За первое полугодие полиция начала расследование 66 убийств, сколько из них раскрыто?

Это следует из ежемесячной статистики, публикуемой президиумом полиции на своем сайте. Статистика включает не только законченные деяния, но и покушения и подготовленные убийства.





По статистике, больше всего убийств произошло в Праге, где полиция зафиксировала 12 убийств, за ней следует Устецкий край с девятью убийствами. По данным полиции, меньше всего убийств было совершено в Оломоуцком и Карловарском районах, где зарегистрировано по одному убийству. Месяц с наибольшим количеством убийств – январь этого года, когда, по статистике, их было 16, а меньше всего убийств – восемь – полиция зафиксировала в июне.





За весь прошлый год полиция зафиксировала 159 убийств, однако более половины из них так и осталось на стадии покушений. В прошлом году полиция зафиксировала 68 законченных убийств, убит 81 человек.





По итогам июня полиция зарегистрировала 91 315 всех преступлений, что на 5 472 меньше, чем в первом полугодии 2023 года. Было зарегистрировано 47 701 имущественное преступление, что на 4 306 меньше, чем в прошлом году. Напротив, в случае насильственных преступлений полиция зафиксировала увеличение на 342 деяния до 7 364 преступных деяний, а также возросло количество преступлений морального характера на 85 деяний до 1 873 преступных деяний.





За первые шесть месяцев было совершено 7386 экономических преступлений, что на 82 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число военных и антиконституционных преступлений также возросло – с семи до 16 преступлений.