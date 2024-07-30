Мужчина из Чехии утонул в австрийском озере Вольфгангзее, пытаясь помочь детям

Дети из двух семей катались на озере недалеко от деревни Аберзее на доске для серфинга. Но волны унесли их. 42-летний отец подплыл к ним, чтобы помочь, но внезапно исчез в воде. Детям оказали помощь другие люди, которые находились у озера.





В поисково-спасательной операции приняли участие 40 водолазов, 40 водных спасателей и 80 пожарных из Зальцбурга. «Мы обследовали акваторию на лодках, с помощью дронов, а также вертолета. Подводные дайверы вели поиск на глубине 33 метра», — рассказал водный спасатель Майкл Пахер. Мужчину нашли на глубине восьми метров, примерно в 15 метрах от берега.





На месте происшествия также находились полиция и оперативная группа Красного Креста.