Большинство жителей Чехии считает, что пенсия не обеспечит достойную старость
28 июля 2024
16:00
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Около трех пятых жителей Чехии по-прежнему не считают нынешнюю пенсионную систему объективной, а среднюю пенсию — достаточной для удовлетворения основных потребностей пенсионеров. Более 70% также считают, что система не позволяет людям прожить достойную старость. Таким образом, большинство населения считает, что пенсионная реформа необходима. Число людей, считающих, что нынешняя пенсионная система неустойчива и нуждается в изменениях, снизилось на 5% по сравнению с прошлым годом и составило 67%. Об этом свидетельствуют результаты майского опроса, проведенного агентством STEM, результаты которого сегодня предоставило Чешское агентство новостей.
По данным STEM, 60% респондентов считают нынешнюю пенсионную систему несправедливой. В мае 2023 года этот показатель был примерно таким же — 57%. Доля тех, кто считает, что средняя пенсия по старости не покрывает основных потребностей пенсионеров, также увеличилась как минимум на два пункта и достигла 64%.
«Средняя пенсия по старости в Чешской Республике в начале 2024 года составляла около 20 700 крон. Мы не предоставляли эту информацию респондентам в ходе опроса. В своих оценках они скорее опирались на собственное представление о том, какой может быть средняя пенсия. Вероятно, на это повлиял размер их собственной пенсии или размер пенсий людей из их окружения», — говорит Яромир Мазак, директор по исследованиям STEM. По его словам, в долгосрочном сравнении люди больше всего верили в возможности пенсионной системы в начале тысячелетия, а меньше всего — в 2008 и 2014 годах.
В то же время авторы исследования отметили, что осведомленность населения о корректировках пенсионной системы снизилась по сравнению с прошлым годом, и внимание людей к этой проблеме также упало. В мае этого года 36% респондентов заявили, что обращают внимание на дебаты о пенсионной реформе в СМИ, еще 45% заметили их, но не очень заинтересовались. Год назад 44% обращали внимание на эту тему, а еще 42% слышали о ней, но не следили за ней пристально.
Однако мнение людей о том, удается ли СМИ описать и объяснить замыслы реформы, не изменилось. Три пятых людей по-прежнему считают, что им это не удается.
STEM опросил 1 000 респондентов в возрасте 18 лет и старше с 9 по 18 мая по вопросам, связанным с пенсиями и пенсионной реформой.
«Средняя пенсия по старости в Чешской Республике в начале 2024 года составляла около 20 700 крон. Мы не предоставляли эту информацию респондентам в ходе опроса. В своих оценках они скорее опирались на собственное представление о том, какой может быть средняя пенсия. Вероятно, на это повлиял размер их собственной пенсии или размер пенсий людей из их окружения», — говорит Яромир Мазак, директор по исследованиям STEM. По его словам, в долгосрочном сравнении люди больше всего верили в возможности пенсионной системы в начале тысячелетия, а меньше всего — в 2008 и 2014 годах.
В то же время авторы исследования отметили, что осведомленность населения о корректировках пенсионной системы снизилась по сравнению с прошлым годом, и внимание людей к этой проблеме также упало. В мае этого года 36% респондентов заявили, что обращают внимание на дебаты о пенсионной реформе в СМИ, еще 45% заметили их, но не очень заинтересовались. Год назад 44% обращали внимание на эту тему, а еще 42% слышали о ней, но не следили за ней пристально.
Однако мнение людей о том, удается ли СМИ описать и объяснить замыслы реформы, не изменилось. Три пятых людей по-прежнему считают, что им это не удается.
STEM опросил 1 000 респондентов в возрасте 18 лет и старше с 9 по 18 мая по вопросам, связанным с пенсиями и пенсионной реформой.
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