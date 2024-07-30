Мужчину в Остраве укусила за руку летучая мышь, зараженная бешенством
2 августа 2024
08:00
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Неделю назад мужчину в центре Остравы укусила летучая мышь. Лабораторные анализы впоследствии подтвердили наличие бешенства у животного. Передача этого специфического типа вируса бешенства человеку происходит относительно редко.
«Раненая летучая мышь была найдена возле трамвайной остановки на улице Надражни в Остраве. Летучая мышь укусила одного человека за руку, когда он к ней прикоснулся», — сказал Петр Ворличек, пресс-секретарь Государственного ветеринарного управления в Праге.
В понедельник экспертиза в Государственном ветеринарном институте в Оломоуце подтвердила, что летучая мышь была заражена бешенством. Затем образец был доставлен в Национальную референс-лабораторию по бешенству при SVÚ в Праге для детального изучения. В четверг было подтверждено, что это разновидность вируса EBLV 1, характерного для летучих мышей.
Укушенный мужчина находится под наблюдением врачей. Он проходил лечение в университетской клинике в Остраве. Мужчина получил прививку в нашей клинике инфекционных болезней, подтвердила пресс-секретарь Университетской больницы в Остраве Ива Пискалова.
«За свою карьеру, которая насчитывает около 30 лет, наш директор ни разу не сталкивалась с этим заболеванием у человека, а что касается общедоступных в Чехии вакцин, то она применяет их минимально, максимум по штуке в год», — объяснила редкость представительница больницы.
В Чехии никто не заразился бешенством летучих мышей
По словам Ворличека, передача этого специфического типа вируса бешенства человеку происходит относительно редко. «Однако, обнаружив мертвую летучую мышь или особь с нетипичным поведением, необходимо проявить осторожность и постараться защитить себя от укуса», — предупредил представитель государственного ветеринарного управления, которое в этом вопросе сотрудничает с региональной станцией гигиены.
Риск заражения человека бешенством летучих мышей невелик, и ни один подобный случай в Чехии не был подтвержден. За рубежом описаны единичные случаи смерти людей после укуса летучей мыши.
С 1977 года в Европе (включая Украину и Россию) было зарегистрировано пять случаев смерти невакцинированных людей от летучей мыши варианта EBLV. Для сравнения, при распространенном варианте RABV только за период 2013-2019 гг. в Европе зарегистрировано десять случаев смерти. Все люди были инфицированы в эндемичных по бешенству странах, и восемь из десяти случаев были связаны с укусами собак.
Летучие мыши как возможный источник инфекции
Бешенство у летучих мышей диагностировалось в Чехии шесть раз, включая нынешний случай. Однако никто никогда не заражался от них. Последний раз бешенство было зарегистрировано в Праге в 2015 году у вечерней летучей мыши, у которой был обнаружен EBLV вариант 1.
Павел Длоухи, глава Инфектологического общества, подтвердил «Новостям», что случаи укуса бешеной летучей мыши не являются частыми. По его словам, людям следует помнить, что летучие мыши могут быть источником инфекции бешенства, и быть осторожными, например, когда их выгоняют из их дома или встречают в природе.
«Летучие мыши — возможный источник инфекции, мы их боимся. Это может произойти, потому что люди иногда могут прогнать летучих мышей из своих квартир, и нужно быть очень осторожным в обращении с ними. Это нечастое явление, но очень опасное. В мире описаны случаи, когда люди умирали от укусов летучих мышей. Об этом мало кто задумывается. Известно, что есть бешеные собаки и лисы, но в Чехии это не представляет большой угрозы, потому что проводится вакцинация», — говорит Длоухи.
Больная летучая мышь не может летать
Во время вспышки заболевания симптомы у летучей мыши могут проявляться в неспособности летать, нежелании искать укрытие и издавать нетипичные звуки. Здоровая летучая мышь избегает людей и без проблем ориентируется на местности, даже если она темная. Поэтому людям следует опасаться летучих мышей, которые выглядят дезориентированными. Повышенную осторожность должны проявлять люди, которые тесно контактируют с летучими мышами, например, натуралисты или спелеологи.
