Трое сирийцев обвиняются в изнасиловании двух чешских женщин в Германии

Обвинения касаются случая, произошедшего 12 ноября 2023 года, когда девушки 17 и 18 лет познакомились с группой мужчин на танцевальном мероприятии, а затем отправились с ними в квартиру. Двое из мужчин изнасиловали их, а третий совершил сексуализированное насилие другим способом. Полиция только сейчас смогла установить личности возможных преступников, которые, по данным MDR , являются гражданами Сирии.





Прокуратура подала обвинения против трех мужчин в возрасте 22, 25 и 30 лет в региональный суд в Гере, который выдал ордера на их арест. Полиция уже арестовала старшего из них, но в тот же день освободила его условно-досрочно. Двое других все еще находятся в розыске.





В ноябре прошлого года издание MDR сообщило, что женщины вошли в квартиру против своей воли, и после изнасилования им пришлось пройти обследование в больнице. Личности жертв тогда не разглашались.





Полиция уже более полугода пытается установить личность преступников, призывая потенциальных свидетелей обратиться к ним.