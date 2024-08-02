Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Новая угроза пчелиным колониям в Чехии — «цементный мед»

Анастасия Князева
4 августа 2024
12:30
741
В некоторых регионах Чешской Республики пчеловоды в этом году чаще, чем в другие годы, сталкиваются с так называемым «цементным медом», который застывает в сотах, не поддается отжиму и угрожает колониям пчел. По данным Чешской ассоциации пчеловодов, причиной застывания меда является выделяемая тлями медовая роса с высоким содержанием быстро кристаллизующегося сахара — мелецитозы. Медовую росу собирают различные насекомые, чаще всего муравьи, но также и пчелы.
Например, пчеловоды Хрудимского района сейчас испытывают трудности с «цементным медом» из-за медовой росы. По словам председателя Хрудимского союза пчеловодов Марселя Грегора, условия в этом году очень подходящие. «У нас не было ни ветров, ни сильных бурь и ливней, которые могли бы смыть производителей (медовой росы)», — сказал он ČTK. Грегор занимается пчеловодством около 20 лет и сталкивался с цементным медом около трех раз. «Но в этом году он был исключительно высоким», — сказал он.

По данным Чешской ассоциации пчеловодов, раньше было принято считать, что медовая роса с мелецитозом появляется на лиственницах, но опыт показал, что пчелы могут находить ее и на других деревьях, где есть тля. Медовая роса кристаллизуется в течение трех дней, после чего мед невозможно извлечь. Кроме того, пчелы не могут извлечь такой мед во время зимовки, поэтому погибают от голода и болезней.

В регионе Нове-Мнесто около трети темного меда не попадает в банки из-за затвердевания, сообщил Чешскому агентству новостей Мирослав Глиер, директор ассоциации пчеловодов в Нове-Мнесто-на-Мораве. По словам пчеловодов, в регионе Гавличкув-Брод также было много цементного меда, в то время как крупная пчелоферма в регионе Тршебич в этом году не испытывала подобных проблем.

Пчеловоды Карловарского края также обеспокоены ситуацией с «цементным медом». По словам одного из крупнейших пчеловодов Карловарского края, появление такого меда — результат сочетания нескольких факторов. «Виной тому также перенаселенность определенного вида тли в сочетании с определенной влажностью и температурой. Со второй кладки не удается извлечь до половины меда, в последний раз мы сталкивались с подобными масштабами более десяти лет назад», — говорит Мирослав Димо, разводчик почти 400 пчелиных колоний из небольшой деревни Грживинов на границе Славковского леса и Доуповских гор.

«Цементный мед» связан с более сложной зимовкой колоний и риском их гибели весной. «В этом году у пчеловодов, пострадавших от этой проблемы, меньше качественного меда, что отразится на его цене», — добавил Димо.

По словам Павла Фера, управляющего директора местной ассоциации пчеловодов, в регионе Нимбурк пчеловоды видели лишь небольшое количество цементного меда. «Здесь не так много деревьев. В основном это образуется на елях и лиственницах, а их здесь не так много», — сказал он Чешскому агентству новостей.

