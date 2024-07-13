Чехия пережила самую жаркую ночь за последнее время

Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) сообщил об этом в сети X. Высокие температуры сохранятся в течение дня, особенно в Моравии и Силезии. Но будут и ливни.



Метеорологи уже предупреждали, что эта неделя обещает быть очень теплой. В понедельник это подтвердилось: во многих местах температура достигла более 30 градусов Цельсия. «Сегодня и завтра температура в Богемии будет ниже, в основном между 25 и 29 градусами, в то время как в Моравии и Силезии она будет больше около 30 градусов», — заявила Чешская национальная метеорологическая служба. В то время как предельная температура для определения жаркой ночи составляет 20 градусов Цельсия, для жаркого дня она на 10 градусов выше.





О высоких температурах также говорится в предупреждении, которое действует для восточной половины Моравии и Силезии с 12:00 до 19:00 сегодняшнего дня.



В Чехии сегодня не удастся избежать и дождя. «В первой половине дня дождь будет идти в Богемии, а во второй половине дня ливни или грозы начнут появляться в Моравии и Силезии», — говорится в сообщении Чешской метеорологической службы. В среду ливни будут идти ночью и днем, в основном в юго-восточной части Чешской Республики.