Фотография дня от NASA — редкое оптическое явление над Брно

Анастасия Князева 19 июля 2024 15:00 172

Астрономическим снимком дня сегодня стала фотография явления, которое образовалась от заката над Брно, где на небе видны тонкие полосы света и тени. Ее автор — популяризатор астрономии Павел Габздил. Снимок был сделан 11 июля, когда в столице Моравии проходил Фестиваль планет, о чем сообщили сегодня в Институте физики в Опаве.