По словам Петра Пржиказского из Зноймской ассоциации пчеловодов, цементный мед в Зноймском крае — лишь второстепенная проблема.
еда пчеловодство Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:30
4 АВГУСТА 2024
355
ОБЩЕСТВО
В ЭТОМ ГОДУ ПОДГОТОВКА ПЕРВОКЛАССНИКА В ШКОЛУ ОБОЙДЕТСЯ В ПЯТЬ ТЫСЯЧ КРОН
Многие родители уже начали покупать школьные принадлежности для своих первоклассников. Продавцы, с которыми связался ČT, сходятся во мнении, что в этом году расходы на первоклассника составят около...
09:00
4 АВГУСТА 2024
1541
ЭКОНОМИКА
МИНФИН ЧЕХИИ ХОЧЕТ ОТМЕНИТЬ НАЛОГ НА СВЕРХПРИБЫЛЬ
Министр финансов Чехии Збынек Станюра (ODS) хочет договориться со своими партнерами по коалиции об отмене так называемого налога на прибыль. В интервью Чешскому телевидению он заявил, что доходы...
18:00
3 АВГУСТА 2024
4351
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ 23 000 КРОН, А В ГЕРМАНИИ — ОТ 65 000. СОЦРАБОТНИКОВ МАЛО, И ОНИ НЕДОВОЛЬНЫ ЗАРПЛАТОЙ
По данным профсоюзов, в настоящее время в социальных службах не хватает 3 000 работников. Они требуют 10-процентного повышения зарплаты для всех работников сектора, в то время как предложение...
14:30
3 АВГУСТА 2024
1377
ОБЩЕСТВО
С АВГУСТА ХРАНЕНИЕ ДЕНЕГ У НОТАРИУСА В ЧЕХИИ СТАНЕТ БЕЗОПАСНЕЕ
Хранение денег у нотариуса, например при покупке недвижимости в Чехии, должно стать более безопасным и прозрачным, чем раньше. Нотариальная палата объявила, что с лета будет более строго следить за...
12:30
3 АВГУСТА 2024
968
ОБЩЕСТВО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ ПОЛИТИК ЯШИН ЗАЯВИЛ В БОННЕ, ЧТО ЕГО ЦЕЛЬ — ВЕРНУТЬСЯ В РОССИЮ
Российский оппозиционный политик Илья Яшин, который в четверг стал участником обмена заключенными между Москвой и Западом, заявил на пресс-конференции в Германии, что он никогда не смирится с ролью...
21:00
2 АВГУСТА 2024
1126
КУЛЬТУРА
НОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОВЕДЕТ ИНТЕРЕСУЮЩИХСЯ ИСТОРИЕЙ ПРАЖСКОГО ГРАДА ПО ПОДЗЕМНЫМ ХОДАМ
Новое приложение проведет тех, кто интересуется историей Пражского Града, через его подземелья. С его помощью они узнают об истории пяти самых важных археологических зон Града, которые в основном...
19:30
2 АВГУСТА 2024
695
ОБЩЕСТВО
КАК ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ? ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПОМНИЛОСЬ И УСКОРИЛО ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ОСТАНОВКИ ПОЕЗДОВ
В связи с трагической железнодорожной катастрофой в Пардубице, когда в июне погибли четыре женщины, железнодорожные власти пытаются ускорить внедрение европейской системы управления поездами...
18:00
2 АВГУСТА 2024
1731
ПОЛИТИКА
«ОБЛОЖИТЬ НАЛОГОМ ЛИШНИЕ МЕТРЫ, А ПОТОМ ПОДСЕЛИТЬ МИГРАНТОВ». БАБИШ ПОПЛАТИЛСЯ ЗА СВОИ СЛОВА СУДОМ
Андрей Бабиш, председатель движения ANO, добился успеха в Верховном суде в споре с Piráti, которые подали на него в суд из-за поста в сети X. В нем Бабиш намекнул, что Piráti хотят, чтобы мигранты...
17:00
2 АВГУСТА 2024
1216
ОБЩЕСТВО
НА АЭС «ТЕМЕЛИН» ОТКЛЮЧЕН ВТОРОЙ ЭНЕРГОБЛОК
Сегодня в утренние часы атомная электростанция «Темелин» отключила второй энергоблок на несколько дней. Во время планового отключения энергетики отрегулируют турбину, чтобы стабилизировать ее...
16:00
2 АВГУСТА 2024
805
ПОЛИТИКА
ПЕТР ПАВЕЛ НЕ СЧИТАЕТ ПРОРЫВОМ ОБМЕН 26 ЗАКЛЮЧЕННЫМИ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЗАПАДОМ
Россия, США и другие западные страны провели крупнейший обмен заключенными с момента окончания холодной войны. По словам Анкары, через Турцию обменяли в общей сложности 26 человек, задержанных в...
14:00
2 АВГУСТА 2024
621
ОБЩЕСТВО
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ПОЛИЦИЯ НАЧАЛА РАССЛЕДОВАНИЕ 66 УБИЙСТВ, СКОЛЬКО ИЗ НИХ РАСКРЫТО?
За первые шесть месяцев этого года полиция в Чехии начала расследование 66 убийств, что на 10 меньше, чем за тот же период прошлого года. На данный момент раскрыто 51 из них. Как и в предыдущие...
13:00
2 АВГУСТА 2024
1214
ОБЩЕСТВО
МУЖЧИНА ИЗ ЧЕХИИ УТОНУЛ В АВСТРИЙСКОМ ОЗЕРЕ ВОЛЬФГАНГЗЕЕ, ПЫТАЯСЬ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ
Мужчина из Чехии утонул в австрийском озере Вольфгангзее в четверг, 1 августа, когда хотел помочь четверым детям выбраться из воды из-за приближающегося шторма. Об этом сообщает сегодня на своем...
12:00
2 АВГУСТА 2024
1108
ПОЛИТИКА
РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ОБЪЯВИЛИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМИ ДВЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ ЧЕХИИ
Генпрокуратура России признала нежелательными две организации из Чехии и две из Германии. Об этом сообщило российское агентство ТАСС. В случае с Чехией это ассоциация Kulturus и инициатива Za vaši...
10:30
2 АВГУСТА 2024
10365
ЭКОНОМИКА
КУРС ЧЕШСКОЙ КРОНЫ УПАЛ ДО САМОГО НИЗКОГО УРОВНЯ С НАЧАЛА ВОЙНЫ В УКРАИНЕ
Чешская крона продолжает слабеть по отношению к евро. В ходе торгов в четверг она ненадолго достигла самого низкого уровня за последние два года. Утром курс достигал отметки 25,53 за евро, на таком...
09:00
2 АВГУСТА 2024
951
ОБЩЕСТВО
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ ГРАЖДАНИН ЧЕХИИ ЗАДЕРЖАН В СВЯЗИ С ПОДГОТОВКОЙ К ТЕРАКТУ НА ПАРАДЕ ЛГБТ DUHOVÝ PRIDE
Чешская полиция задержала несовершеннолетнего в связи с подготовкой теракта на Duhový Pride, крупнейшем публичном мероприятии ЛГБТ+ сообщества в Словакии. Как сообщили Deník N и Voxpot, молодой...