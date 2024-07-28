Метеорологи в Чехии предупредили о сильных грозах

Температура воздуха днем 31 июля превысит 30 градусов по Цельсию, а в Чехии и Южной Моравии может подняться до 34 градусов по Цельсию. В четверг, по данным Чешской национальной метеорологической службы, температура немного снизится, но в южной Моравии, например, все равно будут тропические 30 градусов, а в других районах — от 25 до 29 градусов. Кроме того, во второй половине дня и вечером появятся грозы, которые могут сопровождаться проливными дождями с общим количеством осадков около 40 миллиметров, особенно в Праге, Среднечешском, Южночешском, Пльзеньском, Кароловарском, Устецком и Южноморавском краях, а также на Высочине.





«Во время гроз также возможен мелкий град и усиление ветра», — добавили метеорологи.