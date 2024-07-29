Цены на топливо в Чехии снова упали с прошлой недели

Об этом свидетельствуют данные CCS, отслеживающей цены. По мнению аналитиков, дальнейшее развитие событий остается неопределенным.





Цены на топливо в Чехии существенно выросли в этом году впервые с начала года за несколько месяцев. На рубеже апреля и мая цена на бензин поднялась выше 40 крон за литр, а цена на дизельное топливо выросла до более чем 39 крон. После этого цены упали, но примерно с середины июня они снова начали расти. Лишь в середине июля рост цен прекратился.





По мнению аналитика Purple Trading Петра Лайско, за нынешним снижением цен на топливо стоит позитивная динамика на бирже в Роттердаме, где цены на дизельное топливо и бензин падают практически непрерывно со второй половины июля. Он напомнил об очередном падении цен на нефть: баррель нефти марки Brent упал до 80 долларов, что на десять процентов ниже июльского пика. "Нефть в настоящее время находится под давлением укрепления доллара США, неубедительных данных по экономике Китая, а также рыночных прогнозов на последний квартал года, согласно которым ожидается увеличение поставок нефти", - отметил Лайско.





Он ожидает, что средняя цена на бензин упадет значительно ниже 38 крон, а на дизельное топливо - до 36 крон за литр. "Водители могут рассчитывать на еще более значительную скидку осенью, когда основной автомобильный сезон уже позади", - сказал он.





Напротив, по мнению аналитика XTB Томаша Цверны, падение цен может продлиться недолго. "Падение цен на Роттердамской фондовой бирже играет роль в продолжении снижения цен на топливо. Однако фундаментально существует больше причин для того, чтобы цены на бензин и дизельное топливо восстановились и выросли", - сказал Цверна. При этом он обратил внимание главным образом на дальнейшее обострение ситуации на Ближнем Востоке, что может вновь подтолкнуть цены на нефть вверх.





Глава компании 4Trans Ярослав Тон также считает нынешнее снижение цен краткосрочной коррекцией и ожидает стабилизации цен в ближайшие недели. "Если на мировых рынках не произойдет существенных изменений, вполне вероятно, что цена на дизельное топливо в ближайшее время снова вырастет - до одной кроны за литр", - добавил он.





Самый дешевый бензин сейчас заправляют водители в Устицком крае, где литр стоит в среднем 37,65 крон. Меньше всего за дизельное топливо платят в Злинском крае: в среднем 36,02 крон/л. Напротив, заправки в Праге предлагают самое дорогое топливо. Литр бензина в столице стоит в среднем 38,99 крон, литр дизельного топлива – 38,28 крон.