», — объясняет Свиткова. Поскольку ожидается, что температурные рекорды будут побиты, Барселона и Мадрид уже активировали в мае свой так называемый план действий на случай летней жары, предусматривающий меры для всех типов общественных учреждений, таких как школы, больницы и офисы.
В дополнение к трехэтапному плану действий в Барселоне имеется более 200 климатических убежищ в общественных музеях, галереях, офисах и библиотеках. Они обеспечивают питьевую воду, кондиционирование воздуха и информационные услуги. «В городе также работает почти две тысячи общественных фонтанчиков с питьевой водой и затеняющих элементов. Они стараются как можно раньше информировать о волнах жары через различные каналы связи, в том числе через листовки», — добавила Свиткова.
Свиткова считает, что чешским муниципалитетам нужны планы действий, чтобы волны жары заставали их уже подготовленными. «Помимо текущих прогнозов и предупреждений, нам срочно нужны планы действий для городов и муниципалитетов. Однако для этого прежде всего необходим своевременный и систематический сбор данных об уязвимости городов, как, например, в Барселоне. Также необходимо провести инвентаризацию ключевых ресурсов и инфраструктуры для местного управления летней жарой в сотрудничестве с муниципалитетами и подразделениями интегрированной системы спасения», — сказала она.
Согласно последним данным ученых из World Weather Attribution, Европа — самый быстро нагревающийся континент в мире. Частота тепловых волн в Европе растет примерно в три раза быстрее, чем в среднем по миру. Последние три года были одними из самых жарких. В прошлом году на континенте также наблюдалось рекордное количество экстремально жарких дней. Тенденция к установлению температурных рекордов в каждом месяце сохраняется.
Из-за застроенных территорий высокие температуры наиболее сложны для горожан, где такие поверхности, как бетон, нагреваются и не успевают достаточно остыть за ночь. «Основное решение — это адаптация, то есть работа с зеленью и водой. Хотя мы видим сдвиги в этой области, она часто отходит на второй план перед другими приоритетами. Климатом города начинают заниматься только в последний момент, когда наступают волны жары», — сказала Свиткова, добавив, что полезно брать пример с южных европейских городов, которые страдают от высоких температур в течение всего летнего сезона.
«Например, муниципалитет Барселоны провел обширный сбор данных. Он нанес на карту типы зданий, масштабы и наличие зеленых насаждений, а также данные о типах заведений и движении товаров. Полученный набор данных помогает городу своевременно планировать целевые меры каждый год», — объясняет Свиткова. Поскольку ожидается, что температурные рекорды будут побиты, Барселона и Мадрид уже активировали в мае свой так называемый план действий на случай летней жары, предусматривающий меры для всех типов общественных учреждений, таких как школы, больницы и офисы.
В дополнение к трехэтапному плану действий в Барселоне имеется более 200 климатических убежищ в общественных музеях, галереях, офисах и библиотеках. Они обеспечивают питьевую воду, кондиционирование воздуха и информационные услуги. «В городе также работает почти две тысячи общественных фонтанчиков с питьевой водой и затеняющих элементов. Они стараются как можно раньше информировать о волнах жары через различные каналы связи, в том числе через листовки», — добавила Свиткова.
Свиткова считает, что чешским муниципалитетам нужны планы действий, чтобы волны жары заставали их уже подготовленными. «Помимо текущих прогнозов и предупреждений, нам срочно нужны планы действий для городов и муниципалитетов. Однако для этого прежде всего необходим своевременный и систематический сбор данных об уязвимости городов, как, например, в Барселоне. Также необходимо провести инвентаризацию ключевых ресурсов и инфраструктуры для местного управления летней жарой в сотрудничестве с муниципалитетами и подразделениями интегрированной системы спасения», — сказала она.
Согласно последним данным ученых из World Weather Attribution, Европа — самый быстро нагревающийся континент в мире. Частота тепловых волн в Европе растет примерно в три раза быстрее, чем в среднем по миру. Последние три года были одними из самых жарких. В прошлом году на континенте также наблюдалось рекордное количество экстремально жарких дней. Тенденция к установлению температурных рекордов в каждом месяце сохраняется.
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