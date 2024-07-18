Украинцы в Праге проведут митинг из-за проблем с выдачей паспортов мужчинам
21 июля 2024
12:00
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26 июля возле Посольства Украины в Праге пройдет мирный митинг, организованный украинцами, имеющими разрешение от чешских властей.
Митинг начнется в 15:00 по адресу: Charlese de Gaulla 916/29, 160 00 Praha 6-Bubeneč.
Митингующие намерены обратиться к послу Украины в Чехии с просьбой помочь в решении вопроса выдачи паспортов украинским мужчинам, которые оформили документы в Паспортном сервисе ГП «Документ» в Праге до 24 апреля этого года. Также они планируют привлечь внимание чешских властей к возможным вариантам решения проблемы с паспортами для мужчин с временным и постоянным местом жительства в Чехии.
Стоит отметить, что пражский филиал ГП «Документ» перестал обслуживать мужчин призывного возраста с апреля. Уже готовые паспорта, за которые была внесена оплата, до сих пор не выданы. 26 апреля сообщалось, что документы будут выданы, однако этого не произошло. В июле юристы чешско-украинской компании BPP LEGAL подали жалобу на Паспортный сервис в Чешскую торговую инспекцию.
Подробности в Телеграм-канале митингующих.
Митингующие намерены обратиться к послу Украины в Чехии с просьбой помочь в решении вопроса выдачи паспортов украинским мужчинам, которые оформили документы в Паспортном сервисе ГП «Документ» в Праге до 24 апреля этого года. Также они планируют привлечь внимание чешских властей к возможным вариантам решения проблемы с паспортами для мужчин с временным и постоянным местом жительства в Чехии.
Стоит отметить, что пражский филиал ГП «Документ» перестал обслуживать мужчин призывного возраста с апреля. Уже готовые паспорта, за которые была внесена оплата, до сих пор не выданы. 26 апреля сообщалось, что документы будут выданы, однако этого не произошло. В июле юристы чешско-украинской компании BPP LEGAL подали жалобу на Паспортный сервис в Чешскую торговую инспекцию.
Подробности в Телеграм-канале митингующих.
Комментарии:
paylina 21 июля 2024 13:33
А чего в Праге-то? Пусть в Киев едут, там власть издает законы, никакой посол против начальства из-за кучки людей не пойдет, насиженное место терять не захочет. А чешские власти уже вроде бы ясно сказали, что не будут вмешиваться во внутренние решения Украины. Выбор-то прост: либо выполнять текущие условия для получения паспорта, либо терпеть неудобства. По сравнению с тем, что испытывают мужчины, выполняющие свои конституционные обязанности и защищающие родную страну, это сущие мелочи.
Dz 21 июля 2024 14:51
Твоей вонючей стране было наплевать на тебя? Политики рассказывали как хорошо что миллионы поехали за границу и приносят стране валюту делая переводы, а теперь верещат о справедливости и о том что ты должен вернуться и воевать за эту дыру у которой нет будущего, потому что это справедливо по мнению власти, от этого никто не вернётся, даже пару тысяч человек, просто вызвало у людей ненависть и призрение, для чего это сделано, либо для внутреннего зрителя, либо по тупости. Многие просто начали активней учить язык и искать способы получения другого паспорта. Не киевской власти рассказывать про справедливость.
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