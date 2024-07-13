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Чехия пережила самую жаркую ночь за последнее время

Анастасия Князева
16 июля 2024
09:55
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Сегодня ночью жителям Чехии было очень жарко. Примерно на восьмой части метеорологических станций температура не опускалась ниже 20 градусов Цельсия, что является пределом для так называемой тропической ночи.
Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) сообщил об этом в сети X. Высокие температуры сохранятся в течение дня, особенно в Моравии и Силезии. Но будут и ливни.

Метеорологи уже предупреждали, что эта неделя обещает быть очень теплой. В понедельник это подтвердилось: во многих местах температура достигла более 30 градусов Цельсия. «Сегодня и завтра температура в Богемии будет ниже, в основном между 25 и 29 градусами, в то время как в Моравии и Силезии она будет больше около 30 градусов», — заявила Чешская национальная метеорологическая служба. В то время как предельная температура для определения жаркой ночи составляет 20 градусов Цельсия, для жаркого дня она на 10 градусов выше.

О высоких температурах также говорится в предупреждении, которое действует для восточной половины Моравии и Силезии с 12:00 до 19:00 сегодняшнего дня.

В Чехии сегодня не удастся избежать и дождя. «В первой половине дня дождь будет идти в Богемии, а во второй половине дня ливни или грозы начнут появляться в Моравии и Силезии», — говорится в сообщении Чешской метеорологической службы. В среду ливни будут идти ночью и днем, в основном в юго-восточной части Чешской Республики.
погода Чехия

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