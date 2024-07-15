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Жители Чехии выступают за психологические тесты и реестр владельцев оружия, показал опрос

Новости 420on
17 июля 2024
13:00
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Люди склоняются к ужесточению закона, регулирующего владение огнестрельным оружием. По данным опроса STEM/MARK, две трети респондентов (64%) выступают за это. Значительное большинство респондентов (89%) поддерживают создание реестра владельцев огнестрельного оружия.
Отношение к нынешнему регулированию владения огнестрельным оружием у чешской общественности неоднозначное. В общей сложности 41% людей удовлетворены и не удовлетворены им, а 18% респондентов не знают.

На мнение в значительной степени влияет знание условий. В то время как 4% населения, заявляющие о наличии подробных знаний, в целом удовлетворены действующим регулированием, удовлетворенность существующей законодательной базой снижается среди тех, кто менее знаком или не знаком.

Две трети респондентов, выступающих за ужесточение стандартов, поддерживают, в частности, введение обязательных психологических тестов (87%), более строгих медицинских осмотров (72%) и право полиции изымать оружие в качестве меры предосторожности (56%).

По сравнению с 2017 годом больше людей считают условия получения лицензии на оружие простыми. В настоящее время такого мнения придерживаются 42% людей по сравнению с 26% респондентов в 2017 году.

Лицензия на оружие

Для получения лицензии на огнестрельное оружие требуется медицинская справка от врача и подтверждение профессиональной компетентности. Последнее можно получить, сдав экзамен, состоящий из теоретической и практической части. Срок действия лицензии на огнестрельное оружие составляет 10 лет. Минимальный возраст для получения лицензии на огнестрельное оружие — 18 лет, а для некоторых групп — 21 год. 

В то же время люди без проблем поддерживают доступность лицензий на огнестрельное оружие. 44% респондентов считают, что лицензию на огнестрельное оружие должны получать все, кто соответствует необходимым условиям. Только для тех, у кого есть причины иметь лицензию, 41% респондентов ограничил бы ее владение.

52% опрошенных считают, что человек с соответствующей подготовкой не представляет опасности. Риск злоупотребления или неправильного использования оружия существует всегда, считает 41% опрошенных.

«В целом можно сказать, что чехи одобряют возможность иметь оружие на основании лицензии на оружие для различных целей и причин, но в то же время они хотят более строгих правил получения этой лицензии, особенно введения психологических тестов», — сказала Зузана Швальбова из агентства STEM/MARK от имени авторов опроса.

Опрос проводился с 26 июня по 1 июля, в нем приняли участие 504 человека.
оружие Чехия Опрос общественного мнения

Комментарии:
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1000korun 17 июля 2024 15:50
Да толку не будет, просто лишние бюджетные растраты. Преступники только в фантазиях психологов поддаются анализу )))) В США рекордное количество психологов на 100 тыщ и рекорды преступлений с огнестрельным оружием, пример покушение недавнее, там тоже фигурирует легальное оружие.
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