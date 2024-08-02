Новая угроза пчелиным колониям в Чехии — «цементный мед»
4 августа 2024
12:30
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В некоторых регионах Чешской Республики пчеловоды в этом году чаще, чем в другие годы, сталкиваются с так называемым «цементным медом», который застывает в сотах, не поддается отжиму и угрожает колониям пчел. По данным Чешской ассоциации пчеловодов, причиной застывания меда является выделяемая тлями медовая роса с высоким содержанием быстро кристаллизующегося сахара — мелецитозы. Медовую росу собирают различные насекомые, чаще всего муравьи, но также и пчелы.
Например, пчеловоды Хрудимского района сейчас испытывают трудности с «цементным медом» из-за медовой росы. По словам председателя Хрудимского союза пчеловодов Марселя Грегора, условия в этом году очень подходящие. «У нас не было ни ветров, ни сильных бурь и ливней, которые могли бы смыть производителей (медовой росы)», — сказал он ČTK. Грегор занимается пчеловодством около 20 лет и сталкивался с цементным медом около трех раз. «Но в этом году он был исключительно высоким», — сказал он.
По данным Чешской ассоциации пчеловодов, раньше было принято считать, что медовая роса с мелецитозом появляется на лиственницах, но опыт показал, что пчелы могут находить ее и на других деревьях, где есть тля. Медовая роса кристаллизуется в течение трех дней, после чего мед невозможно извлечь. Кроме того, пчелы не могут извлечь такой мед во время зимовки, поэтому погибают от голода и болезней.
В регионе Нове-Мнесто около трети темного меда не попадает в банки из-за затвердевания, сообщил Чешскому агентству новостей Мирослав Глиер, директор ассоциации пчеловодов в Нове-Мнесто-на-Мораве. По словам пчеловодов, в регионе Гавличкув-Брод также было много цементного меда, в то время как крупная пчелоферма в регионе Тршебич в этом году не испытывала подобных проблем.
Пчеловоды Карловарского края также обеспокоены ситуацией с «цементным медом». По словам одного из крупнейших пчеловодов Карловарского края, появление такого меда — результат сочетания нескольких факторов. «Виной тому также перенаселенность определенного вида тли в сочетании с определенной влажностью и температурой. Со второй кладки не удается извлечь до половины меда, в последний раз мы сталкивались с подобными масштабами более десяти лет назад», — говорит Мирослав Димо, разводчик почти 400 пчелиных колоний из небольшой деревни Грживинов на границе Славковского леса и Доуповских гор.
«Цементный мед» связан с более сложной зимовкой колоний и риском их гибели весной. «В этом году у пчеловодов, пострадавших от этой проблемы, меньше качественного меда, что отразится на его цене», — добавил Димо.
По словам Павла Фера, управляющего директора местной ассоциации пчеловодов, в регионе Нимбурк пчеловоды видели лишь небольшое количество цементного меда. «Здесь не так много деревьев. В основном это образуется на елях и лиственницах, а их здесь не так много», — сказал он Чешскому агентству новостей.
По словам Петра Пржиказского из Зноймской ассоциации пчеловодов, цементный мед в Зноймском крае — лишь второстепенная проблема.
По данным Чешской ассоциации пчеловодов, раньше было принято считать, что медовая роса с мелецитозом появляется на лиственницах, но опыт показал, что пчелы могут находить ее и на других деревьях, где есть тля. Медовая роса кристаллизуется в течение трех дней, после чего мед невозможно извлечь. Кроме того, пчелы не могут извлечь такой мед во время зимовки, поэтому погибают от голода и болезней.
В регионе Нове-Мнесто около трети темного меда не попадает в банки из-за затвердевания, сообщил Чешскому агентству новостей Мирослав Глиер, директор ассоциации пчеловодов в Нове-Мнесто-на-Мораве. По словам пчеловодов, в регионе Гавличкув-Брод также было много цементного меда, в то время как крупная пчелоферма в регионе Тршебич в этом году не испытывала подобных проблем.
Пчеловоды Карловарского края также обеспокоены ситуацией с «цементным медом». По словам одного из крупнейших пчеловодов Карловарского края, появление такого меда — результат сочетания нескольких факторов. «Виной тому также перенаселенность определенного вида тли в сочетании с определенной влажностью и температурой. Со второй кладки не удается извлечь до половины меда, в последний раз мы сталкивались с подобными масштабами более десяти лет назад», — говорит Мирослав Димо, разводчик почти 400 пчелиных колоний из небольшой деревни Грживинов на границе Славковского леса и Доуповских гор.
«Цементный мед» связан с более сложной зимовкой колоний и риском их гибели весной. «В этом году у пчеловодов, пострадавших от этой проблемы, меньше качественного меда, что отразится на его цене», — добавил Димо.
По словам Павла Фера, управляющего директора местной ассоциации пчеловодов, в регионе Нимбурк пчеловоды видели лишь небольшое количество цементного меда. «Здесь не так много деревьев. В основном это образуется на елях и лиственницах, а их здесь не так много», — сказал он Чешскому агентству новостей.
По словам Петра Пржиказского из Зноймской ассоциации пчеловодов, цементный мед в Зноймском крае — лишь второстепенная проблема.
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