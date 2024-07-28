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Метеорологи в Чехии предупредили о сильных грозах

Новости 420on
31 июля 2024
15:30
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В ближайшие дни высокие температуры в Чехии будут сопровождаться грозами и сильными дождями. В четверг грозы пройдут в юго-западной половине Чешской Республики, где может выпасть около 60 миллиметров осадков. Более интенсивные дожди пройдут в пятницу, особенно в северо-восточной половине страны, сообщил сегодня Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ).
Температура воздуха днем 31 июля превысит 30 градусов по Цельсию, а в Чехии и Южной Моравии может подняться до 34 градусов по Цельсию. В четверг, по данным Чешской национальной метеорологической службы, температура немного снизится, но в южной Моравии, например, все равно будут тропические 30 градусов, а в других районах — от 25 до 29 градусов. Кроме того, во второй половине дня и вечером появятся грозы, которые могут сопровождаться проливными дождями с общим количеством осадков около 40 миллиметров, особенно в Праге, Среднечешском, Южночешском, Пльзеньском, Кароловарском, Устецком и Южноморавском краях, а также на Высочине. 

«Во время гроз также возможен мелкий град и усиление ветра», — добавили метеорологи. 
погода Чехия

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