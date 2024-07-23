Украинцы вышли на демонстрацию в Праге. Родная страна не выдает им паспорта и заставляет вернуться



Проблема также затрагивает украинцев, которые приехали в Чехию задолго до российской агрессии. «Я знаю многих людей, которые сказали: «Лучше я буду в Чехии нелегально, но в Украину не поеду, не буду отдавать свою жизнь за страну, в которой я не живу уже много лет», — говорит Оксана Котенко. Она была одним из организаторов демонстрации и уже много месяцев работает над получением паспорта для своего отчима, который приехал в Чехию в 2006 году.





Заявления в Чехии подаются в филиал украинской государственной компании Dokument. Люди подавали заявления в январе или феврале, платили за изготовление паспорта, но компания так и не выдала им документы. Котенко отмечает, что недовольные украинцы пишут друг другу через каналы связи и социальные сети. Нас более 1700 человек, которые подали заявление в «Документ», — говорит она.



Александр Бармак также появился у здания посольства. «В начале февраля я подал заявление на получение паспорта. Физически он уже готов и находится в офисе, но мне не хотят его выдавать. Согласно договору, они должны были доставить его через три месяца. Но ничего так и не пришло. Когда я прихожу в отделение, мне говорят, что у них техническая проблема», — рассказывает мужчина, который приехал в Чехию шесть лет назад. Срок действия его паспорта истек. По закону он должен иметь действующий документ, удостоверяющий личность.





Бармаку посоветовали обратиться за паспортом непосредственно в консульство. Тогда он попытался зарегистрироваться в программе Reserve Plus, которая регистрирует трудоспособных мужчин и используется Украиной для предоставления консульских услуг за рубежом. Однако он получил лишь сообщение о том, что отсутствует необходимая информация, но не знал, какая именно. Когда он попытался решить эту проблему, то узнал от украинских властей, что ему следует отправиться в Украину, чтобы лично решить этот вопрос. Однако он точно не собирается этого делать.

Богдан Сергийчук, первый секретарь посольства Украины в Чехии, также пришел в посольство, чтобы вступить в напряженную дискуссию. Демонстранты жаловались ему на отсутствие украинских законов, требующих регистрации в системе Reserve Plus. Они также жаловались, что приложение не предоставляет им QR-код, который необходим для получения консульских услуг. Представитель посольства не убедил их своими аргументами. Однако он предложил их представителям прийти в посольство в понедельник на встречу, чтобы вместе попытаться решить проблему.





Адвокат Иржи Покорны, представляющий интересы некоторых пострадавших, направил в компанию обращение с требованием прекратить незаконные действия. Однако даже спустя несколько месяцев он не получил ответа. «Вероятно, нам придется подать иск. Это затрагивает менее тысячи человек, но не каждый из них решился на то, чтобы пригласить адвоката», — пояснил Покорный. По его словам, между компанией «Документ» и заявителем на получение паспорта был заключен договор, и документ уже был оплачен, но так и не доставлен. Таким образом, договор был нарушен.





«Проблема особенно касается людей, которые находятся здесь долгое время, как правило, по рабочим картам. При продлении карты им необходимо предъявить документ, подтверждающий личность, чаще всего паспорт», — рассказывает адвокат. «Банки хотят проверять личность по текущим действующим документам. Если они их не получают, то закрывают счета», — добавил Покорный.





Эта проблема затрагивает и другие европейские страны, где работает государственная компания Dokument. Адвокат также связался с Министерством внутренних дел Чехии, но его пресс-секретарь Хана Мала ранее заявила, что это дело украинского посольства. «К сожалению, мы не можем ответить на вопросы, касающиеся DP Document», — заявила ранее Надя Малована, секретарь посольства Украины в Праге.





Украинцы могут подать заявление на получение паспорта прямо в посольстве, но они столкнутся с такой же проблемой, как и Бармак. В заявлении они не доходят до QR-кода и, обратившись за советом, получают рекомендацию: приезжайте в Украину, чтобы решить вопрос лично.