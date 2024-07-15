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IKEA отзывает опасные пауэрбанки, которые могут стать причиной пожара

Новости 420on
19 июля 2024
09:00
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Пользователям, у которых есть пауэрбанки шведской компании IKEA, следует быть осторожными и вернуть товар в магазин. Мебельный гигант отзывает две модели, поскольку они представляют собой «риск возгорания». Пользователям следует немедленно прекратить использование устройства, так как IKEA обещает вернуть деньги.
Речь идет о пауэрбанке Varmfront, который выпускается в двух разных версиях — с емкостью 5 200 мАч и 10 400 мАч.

«Товары IKEA проходят оценку рисков и тщательное тестирование, поскольку мы должны быть уверены, что они выдержат испытание повседневной жизнью в доме и будут соответствовать современным требованиям и нормам на всех рынках, где работает IKEA. Мы обнаружили, что некоторые партии пауэрбанков Varmfront могут представлять опасность возгорания из-за производственной ошибки», — сообщил мебельный гигант покупателям.

IKEA еще предлагает отозванные пауэрбанки в своих магазинах, и, по словам представителей компании, проблемы касаются только некоторых партий товара. В случае с пауэрбанком Varmfront на 10 400 мАч (номер модели E2038) опасными партиями (RRTT) являются 2313, 2316, 2318 и 2319. В случае с пауэрбанком Varmfront на 5200 мАч (номер модели E2037) опасными партиями (RRTT) являются 2318, 2319 и 2322.

«Эта ошибка затрагивает только устройства из вышеуказанных партий. Мы отзываем эти банки питания Varmfront. Покупателям, владеющим таким товаром, следует немедленно прекратить его использование и обратиться в IKEA для замены товара или полного возврата денег», — говорится в официальном заявлении компании.

Представители IKEA подчеркнули, что пауэрбанки Varmfront из других партий не затронуты этим отзывом.

«Мы приносим извинения за любые неудобства, вызванные отзывом», — заключили в компании.

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