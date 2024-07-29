Астрономическим снимком дня по версии NASA стала фотография кометы над Кунетицка-Гора
1 августа 2024
22:00
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Астрономическим снимком сегодняшнего дня, четверга, 1 августа, американское космическое агентство NASA назвало фотографию кометы Ольберса над замком Кунетицкая Гора в восточной Чехии. Ее автор — Петр Горалек из Института физики Силезского университета в Опаве. Комету еще можно будет наблюдать в ближайшие дни, но она уже удаляется от Земли.
Снимок под названием «Комета Ольберса над Кунетицким замком» был сделан 28 июля недалеко от населенного пункта Кунетице, где периодическая комета 13P/Olbers, которую в настоящее время можно наблюдать в небольшие телескопы на вечернем небе, появилась за знаменитым Кунетицким замком в восточной Чехии.
«В воскресенье, 28 июля, над территорией Чехии прошел холодный фронт, который значительно очистил воздух, что позволило попытаться сфотографировать комету за замком, несмотря на то, что замок находится между двумя очень сильными зонами светового загрязнения — Пардубице и Градец-Кралове», — сказал Горалек.
Комета выделяется двумя яркими хвостами. Голубой ионный — это рябь от солнечного ветра, другой — белая пыль.
По словам Горалека, роса и большое количество комаров усложнили процесс фотосъемки. «Изображение — это не „один снимок“, а серия последовательных снимков, математически сложенных друг на друга, чтобы подавить нежелательный цифровой шум и выявить тонкие структуры в хвосте кометы», — пояснил астрофотограф.
Замок XV века, освещенный на снимке лишь слабым светом восходящей луны, помимо охранного освещения, — частое место для туристов, наблюдающих за ночным небом, а также для фотографов, пытающихся запечатлеть гору Кунетице с каким-нибудь интересным астрономическим явлением.
«Как члены астрономического клуба Пардубицкой обсерватории, мы с друзьями наблюдали здесь, например, солнечное затмение 31 мая 2003 года или редкий транзит Венеры перед Солнцем 6 июня 2012 года», — рассказывает Горалек.
Но впервые Кунетицкая гора попала в подборку снимков дня NASA.
Наблюдается еще две недели
Упомянутая выше комета 13P/Olbers была открыта 6 марта 1815 года немецким астрономом Генрихом Вильгельмом Ольберсом (1758-1840). Комета уже удаляется от Земли и тускнеет. Тем не менее, ее будет относительно легко наблюдать в течение следующих двух недель, когда ее можно будет найти низко над западным и северо-западным горизонтом в созвездии Большой Медведицы до 11 часов вечера, а с 12 августа — в созвездии Волосы Вероники.
На темном небе вдали от городов наблюдатели смогут обнаружить ее как тусклую точку в небольшой телескоп, но для определения ее местоположения необходима карта. Комета возвращается к Солнцу раз в 70 лет или около того, и наблюдатели увидят ее снова только в 2094 году.
С 1995 года НАСА объявляет астрономический снимок дня. Каждый день изображение тщательно отбирается и сопровождается подробным описанием, которое составляют редакторы — профессор Джерри Боннелл из Университета Мэриленда и профессор Роберт Немирофф из Мичиганского технологического университета, сотрудничающие с НАСА. Это очень уважаемая награда, а сопроводительные тексты переводятся на 23 языка мира, включая английский.
19 июля НАСА объявило изображение дня — фотографию заката над Брно с тонкими полосами света и тени на небе. Ее автор — Павел Габздил, популяризатор астрономии из обсерватории Брно.
«В воскресенье, 28 июля, над территорией Чехии прошел холодный фронт, который значительно очистил воздух, что позволило попытаться сфотографировать комету за замком, несмотря на то, что замок находится между двумя очень сильными зонами светового загрязнения — Пардубице и Градец-Кралове», — сказал Горалек.
Комета выделяется двумя яркими хвостами. Голубой ионный — это рябь от солнечного ветра, другой — белая пыль.
По словам Горалека, роса и большое количество комаров усложнили процесс фотосъемки. «Изображение — это не „один снимок“, а серия последовательных снимков, математически сложенных друг на друга, чтобы подавить нежелательный цифровой шум и выявить тонкие структуры в хвосте кометы», — пояснил астрофотограф.
Замок XV века, освещенный на снимке лишь слабым светом восходящей луны, помимо охранного освещения, — частое место для туристов, наблюдающих за ночным небом, а также для фотографов, пытающихся запечатлеть гору Кунетице с каким-нибудь интересным астрономическим явлением.
«Как члены астрономического клуба Пардубицкой обсерватории, мы с друзьями наблюдали здесь, например, солнечное затмение 31 мая 2003 года или редкий транзит Венеры перед Солнцем 6 июня 2012 года», — рассказывает Горалек.
Но впервые Кунетицкая гора попала в подборку снимков дня NASA.
Наблюдается еще две недели
Упомянутая выше комета 13P/Olbers была открыта 6 марта 1815 года немецким астрономом Генрихом Вильгельмом Ольберсом (1758-1840). Комета уже удаляется от Земли и тускнеет. Тем не менее, ее будет относительно легко наблюдать в течение следующих двух недель, когда ее можно будет найти низко над западным и северо-западным горизонтом в созвездии Большой Медведицы до 11 часов вечера, а с 12 августа — в созвездии Волосы Вероники.
На темном небе вдали от городов наблюдатели смогут обнаружить ее как тусклую точку в небольшой телескоп, но для определения ее местоположения необходима карта. Комета возвращается к Солнцу раз в 70 лет или около того, и наблюдатели увидят ее снова только в 2094 году.
С 1995 года НАСА объявляет астрономический снимок дня. Каждый день изображение тщательно отбирается и сопровождается подробным описанием, которое составляют редакторы — профессор Джерри Боннелл из Университета Мэриленда и профессор Роберт Немирофф из Мичиганского технологического университета, сотрудничающие с НАСА. Это очень уважаемая награда, а сопроводительные тексты переводятся на 23 языка мира, включая английский.
19 июля НАСА объявило изображение дня — фотографию заката над Брно с тонкими полосами света и тени на небе. Ее автор — Павел Габздил, популяризатор астрономии из обсерватории Брно.
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