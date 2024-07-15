Как восстановить Украину? Нужно давать деньги в основном на фронт, считает глава Чешско-украинской торговой палаты
18 июля 2024
20:00
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ЕС участвует в восстановлении Украины с самого начала российского вторжения. Во вторник правительства обеих стран встретились в Праге, чтобы обсудить дальнейшие пути углубления этого сотрудничества. Встреча прошла в продолжение встречи, состоявшейся в Киеве осенью 2022 года.
Правительства хотят укрепить сотрудничество в таких областях, как транспорт и энергетика. Это одна из тех областей, в которых страны ведут наибольший товарооборот. Члены Украинско-чешской торговой палаты экспортируют энергетическое оборудование для электростанций, разрушенных россиянами, рассказал SZ Byznys Петр Крогман, президент палаты и бизнесмен в Украине. По его словам, в 2023 году объем торговли в энергетическом секторе составит около двух миллиардов крон.
По мнению Крогмана, особенно важно развивать бизнес на востоке страны. Ресурсы в пользу Украины должны направляться в первую очередь туда, где они необходимы. Ни в коем случае не на запад, во Львов и так далее, где работает экономика, объясняет президент палаты.
Они должны идти в районы, расположенные вблизи российской границы и линии военных действий, потому что именно там русские наносят наибольший ущерб, и экономика должна быть там наиболее сильной, чтобы у этих районов было желание принадлежать Украине и бороться за нее, комментирует бизнесмен, который управляет компаниями в западной, центральной и восточной частях страны.
«У нас нет проблем с бизнесом в Хмельницкой или Житомирской областях на западе Украины, там не падают ракеты на поля, нет разбитых мостов и разрушенной инфраструктуры», — отмечает он. Это проблема восточной Украины, и именно там нужно сосредоточить помощь, добавляет он.
Несмотря на продолжающуюся войну, президент палаты считает достойным восхищения тот факт, что украинская экономика все еще жизнеспособна. Она функционирует благодаря тому, что такие страны, как Чешская Республика, помогают ей вопреки ожиданиям россиян. Одной из форм выражения помощи является межправительственная встреча, которая проходит сегодня, сказал Крогман во вторник. По словам бизнесмена, ему нужно не менее 2 миллиардов.
«Межправительственная встреча, на которой присутствовало большинство украинских министров, подтверждает, что чешский след имеет решающее значение для восстановления страны. Но мы далеко не единственные. На данный момент мы находимся в более выгодном положении, но если мы не поможем с гарантиями и покрытием рисков, немцы нас переиграют. И в конечном итоге все решат деньги», — говорит Крогман.
Поэтому, по его мнению, необходимо вести переговоры об увеличении средств для Национального банка развития. Он может поддержать чешские компании, которые решат открыть новые проекты в Украине. Через Национальный банк развития компании смогут привлечь средства, выделенные Европейским союзом в размере 175 миллиардов крон.
«Проекты будут иметь право на получение средств, если в них также вложится чешское правительство. На каждые три кроны с чешской стороны Европейский союз добавит семь крон, так что деньги будут умножены, и мы их окупим», — говорит Крогман. На данный момент правительство выделило около 200 миллионов крон на поддержку проектов.
По мнению Крогмана, десятикратное увеличение, то есть 2 миллиарда, больше соответствовало бы реальным потребностям, тогда «чешская экономика могла бы заработать на восстановлении Украины». В противном случае эти деньги будут потрачены Польским или Немецким национальным банком развития, отметил он.
Например, Польский банк развития установил минимальный размер проекта в 125 миллионов крон. Таким образом, чешского бюджета хватит менее чем на два проекта.
Еще одним инструментом, который Чехия может использовать для восстановления Украины, является Корпорация экспортных гарантий и страхования (EGAP), которая финансирует экспорт за счет банковских кредитов и которую правительство запустило прошлым летом для поддержки Украины. По данным Чешского агентства новостей, экспорт в Украину увеличился на четверть по сравнению с довоенным временем.
