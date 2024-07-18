Украинцы в Праге проведут митинг из-за проблем с выдачей паспортов мужчинам

18:00 19 ИЮЛЯ 2024 6573 ЭКОНОМИКА

Цены на продукты питания в Чехии в июне упали больше всего в Европейском союзе — на 4,8% в годовом исчислении. В Венгрии, занимающей второе место, этот показатель составил чуть более 2%. Но цены...