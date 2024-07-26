Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Всю неделю в Чехии будет жарко, но облегчение принесут грозы

Анастасия Князева
29 июля 2024
18:00
233
На рубеже июля и августа температура воздуха будет выше средней и достигнет 35°C. Во второй половине предстоящей недели к ним присоединятся многочисленные грозы, сообщила метеоролог Дагмар Гонсова.
«В первой половине новой рабочей недели погода в Центральной Европе будет находиться под влиянием высокого давления, которое немцы прозвали Халил, вокруг которого усилится теплый юго-западный поток», — сказала Гонсова.

В понедельник будет преимущественно ясно или частично облачно, температура воздуха составит от 23 до 27°C. И это будет самый холодный день недели.

Температура начнет повышаться со вторника. Утром ртутный столбик опустится до 13-18°C, в течение дня будет преобладать ясная или частично облачная погода, а дневные максимумы достигнут 26-30°C.

Ясная или частично облачная погода сохранится и в среду. Утренние минимумы опустятся до отметки 11-15°C, а дневные температуры составят 29-34°C.

В четверг на погоду начнет влиять волна низкого давления. Сначала будет преимущественно ясно или частично облачно, но в течение дня станет пасмурно, местами пройдут ливни и грозы. Утренние минимумы опустятся до 14-18°C, но дневные температуры будут находиться в пределах 28-33°C на востоке, поднимаясь до 35°C.

«В пятницу будет частично облачно и облачно с ливнями и грозами в отдельных местах. Утренняя температура будет в пределах 14-18°C, а днем — 24-28°C», — добавила метеоролог.

В субботу будет частично облачно, днем облачно, местами ливни и грозы. Утренняя температура останется на уровне 14-18°C, а дневная температура в основном будет колебаться между 26 и 30°C.

