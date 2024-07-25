Мир стоит на пороге глобального конфликта, считает глава BIS
28 июля 2024
10:30
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Ситуация с безопасностью в мире крайне серьезная, что отражается в ряде областей, в том числе и в Чешской Республике. Об этом заявил директор Информационной службы безопасности (BIS) Михал Коуделка в интервью ČTK по случаю 30-й годовщины ее создания. По его словам, мир находится в точке кипения и опасно балансирует на грани глобального конфликта. В этой ситуации BIS будет продолжать делать все возможное, чтобы внести свой вклад в защиту Чешской Республики и ее граждан, добавил он.
В качестве актуальных угроз для Европы Коуделка назвал угрозу со стороны российского империализма, диверсии и разведывательные операции России, Китая и Ирана. Он также перечислил враждебную пропаганду, миграцию, угрозу исламского терроризма, рост правого экстремизма, незаконную торговлю оружием, кибератаки и возможное использование искусственного интеллекта не по назначению.
BIS была создана 30 июля 1994 года. За три десятилетия, по словам Коуделки, контрразведка прошла долгий путь. «От трудного начала, когда мы еще только учились всему, от решающей помощи наших иностранных партнеров в обучении до нынешней сильной, уверенной и уважаемой в стране и за рубежом разведывательной службы», - сказал он.
По его словам, в основе контрразведывательной службы лежат высококвалифицированные и морально сильные люди, которые ежедневно работают над тем, чтобы Чешская Республика оставалась одной из самых безопасных стран в Европе и мире.
Коуделка считает ситуацию с безопасностью в мире чрезвычайно серьезной, что, по его словам, отражается на многих сферах в Чешской Республике. «Мир опасно балансирует на грани глобального конфликта. В этой ситуации BIS будет продолжать делать все возможное, чтобы внести свой вклад в защиту Чешской Республики и ее граждан. Однако дело не только в силах безопасности, но и в осознании каждым из нас того, что мы находимся в опасности в одной лодке, в одной стране», - добавил Коуделка.
Работа спецслужб в последние годы была высоко оценена политиками, а в апреле руководители всех чешских спецслужб были приглашены в штаб-квартиру Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) во время визита премьер-министра Петра Фиалы (ODS) в США. После возвращения в Чехию Фиала заявил, что доволен работой спецслужб, поскольку они выполняют свою работу на высоком профессиональном уровне.
Фиала подчеркнул, что он также слышит похвалу в адрес чешских спецслужб от иностранных партнеров. «Сегодня ситуация выглядит так, что если мы хотим быть эффективными в борьбе с угрозами безопасности, мы должны сотрудничать и внутри спецслужб. Сотрудничество возможно только в том случае, если службы доверяют друг другу, соблюдают стандарты безопасности и могут без риска обмениваться информацией. Наши службы очень хороши в этом», - добавил он.
Он высоко оценил, например, работу по расследованию взрывов на складе боеприпасов в Врбетице, в результате которых в 2014 году погибли два человека. В апреле Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) подтвердил информацию BIS и заявил, что было доказано, что за взрывами стоят сотрудники российской военной разведки ГРУ. Поскольку подозреваемые находятся в России, которая отказалась сотрудничать с чешской полицией, криминалисты положили дело на полку.
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