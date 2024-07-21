Воскресенье стало самым жарким днем в мире с 1940 года
24 июля 2024
15:00
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Воскресенье, 21 июля, стало самым жарким днем в мире с 1940 года. Об этом сообщают агентства, ссылаясь на заявление метеорологической службы ЕС Copernicus. До этого температурный рекорд продержался около года, и эксперты не исключают, что в скором времени он будет побит снова.
По данным метеослужбы ЕС, средняя мировая температура в воскресенье достигла 17,09 градуса, что на одну сотую градуса выше предыдущего температурного рекорда, установленного 6 июля прошлого года. Тогда был побит рекорд, установленный 13 августа 2016 года, когда средняя температура достигла 16,8 градуса. С июля прошлого года температура превышала эту отметку более 50 дней, сообщает AFP. Copernicus располагает постоянными данными о температуре с 1940 года.
В конце прошлой недели жара охватила большую часть Европы, США и России. Эксперты не исключают, что воскресный рекорд скоро будет побит. Они ссылаются на ситуацию прошлого года, когда самая высокая температура была побита четыре дня подряд.
«Через несколько месяцев или лет мы увидим еще больше рекордов из-за повышенного содержания парниковых газов в атмосфере», — сказал Карло Буонтемпо, глава метеорологической службы Copenicus. Он указал на события последних месяцев: июнь стал 13-м месяцем в истории, который, по данным его организации, был самым жарким в году. Подобная серия месячных температурных рекордов в последний раз наблюдалась в 2015 и 2016 годах.
В конце прошлой недели жара охватила большую часть Европы, США и России. Эксперты не исключают, что воскресный рекорд скоро будет побит. Они ссылаются на ситуацию прошлого года, когда самая высокая температура была побита четыре дня подряд.
«Через несколько месяцев или лет мы увидим еще больше рекордов из-за повышенного содержания парниковых газов в атмосфере», — сказал Карло Буонтемпо, глава метеорологической службы Copenicus. Он указал на события последних месяцев: июнь стал 13-м месяцем в истории, который, по данным его организации, был самым жарким в году. Подобная серия месячных температурных рекордов в последний раз наблюдалась в 2015 и 2016 годах.
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