В воскресенье ожидается частично облачное небо. Температура останется без изменений: утренние минимумы составят от 14 до 18°C, а дневные — от 26 до 30°C.
погода Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
29 ИЮЛЯ 2024
14
ЭКОНОМИКА
ПОДЕРЖАННЫЕ АВТОМОБИЛИ В ЧЕХИИ НЕМНОГО ПОДЕШЕВЕЛИ
Средняя цена подержанных легковых автомобилей, продаваемых на чешском рынке, в первом полугодии снизилась на 3% в годовом исчислении, до 287 000 крон, утверждает компания Cebia, занимающейся...
15:00
29 ИЮЛЯ 2024
533
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКАЯ АРМИЯ УГРОЖАЕТ ЭКСПРОПРИАЦИЕЙ, ЖЕЛАЯ ПОЛУЧИТЬ ЗЕМЛЮ ДЛЯ СКЛАДОВ БОЕПРИПАСОВ
Министерство обороны уже некоторое время решает серьезную проблему безопасности. Оно не владеет землей под некоторыми складами боеприпасов и военными зданиями. По имеющимся данным, оно не может...
10:30
29 ИЮЛЯ 2024
947
СПОРТ
ЧЕШСКИЕ ТЕННИСИСТКИ СРАЗЯТСЯ С РОССИЯНКОЙ, КОТОРАЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ ВОЙНУ В УКРАИНЕ
Елена Веснина вместе с соотечественницей Александровой станет одной из первых соперниц для чешек Муховой и Носковой в олимпийском парном турнире сегодня. Но, по мнению журнала Politico, Елена...
16:00
28 ИЮЛЯ 2024
1268
ОБЩЕСТВО
БОЛЬШИНСТВО ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХИИ СЧИТАЕТ, ЧТО ПЕНСИЯ НЕ ОБЕСПЕЧИТ ДОСТОЙНУЮ СТАРОСТЬ
Около трех пятых жителей Чехии по-прежнему не считают нынешнюю пенсионную систему объективной, а среднюю пенсию — достаточной для удовлетворения основных потребностей пенсионеров. Более 70% также...
10:30
28 ИЮЛЯ 2024
2746
ОБЩЕСТВО
МИР СТОИТ НА ПОРОГЕ ГЛОБАЛЬНОГО КОНФЛИКТА, СЧИТАЕТ ГЛАВА BIS
Ситуация с безопасностью в мире крайне серьезная, что отражается в ряде областей, в том числе и в Чешской Республике. Об этом заявил директор Информационной службы безопасности (BIS) Михал Коуделка...
09:00
28 ИЮЛЯ 2024
4481
ЭКОНОМИКА
ДОХОДЫ ЧЕШСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПАНИЙ ДОСТИГАЮТ ПОЛУТОРА ТРИЛЛИОНОВ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ТАКЖЕ РАСТЕТ
Автомобильная промышленность в Чехии продолжает развиваться. Компании процветают, их продажи превышают 1,47 триллиона, а сотрудники получают зарплату выше среднего, согласно статистике AutoSAP.
18:00
27 ИЮЛЯ 2024
829
ПОЛИТИКА
ФОТО: МИНИСТР ОБОРОНЫ ЧЕХИИ ЯНА ЧЕРНОХОВА ПОСЕТИЛА УКРАИНУ
Министр обороны Яна Чернохова сегодня вернулась в Чехию после визита в Украину. Она посетила воинские захоронения солдат из чешских земель времен Первой и Второй мировой войны.
16:00
27 ИЮЛЯ 2024
1279
ЭКОНОМИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВНЕДРЯЕТ GREEN DEAL. БЕНЗИН И УГОЛЬ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ СТАНУТ ДОРОЖЕ
Разрешения на выбросы для бензина, массовая реконструкция зданий или больший упор на солнечные и ветряные электростанции. В среду на стол правительства ляжет три ключевых документа, определяющих,...
14:00
27 ИЮЛЯ 2024
728
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКАЯ КОМПАНИЯ SELLIER & BELLOT ПОМОЖЕТ В ПРОИЗВОДСТВЕ БОЕПРИПАСОВ В УКРАИНЕ
В Украине будет создан новый завод по производству боеприпасов в сотрудничестве с чешской компанией Sellier & Bellot. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в...
22:00
26 ИЮЛЯ 2024
1430
ПОЛИТИКА
ЧЕХИЯ НЕПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНИЛА ДИРЕКТИВУ, УТВЕРЖДАЕТ ЕК, ДЕЛО ПЕРЕДАНО В СУД ЕС
Европейская комиссия подала иск в Суд ЕС против Чешской Республики за неправильное применение Директивы о праве на доступ к адвокату и общение после ареста. У государств — членов ЕС было время до...
20:15
26 ИЮЛЯ 2024
1276
ОБЩЕСТВО
КАК ТАК ВЫШЛО? ДВА ИДЕНТИЧНЫХ ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ, А ПРИГОВОРЫ РАЗНЫЕ
На совести обоих — человеческая жизнь. Оба выехали на встречную полосу, врезались в своих жертв, у которых не было шансов избежать столкновения. И хотя в суде оба сказали, что сожалеют обо всем, ни...
19:30
26 ИЮЛЯ 2024
50533
ОБЩЕСТВО
УКРАИНЦЫ ВЫШЛИ НА ДЕМОНСТРАЦИЮ В ПРАГЕ. РОДНАЯ СТРАНА НЕ ВЫДАЕТ ИМ ПАСПОРТА И ЗАСТАВЛЯЕТ ВЕРНУТЬСЯ
Десятки украинцев вышли на акцию протеста перед пражским посольством своей страны из-за того, что украинские власти в Чехии отказываются выдавать им паспорта. Таким образом Украина пытается вернуть...
15:00
26 ИЮЛЯ 2024
1797
ПОЛИТИКА
СОГЛАШЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ МЕЖДУ ЧЕХИЕЙ И УКРАИНОЙ ВЫЗЫВАЕТ БУРНЫЕ ДИСКУССИИ. ГОВОРЯТ НЕМАЛО ЧЕПУХИ
Недавно подписанное соглашение о безопасности между Чехией и Украиной вызвало ненавистную реакцию и страх у некоторых людей в социальных сетях. Некоторые даже пишут, что это сделка с дьяволом. К...
14:00
26 ИЮЛЯ 2024
5676
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТОЛЬКО ОДНОМУ ИЗ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЕВРО
Чешская Республика соответствует только одному из четырех критериев, необходимых для вступления в еврозону и введения евро. Об этом в среду сообщила Европейская комиссия (ЕК) в своем докладе о...
13:00
26 ИЮЛЯ 2024
3797
ОБЩЕСТВО
С ИЮЛЯ В ЧЕХИИ МОЖНО ОФОРМЛЯТЬ ДОВЕРЕННОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Чехи смогут оформлять доверенности в электронном виде. Это станет возможным благодаря поправке к Закону об основных регистрах, которая вступила в силу 1 июля. Бумажная форма доверенности не...