По словам уполномоченного правительства по вопросам восстановления Украины Томаша Копечный, программа EGAP оказалась успешной.
«Мы строго придерживаемся наших условий, а украинские партнеры проходят тщательный отбор, — говорит он. — Мы уже застраховали более 400 миллионов крон в 20 проектах, и до сих пор не произошло ни одного страхового случая, поэтому все чешские компании, которым была выдана страховка, получили выплаты от украинского партнера».
По словам Копечного, вести бизнес в Украине стоит по трем причинам. Помимо географической близости и многолетнего опыта, накопленного благодаря сотрудничеству в различных областях, им также выгодно высокое мнение украинцев о чешской помощи. Мэры самых разных городов подчеркивают, что они ценят то, что мы их не подводим, а это уже открывает перед вами двери, говорит он.
Компания esco также проявляет инициативу в укреплении обороны Украины. По данным чешского правительства, Чехия направила в Украину военное имущество на сумму 6,75 миллиарда крон. В том числе было поставлено 50 000 единиц боеприпасов, а до конца года планируется поставить еще 450 000 единиц, сообщает Чешское агентство новостей.
«Мы надеемся на совместные проекты в области производства боеприпасов на территории Чехии и в безопасных местах в Украине, а также на совместный ремонт вертолетов на территории Чехии», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Сотрудничество с чешской компанией Sellier & Bellot позволит создать в Украине новый завод по производству боеприпасов, сообщил Шмыгаль. По данным CTK, компания уже подписала контракт на поставку товаров и услуг с украинским государственным предприятием «Укроборонсервис». Спонсор также рассказал о сотрудничестве в производстве винтовок с группой Colt CZ.
Другие меморандумы касаются сотрудничества в таких областях, как борьба с преступностью, энергетика, исследование и использование космоса, развитие космических технологий и промышленности.
Роль Чехии в восстановлении Украины — это также роль указателя и координатора, считает Копечный. «Мы указываем путь в том направлении, куда другие боятся идти. Будь то поставки или возможность организовать их так, чтобы другие могли поставлять через нас. И в конце концов, это обходится нам не так уж дорого, что хорошо для чешской экономики», — добавляет он.
По словам премьер-министра Петра Фиалы, торговля с Украиной выгодна и для Чехии.
«Мы понимаем, что боремся за безопасность Европы и демократическую организацию мира, и нам нужно сделать все, чтобы Украина победила», — сказал Фиала.
По мнению Крогмана, особенно важно развивать бизнес на востоке страны. Ресурсы в пользу Украины должны направляться в первую очередь туда, где они необходимы. Ни в коем случае не на запад, во Львов и так далее, где работает экономика, объясняет президент палаты.
Они должны идти в районы, расположенные вблизи российской границы и линии военных действий, потому что именно там русские наносят наибольший ущерб, и экономика должна быть там наиболее сильной, чтобы у этих районов было желание принадлежать Украине и бороться за нее, комментирует бизнесмен, который управляет компаниями в западной, центральной и восточной частях страны.
«У нас нет проблем с бизнесом в Хмельницкой или Житомирской областях на западе Украины, там не падают ракеты на поля, нет разбитых мостов и разрушенной инфраструктуры», — отмечает он. Это проблема восточной Украины, и именно там нужно сосредоточить помощь, добавляет он.
Несмотря на продолжающуюся войну, президент палаты считает достойным восхищения тот факт, что украинская экономика все еще жизнеспособна. Она функционирует благодаря тому, что такие страны, как Чешская Республика, помогают ей вопреки ожиданиям россиян. Одной из форм выражения помощи является межправительственная встреча, которая проходит сегодня, сказал Крогман во вторник. По словам бизнесмена, ему нужно не менее 2 миллиардов.
«Межправительственная встреча, на которой присутствовало большинство украинских министров, подтверждает, что чешский след имеет решающее значение для восстановления страны. Но мы далеко не единственные. На данный момент мы находимся в более выгодном положении, но если мы не поможем с гарантиями и покрытием рисков, немцы нас переиграют. И в конечном итоге все решат деньги», — говорит Крогман.