«В свете вспышки бешенства летучих мышей мы хотели бы напомнить общественности, что люди не должны прикасаться к раненым, мертвым или подозрительно ведущим себя животным. При необходимости можно обратиться в соответствующее региональное ветеринарное управление, муниципальную полицию или местное охотничье общество», — сказал Збынек Семерад, центральный директор Государственного ветеринарного управления.
В понедельник экспертиза в Государственном ветеринарном институте в Оломоуце подтвердила, что летучая мышь была заражена бешенством. Затем образец был доставлен в Национальную референс-лабораторию по бешенству при SVÚ в Праге для детального изучения. В четверг было подтверждено, что это разновидность вируса EBLV 1, характерного для летучих мышей.
Укушенный мужчина находится под наблюдением врачей. Он проходил лечение в университетской клинике в Остраве. Мужчина получил прививку в нашей клинике инфекционных болезней, подтвердила пресс-секретарь Университетской больницы в Остраве Ива Пискалова.
«За свою карьеру, которая насчитывает около 30 лет, наш директор ни разу не сталкивалась с этим заболеванием у человека, а что касается общедоступных в Чехии вакцин, то она применяет их минимально, максимум по штуке в год», — объяснила редкость представительница больницы.
В Чехии никто не заразился бешенством летучих мышей
По словам Ворличека, передача этого специфического типа вируса бешенства человеку происходит относительно редко. «Однако, обнаружив мертвую летучую мышь или особь с нетипичным поведением, необходимо проявить осторожность и постараться защитить себя от укуса», — предупредил представитель государственного ветеринарного управления, которое в этом вопросе сотрудничает с региональной станцией гигиены.
Риск заражения человека бешенством летучих мышей невелик, и ни один подобный случай в Чехии не был подтвержден. За рубежом описаны единичные случаи смерти людей после укуса летучей мыши.
С 1977 года в Европе (включая Украину и Россию) было зарегистрировано пять случаев смерти невакцинированных людей от летучей мыши варианта EBLV. Для сравнения, при распространенном варианте RABV только за период 2013-2019 гг. в Европе зарегистрировано десять случаев смерти. Все люди были инфицированы в эндемичных по бешенству странах, и восемь из десяти случаев были связаны с укусами собак.
Летучие мыши как возможный источник инфекции
Бешенство у летучих мышей диагностировалось в Чехии шесть раз, включая нынешний случай. Однако никто никогда не заражался от них. Последний раз бешенство было зарегистрировано в Праге в 2015 году у вечерней летучей мыши, у которой был обнаружен EBLV вариант 1.
Павел Длоухи, глава Инфектологического общества, подтвердил «Новостям», что случаи укуса бешеной летучей мыши не являются частыми. По его словам, людям следует помнить, что летучие мыши могут быть источником инфекции бешенства, и быть осторожными, например, когда их выгоняют из их дома или встречают в природе.
«Летучие мыши — возможный источник инфекции, мы их боимся. Это может произойти, потому что люди иногда могут прогнать летучих мышей из своих квартир, и нужно быть очень осторожным в обращении с ними. Это нечастое явление, но очень опасное. В мире описаны случаи, когда люди умирали от укусов летучих мышей. Об этом мало кто задумывается. Известно, что есть бешеные собаки и лисы, но в Чехии это не представляет большой угрозы, потому что проводится вакцинация», — говорит Длоухи.
Больная летучая мышь не может летать
Во время вспышки заболевания симптомы у летучей мыши могут проявляться в неспособности летать, нежелании искать укрытие и издавать нетипичные звуки. Здоровая летучая мышь избегает людей и без проблем ориентируется на местности, даже если она темная. Поэтому людям следует опасаться летучих мышей, которые выглядят дезориентированными. Повышенную осторожность должны проявлять люди, которые тесно контактируют с летучими мышами, например, натуралисты или спелеологи.
«В свете вспышки бешенства летучих мышей мы хотели бы напомнить общественности, что люди не должны прикасаться к раненым, мертвым или подозрительно ведущим себя животным. При необходимости можно обратиться в соответствующее региональное ветеринарное управление, муниципальную полицию или местное охотничье общество», — сказал Збынек Семерад, центральный директор Государственного ветеринарного управления.
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