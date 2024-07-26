Всю неделю в Чехии будет жарко, но облегчение принесут грозы

«В первой половине новой рабочей недели погода в Центральной Европе будет находиться под влиянием высокого давления, которое немцы прозвали Халил, вокруг которого усилится теплый юго-западный поток», — сказала Гонсова.



В понедельник будет преимущественно ясно или частично облачно, температура воздуха составит от 23 до 27°C. И это будет самый холодный день недели.



Температура начнет повышаться со вторника. Утром ртутный столбик опустится до 13-18°C, в течение дня будет преобладать ясная или частично облачная погода, а дневные максимумы достигнут 26-30°C.



Ясная или частично облачная погода сохранится и в среду. Утренние минимумы опустятся до отметки 11-15°C, а дневные температуры составят 29-34°C.



В четверг на погоду начнет влиять волна низкого давления. Сначала будет преимущественно ясно или частично облачно, но в течение дня станет пасмурно, местами пройдут ливни и грозы. Утренние минимумы опустятся до 14-18°C, но дневные температуры будут находиться в пределах 28-33°C на востоке, поднимаясь до 35°C.



«В пятницу будет частично облачно и облачно с ливнями и грозами в отдельных местах. Утренняя температура будет в пределах 14-18°C, а днем — 24-28°C», — добавила метеоролог.



В субботу будет частично облачно, днем облачно, местами ливни и грозы. Утренняя температура останется на уровне 14-18°C, а дневная температура в основном будет колебаться между 26 и 30°C.



В воскресенье ожидается частично облачное небо. Температура останется без изменений: утренние минимумы составят от 14 до 18°C, а дневные — от 26 до 30°C.