Поэтому, по его мнению, необходимо вести переговоры об увеличении средств для Национального банка развития. Он может поддержать чешские компании, которые решат открыть новые проекты в Украине. Через Национальный банк развития компании смогут привлечь средства, выделенные Европейским союзом в размере 175 миллиардов крон.
«Проекты будут иметь право на получение средств, если в них также вложится чешское правительство. На каждые три кроны с чешской стороны Европейский союз добавит семь крон, так что деньги будут умножены, и мы их окупим», — говорит Крогман. На данный момент правительство выделило около 200 миллионов крон на поддержку проектов.
По мнению Крогмана, десятикратное увеличение, то есть 2 миллиарда, больше соответствовало бы реальным потребностям, тогда «чешская экономика могла бы заработать на восстановлении Украины». В противном случае эти деньги будут потрачены Польским или Немецким национальным банком развития, отметил он.
Например, Польский банк развития установил минимальный размер проекта в 125 миллионов крон. Таким образом, чешского бюджета хватит менее чем на два проекта.
Еще одним инструментом, который Чехия может использовать для восстановления Украины, является Корпорация экспортных гарантий и страхования (EGAP), которая финансирует экспорт за счет банковских кредитов и которую правительство запустило прошлым летом для поддержки Украины. По данным Чешского агентства новостей, экспорт в Украину увеличился на четверть по сравнению с довоенным временем.
По словам уполномоченного правительства по вопросам восстановления Украины Томаша Копечный, программа EGAP оказалась успешной.
«Мы строго придерживаемся наших условий, а украинские партнеры проходят тщательный отбор, — говорит он. — Мы уже застраховали более 400 миллионов крон в 20 проектах, и до сих пор не произошло ни одного страхового случая, поэтому все чешские компании, которым была выдана страховка, получили выплаты от украинского партнера».
По словам Копечного, вести бизнес в Украине стоит по трем причинам. Помимо географической близости и многолетнего опыта, накопленного благодаря сотрудничеству в различных областях, им также выгодно высокое мнение украинцев о чешской помощи. Мэры самых разных городов подчеркивают, что они ценят то, что мы их не подводим, а это уже открывает перед вами двери, говорит он.
Компания esco также проявляет инициативу в укреплении обороны Украины. По данным чешского правительства, Чехия направила в Украину военное имущество на сумму 6,75 миллиарда крон. В том числе было поставлено 50 000 единиц боеприпасов, а до конца года планируется поставить еще 450 000 единиц, сообщает Чешское агентство новостей.
«Мы надеемся на совместные проекты в области производства боеприпасов на территории Чехии и в безопасных местах в Украине, а также на совместный ремонт вертолетов на территории Чехии», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Сотрудничество с чешской компанией Sellier & Bellot позволит создать в Украине новый завод по производству боеприпасов, сообщил Шмыгаль. По данным CTK, компания уже подписала контракт на поставку товаров и услуг с украинским государственным предприятием «Укроборонсервис». Спонсор также рассказал о сотрудничестве в производстве винтовок с группой Colt CZ.
Другие меморандумы касаются сотрудничества в таких областях, как борьба с преступностью, энергетика, исследование и использование космоса, развитие космических технологий и промышленности.
Роль Чехии в восстановлении Украины — это также роль указателя и координатора, считает Копечный. «Мы указываем путь в том направлении, куда другие боятся идти. Будь то поставки или возможность организовать их так, чтобы другие могли поставлять через нас. И в конце концов, это обходится нам не так уж дорого, что хорошо для чешской экономики», — добавляет он.
По словам премьер-министра Петра Фиалы, торговля с Украиной выгодна и для Чехии.
«Мы понимаем, что боремся за безопасность Европы и демократическую организацию мира, и нам нужно сделать все, чтобы Украина победила», — сказал Фиала.
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